***Jóvenes a vacunar

Una buena noticia es que llegó otro lote de vacunas para el grupo de 30 a 39 años de edad, ahora para seis municipios, entre ellos León y Celaya. La aplicación programada para cuatro días en varias sedes no tendría porque tener problemas.

*La velaria no

En León, con eso de que estamos en Feria de Verano, no habrá punto de vacunación ni en el Poliforum ni en la Velaria, como tampoco lo hubo en la jornada para la primera dosis de 40 a 49 años, la cual logró desarrollarse sin contratiempos.

*El avance

En Guanajuato se han aplicado aproximadamente 2 millones y medio de vacunas y el grupo de 60 años y más es el único que está cubierto en sus dos dosis. Los de 50 a 59 años, y sobre todo los de 40 a 49, aún faltan de la segunda en algunas zonas.

***Calientan motores

El anuncio de que habrá un NACAM Rally Guanajuato del 13 al 15 de agosto con etapas en Guanajuato, Silao y León, es una buena noticia para calentar motores con miras al regreso del Campeonato Mundial de Rally (WRC) al menos 2022 y el 2023.

*WRC, regresa el 2022

El evento del NACAM es un campeonato regional para pilotos de América. Participarán solamente 25 pilotos de México, EUA y alguno que otro país. No se trata pues del gran evento, pero sí es importante para mantener viva la afición por el automovilismo y estar preparados cuando el WRC Rally regrese en marzo 2022.

*Guanajuato, listo

El Rally Mundial es uno de los eventos de mayor proyección internacional para Guanajuato y es importante para el Gobierno del Estado mantener esta relación. El aforo permitido en un semáforo amarillo es hasta del 60% y se transmitirá por TV4.

*Globo y semáforo

Al igual que con este Rally, el secretario de Turismo, Juan José Álvarez, adelantó que la realización del Festival Internacional del Globo, en León, programado del 12 al 15 de noviembre, dependerá del semáforo por COVID-19 llegado el tiempo. De mantenerse en amarillo se realizaría un evento híbrido y con un aforo por definir.

*Alcalde, vacaciones

El que no estuvo en el anuncio del NACAM Rally fue el alcalde de León, Héctor López, el motivo es que está en una semana de vacaciones. Regresa el lunes 26.

***Navarro y el GIFF

El alcalde capitalino, Alejandro Navarro, mantuvo la polémica con la fundadora y directora del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, Sara Hoch, luego de que la edición 24 de septiembre no tendrá por primera vez como sede a este municipio.

*Festival de Sara

El panista se refirió una y otra vez, con toda intención, como “el festival de Sara”, centrando su argumento en que se trata de un evento y de un negocio privado.

*Ninguna novedad

Desde su creación el Gobierno del Estado y municipios han apoyado el GIFF sin reparar en que se trata de un organizador privado, pues también el Gobierno se trepó al éxito de un evento que se ha consolidado y dado proyección al estado.

*Ni los veo ni los oigo

Sara tuiteó el fin de semana que el Alcalde en tres años de su Gobierno no los atiende, así que nunca planteó oficialmente cambiar de fecha el evento, como él dice. Navarro aceptó que con Sara no se ha reunido y que de plano lo que no quieren es aportar un millón de pesos o más para prestar la casa, o sea, la capital.

*Sin condiciones

El Alcalde dice que no están para cumplir exigencias: “Vas a mi casa, me pides dinero, es lo mismo que le digo al Cervantino, y todavía me pones condiciones, es complicado, ven a mi casa, seamos amigos y hagamos juntos las cosas”, apunta.

*Ni un café

Lo que es cuestionable es que Navarro Saldaña, ahora reelecto, no haya tenido el tiempo de sentarse de frente con Sara y poner en la mesa los argumentos que cita: que si la fecha, que si el evento es elitista, que no le parece el apoyo económico.

*Sin reversa

Pero no, todas las declaraciones surgen cuando la decisión de no incluir a Guanajuato como sede para el 2021 está tomada y ya no hay marcha atrás. “Creemos que Guanajuato se vende solo”, dice y minimiza el impacto del evento.

*GIFF, sin retorno

El estirar la cuerda llevará a un rompimiento definitivo del GIFF con la capital, que por lo dicho por el panista poco parece importar pues dejó claro que su sueño es armar su propio festival y realizarlo en los tres años de su segundo mandato.

*A las carreras

Asegura que pueden hacer un festival para noviembre. El Festival del Día de Muertos lo organizaron apenas entraron el 10 de octubre del 2018 para el 2 de noviembre y resultó todo un éxito. El año pasado no se realizó por la pandemia, pero este año Xochimilco es el invitado y habrá trajineras en la Presa de la Olla.

*Fríamente ¿calculado?

Pero organizar un festival de cine no es el Día de Muertos, ¿verdad?. Por eso la decisión del Alcalde pareciera más un capricho, a lo que él responde: “Todo lo que hacemos va pensando, aunque pareciera que no algunas cosas, pero sí”. Veremos.

Afinal PAN agenda frente a 4T

Diputados federales electos del PAN se reunieron en la casa del panismo de Guanajuato, en León, para afinar lo que será la agenda legislativa para la legislatura que iniciará en septiembre. Hablaron de enfocar esfuerzos en fortalecer el sistema de salud, seguridad, reactivación económica, y revivir apoyos eliminados por la 4T

La reunión la encabezó el diputado Jorge Romero Herrera, coordinador de Agenda Legislativa; el presidente del PAN y próximo diputado plurinominal, Román Cifuentes; y el coordinador de diputados por Guanajuato, Jorge Espadas. Estuvieron los electos de Guanajuato, CDMX, Aguascalientes, Michoacán, Jalisco y Durango.

Foto: Cortesía PAN.