¡Saludos aleccionadores, con mensaje! Algunas historias y algunos cuentos están escritos para deleitarnos, para que los gocemos cuando los leemos. Algunos, nos estregan una enseñanza, tal es el caso de la historia de Juan Silbador. Leamos: “Cuando Juan era niño, estuvo muy enfermo de los pulmones y don Rubén, el doctor, le regalaba una paleta cada vez que le ponía una inyección. Para que le doliera menos el jeringazo, el doctor le recomendaba soplar muy fuerte siempre que lo fuera a picar. Tanto y tanto sopló que un día chifló. ¡Qué sorpresa! De sus labios salió música cuando sopló en forma de “U”. Tal fue su asombro que de la inyección ni se enteró. Salió de la consulta muy entusiasmado con su nuevo descubrimiento y no paró de silbar ni un solo instante hasta la hora de cenar. Al día siguiente volvió a silbar. Y al siguiente también. Y al siguiente del siguiente silbó todavía mucho más. Juan siguió chiflando toda la semana. Y luego, otra más. Y otra y otra... Y así continuó: silbando hora tras hora y día tras día. Al cabo de un tiempo, Juan y su familia fueron a vivir a un pueblo en la montaña donde, sin dejar de chiflar, sanó por completo. Allí descubrió el canto de las aves silvestres y empezó a imitar sus trinos con sus silbidos. Llegó a hacerlo tan bien que pájaros de todas las especies íban a charlar con él y acababan en una fiesta escandalosa de trinos y chiflidos. Silbando y silbando pasó el tiempo. En el colegio todos los amigos de Juan soñaban con la profesión que les gustaría hacer cuando fueran grandes. Él era el único que todavía no sabía qué carrera seguir. Silbar era lo que más le gustaba y no encontraba una profesión donde eso encajara. Después de enumerarle mil profesiones, y luego de todas las negativas de Juan, el director bramó: -Pero ¿Qué pretendes ser entonces? ¡¡¡¿Silbador en la copa de un pino?!!! -¡Sí! ¡Eso es lo que seré!- contestó-. ¡Juan Silbador en la copa de un pino! Gracias, director. ¡Por fin había encontrado su vocación! Y veloz como el rayo salió a estudiar música para ser el mejor silbador. En el conservatorio, probó todos los instrumentos de viento que encontró; desde los más conocidos hasta los más extraños. Algunos le gustaron, otros no. Armónica, oboe, flauta andina, flauta transversal, trompeta. También descubrió piezas musicales magníficas de grandes compositores y aprendió solfeo, armonía y composición, pero... lo que más le apasionaba era silbar con nosotros en el bosque. Por eso, cuando terminó sus estudios musicales, Juan vino silbando al monte Cantoriano donde estableció su hogar. Algunos lo consideraron un loco, pero eso no le importó; y cada día, luego de estudiar nuestras características y deferencias, se ponía a silbar en la copa del pino más alto. Era tan pegadizo su silbido que animales de otras especies también empezaron a silbar, lo que llamó la atención de algunos científicos que frecuentaban el lugar. Un día de abril sin que él se diera cuenta al terminar algún trino que estaba cantando con su amigo El Mirlo, descubrió a Inés una bióloga estudiosa de las faunas más extrañas que había en el bosque. Inés publicaría un reportaje sobre el hombre trinador en una renombrada revista científica dando a conocer LA ENCANTADORA VOCACIÓN DE JUAN. (Esa es la enseñanza). Debido a su talento singular, científicos de todo el mundo quisieron conocerlo y estudiar el lenguaje de las aves junto con él. Juan el Silbador se convenció de cuál era su verdadera vocación singular”. Tal vez alguien de nosotros tengamos la oportunidad de escuchar junto con un pájaro a Juan el Silbador. Nos leeremos en la próxima. El Pilón Filosófico: “El libro (y su lectura) es una palanca que la podemos comparar con la palanca de Arquímedes: “Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo”.

