Esta habla mexicana tan pintoresca, cómica y trágica; llena de claroscuros. Salpicada de diminutivos, dulces palabras que ocultan la intención de mandarte a aquel mal nombrado rancho o cubrirte del más puro y tierno amor. Hace unos días, el susodicho presidente compraba su cachito de rifa; con el descaro que han usado todos sus antecesores, en la macabra vacilada de quien sabe que está jugando sucio, jocoso se burla disfrutando del poder que le da su silla.

No deja de sorprenderme la pasividad de quienes lo rodean o quizá el buen estómago que mantienen para evitar una inmensa carcajada o romper en el más amargo de los llantos ante el fraude constante de este timador con aspiración de transformador. Peña Nieto, clavo la tumba de los mexicanos quienes con desesperación y hambre buscaron una última oportunidad para ahora hundirse en el espeso fango de la traición.

Qué cansado resulta ir a contramarea, el hartazgo se deshilacha, los ojos huecos, destilan surcos de arena, se han secado los manantiales de confianza. Poder por ganancia, nada que los pobres se acaban, éstos siguen igual o solo han cambiado los rostros y son más, proliferan en la terca sed que cubre la falta de instrucción. La miseria, la violencia, el miedo avanza. Mientras, osado grazna ¿a mí me van a gritar, a mí su presidente? a la autoridad se le respeta ¡juarjuarposyaqué! Cachitos de madre, cachitos de a madre deberías vender.

Ahora dicen que un virus nos acecha y yo me pregunto ¿cuál de todos? ¿Qué tan nuevo podrá ser? cuándo hemos embestido de cara la violencia, la impunidad que masacra todos los días, esa incertidumbre que apaga las ganas de salir, hacer y crear. Quiero pensar que esta piel curtida, resiste la pandemia, pues con o sin medicamentos, frío, hambre o con sed incólume se mantiene ese es mi México mágico, México fuerte. México que acepta rifa de cachitos; galleta iluminada; toallas para puerquecitos; casas de colores, corrupción de los gobernadores, infamia de diputados por devengar un salario, que no han merecido; copetes engominados; barbas y bigotes encerados. Show que apapacha a grandes como a chiquitos. No creo que la esperanza ni la solución este en pintarnos de tal o cual partido; pues al final, pareciera que el destino, ese que dejamos mucho a la voluntad divina depende y se forja de las acciones, las decisiones, que todos los días tomamos.

Con un largo punto y aparte debo decir que NO estoy de acuerdo, NO considero que abone, Menos solucioné o se acerque a esa la inmensa alegría que proclama hoy, nuestra autoridad. Transcribo el siguiente texto extraído de: Celaya ¡es de todos¡ marzo 4 2020 " Para fortalecer la vigilancia y la prevención, el Gobierno Municipal recibió tres patrullas, cinco bicicletas y equipamiento para los elementos operativos, que forman parte de Fondo Estatal para el Fortalecimiento de le Seguridad Pública Municipal...Añadió que en esta entrega se están invirtiendo cerca de 71 millones de pesos y el equipo aportado a los municipios servirá para fortalecer la vigilancia con una mejor protección para los elementos... La entrega de las unidades, que se realizó la tarde de este martes, se logró gracias al cumplimiento de los 45 compromisos establecidos en el acuerdo para fortalecer la seguridad, entre el municipio y el Gobierno del Estado.

Fue en el marco de la Séptima Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública" De veras, es una burla...ni cómo ayudarles, ni cómo ayudarnos ahora sí que ¡juarjuarposyaqué!