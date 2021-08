Hoy concluyen los juegos olímpicos Tokio 2020 y hasta ayer nuestro país había obtenido 4 medallas de bronce para gusto de muchos y pesar de pocos que exigen a nuestros deportistas más de lo que pudieron dar y no se conforman con lo obtenido con tanto tesón.

Lo cierto es que no somos una potencia deportiva como otros países desarrollados y no lo seremos en tanto no se le dé a la práctica deportiva la importancia que tiene y dan otros.

Es obvio que para poder ejercer y destacar en los deportes, lo primero es tener una alimentación suficiente y variada y sabemos que casi la mitad de los mexicanos viven en pobreza y por tanto no acceden a ese tipo de satisfactores y si lo hacen, son de baja calidad nutricional e insuficientes.

También hacen falta exámenes médicos periódicos y un entrenamiento en lugares idóneos así como sesiones de terapia deportiva para el estrés.

La importancia que daban los pueblos originarios al deporte se puede ver en el juego de pelota y en los largos maratones que corrían para llevarle pescado fresco a los Tlatoanis cosa que no ocurría entre los conquistadores que solo practicaban la equitación y eso con fines bélicos y algunos otros poco aeróbicos. Pero con el paso de los años el país se fue acercando a otros deportes por influencia de otras naciones que los practicaban allá.

La historia de México en los juegos olímpicos recoge triunfos en la mayoría de los casos, individuales como el de Joaquín Capilla en clavados en varios juegos, el de Humberto Mariles y Rubén Uriza en equitación en 1948, antes en 1900 ganó el equipo de Polo con los hermanos Escandón y en 1932 ganaron en Tiro con rifle y Boxeo y en 1936 en Boxeo, Polo y Basquetbol, en los siguientes hubo varios éxitos individuales en atletismo, boxeo, Taekwondo, Halterofilia, Esgrima, Pentatlón y Futbol soccer, dominando los individuales.

Esto señala que debe trabajarse más en los deportes de conjunto, fomentar el sentido de grupo y sacar a los deportistas a competir al extranjero para que se fogueen. Otra observación de estos últimos juegos es la destacada participación de las mujeres que cada vez más sobresalen cuando se les apoya como también ocurre en otros ámbitos del saber y las prácticas profesionales, se ven cada vez más doctoras, ingenieras, abogadas.

Para que el país descuelle tiene que fomentarse una mejor alimentación y el inicio temprano del ejercicio y los deportes para que los niños se preparen y destaquen sin las barreras que les pone la sociedad y las familias por considerar que son ociosos y deben enfocarse en otro tipo de estudios sin darle la importancia que tienen los deportes sin restarles valor y colocarlos por debajo del estudio de otras ramas del saber y conocimiento.

