El presidente enfoca su proyecto de nación en utilizar el gasto público que proviene de recursos fiscales hacia una política asistencialista. Para el gobierno actual, la ciencia no parece ser una prioridad. El apoyo a la ciencia y la tecnología ha suscitado quejas y protestas, pues denuncia recortes de recursos financieros y de personal, negación de becas y viajes a concursos y foros internacionales. Recordemos a la maestra que cuestionó al primer mandatario: “Usted le quitó el apoyo a nuestra niñez. Quitaron apoyo al Conacyt y ya no fuimos a la Olimpiada de Matemáticas” le dijo. Por ello 12 niños mexicanos que viajarían a Sudáfrica a un torneo de matemáticas no podrían hacerlo. Fue el cineasta Guillermo del Toro quien finalmente financió el viaje.

Si queremos lograr las metas de crecimiento económico se requiere de un impulso fuerte a la ciencia y la tecnología para el crecimiento de la productividad. Es esencial una educación de calidad y un nuevo modelo educativo que reduzca la desigualdad. La innovación es una urgente demanda para el mundo actual que está cambiando rápido e inesperadamente. Es el futuro del mundo y de México.

El Dr. Luis Ernesto Derbez, Rector de la Universidad de las Américas, Puebla, y destacado miembro del Partido Acción Nacional, habla de la 4R refiriéndose a una cuarta revolución industrial que sigue a los otros tres procesos históricos transformadores: la primera, marcó el paso de la producción manual a la mecanizada, entre 1760 y 1830; la segunda, alrededor de 1850, trajo la electricidad y permitió la manufactura en masa. La tercera se dio a mediados del siglo XX con la llegada de la electrónica y la tecnología de la información y las telecomunicaciones. Ahora, el cuarto giro trae consigo una tendencia a la automatización total de la manufactura.

Estamos al borde de una revolución tecnológica que modificará fundamentalmente la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. En su escala, alcance y complejidad, la transformación será distinta a cualquier cosa que el género humano haya experimentado antes", vaticina Klaus Schwab, autor del libro "La cuarta revolución industrial".

La 4R es la que puede salvar a México de la incapacidad del gobierno de la 4T que encamina al país al retroceso. No hay crecimiento económico ni confianza que requieren los inversionistas. Esta administración redujo 13.6 por ciento el presupuesto al Conacyt. El presidente despilfarra dinero en un tren turístico que amenaza con dañar la ecología y una planta para refinar gasolina despreciando la energía eólica. Mientras tanto Guanajuato no se estanca y avanza hacia el progreso a pesar del gobierno de AMLO y sus políticas retrógradas. En la Ciudad de León, según se publicó en diario de circulación nacional, se llevará a cabo próximamente un evento de la Hannover Messe 2020, la feria más grande de la industria 4.0 con una colaboración entre México y Alemania, y en el ámbito de la transformación digital con un amplio programa educativo con acceso físico y virtual.

acentodemujer@hotmail.com