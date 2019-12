La Ley Trans, un neomarxismo para formar un capital humano de cuarta (T)

La iniciativa de la Ley Trans, para que los niños puedan cambiar su orientación sexual, mediante un trámite administrativo y no judicial, sin necesidad de esperar a la mayoría de edad es la última gota que hace caer el vaso, no sólo es una transgresión a la prohibición de que el Estado regule cuestiones que corresponde decidir a los padres en materia de familia, sino que acelerará la falta de un elemento indispensable para la competitividad de México, ya iniciado con la Contra Reforma Educativa de la actual administración: la necesidad de contar con un buen capital humano, como requisito indispensable para competir en los mercados globales, además de ser una iniciativa con tufos de neomarxismo que impide aclarar todavía más, los fines de la 4T (en esta vez 4 Tontería).

Ni siquiera es una iniciativa original: es innegable la influencia ejercida por diversas teorías marxistas y estructuralistas, como las proporcionadas por Engels, quien predicó la unión de feminismo y marxismo en su libro El origen de la familia, Propiedad y Estado, escrito en 1884.

Podemos percibir asimismo, atisbos de un cierto neomarxismo, al considerar que el género supone una cuestión exclusivamente cultural. En este sentido, la feminista Shulamith Fortune, quien afirmaba: “la eliminación de las clases sexuales requiere que la clase subyugada (las mujeres) se alcen en revolución y se apodere del control de la reproducción; se restaure a la mujer la propiedad sobre sus propios cuerpos, como también el control femenino de la fertilidad humana, incluyendo tanto las nuevas tecnologías como todas las instituciones sociales del nacimiento y cuidado de niños. Y así como la meta final de la revolución socialista era no solo acabar con el privilegio de la clase económica, sino como la distinción misma entre clases económicas, la meta definitiva de la revolución feminista (entre la que nosotros incluimos la Ley Trans) debe ser igualmente -a diferencia del primer movimiento feminista- no simplemente acabar con el poder masculino, sino con la distinción de sexos misma: las diferencias genitales entre los seres humanos ya no importarían culturalmente”.

No se pueden ignorar que la negación de la femineidad y masculinidad, el trato idéntico a niños y niñas en las escuelas y su consideración como seres neutros y sexualmente polimorfos, está provocando el desconcierto y frustración de niños y jóvenes, que se encuentran desubicados y por ende, con menor capacidad de adquirir un buen capital humano y social. Y las negativas a estas circunstancias se manifiestan en forma de fracaso escolar; absentismo; conflictos de convivencia en las aulas; violencia entre los alumnos; faltas graves de respeto hacia los profesores y las autoridades; así como un incremento preocupante de las niñas y niños afectados por problemas psíquicos que no sabemos muy bien a qué responden o cómo deben ser tratados. Muchos niñas y niños viven así su etapa escolar incomprendidos y desajustados, con terribles pérdidas para la paz social y la formación de cuadros humanos competitivos.

En la niñez y adolescencia la identidad personal, masculina o femenina, todavía no se ha constituido adecuadamente; les falta madurez; experiencia de la vida para saber integrar todos los elementos que están en juego en una relación interpersonal, entre la que también podemos incluir la laboral. La estabilidad emocional de algunos niños se ve afectada negativamente por la convivencia escolar constante con el sexo opuesto en un ambiente impregnado por la ideología de género fortísimamente sexualizada. Ignorar estas diferencias en la maduración, en la socialización y en las capacidades de unos y otros afecta, en último término, a la igualdad de oportunidades que resulta truncada, al impedir que niños y niñas desarrollen al máximo sus potencialidades, como confirman numerosos estudios de Psicología, Psiquiatría, Neurología y Pedagogía, que muestran que niños y niñas tienen formas de aprender, comportarse y ver diferente (María Calvo Charro, Alteridad sexual, razones frente a la ideología de género, Palabra, 2014, Madrid) y por tanto, de adquirir capital humano.

¿La 4T(Tontería) de la surrealista cuarta transformación? Los legisladores todavía están a tiempo de corregir su fuerte entuerto. De otro modo no nos preguntemos por qué nuestros hijos acaban víctimas del crimen organizado, aunque sean perdonados en confesión por el Mesías-hombre López Obrador.