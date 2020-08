La Olla: Corto circuito

Los encuentros de tres secretarios del Estado con diputados locales fueron una probadita más, por si alguien tenía dudas, de que el Gobierno de Guanajuato va por diferente carretera que AMLO y Cía.

Los secretarios de Salud, Desarrollo Económico y Educación; Daniel Díaz, Mauricio Usabiaga y Yoloxóchitl Bustamante, respectivamente, en casi cuatro horas, cada uno, respondieron las preguntas de los diputados.

Todos presentes virtualmente tuvieron oportunidad de aclarar sus dudas y comprobaron que la 4T no apoya nada institucional. Todo va directo a repartir “a los pobres”, sin control, en la opacidad.

Más de una ocasión reprocharon el abandono Federal, en particular para hacer frente a la contingencia sanitaria y económica por el Covid-19.

Daniel, al igual que el gober Diego Sinhue, insistió en el reclamo presupuestal.

“Estimamos que vamos a necesitar alrededor de 400 ó 500 millones de pesos que hasta este momento son de origen totalmente estatal y esperamos poder recibir mayores recursos federales para esta contingencia, para este padecimiento Covid que no ha sido considerado como un padecimiento catastrófico, pero que está siendo catastrófico, que se quedará”.

Las diferencias del bloque de gobernadores de oposición contra el manejo que ha hecho la Federación de la pandemia, provocaron que esta semana el Comité Nacional del PAN encabezado por Marko Cortés, demande una auditoría externa con expertos nacionales e internacionales.

Los guanajuatenses, Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de la bancada en San Lázaro, y el secretario de la Comisión de Salud, Éctor Jaime Ramírez Barba, llevaron la iniciativa a la Comisión Permanente del Congreso, en busca de apoyos. Incluso la subieron a la plataforma change.org pidiendo a la sociedad sus firmas.

Éctor Jaime resumió que en México no hubo preparación para enfrentar la pandemia en tres aspectos: no se aplicaron las pruebas suficientes y necesarias, falta de equipos indispensables para proteger al personal médico y opacidad en el manejo de los recursos destinados para atender la emergencia en salud.

En el bando de enfrente, las senadores del terruño, morenistas, Malú Mícher y Antares Vázquez, respondieron con el acuerdo anunciado para producir en México y Argentina, con el apoyo de la Fundación Carlos Slim, la vacuna contra el Covid-19 desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca.

Otro tema de primera importancia es el de las vacunas. Hace meses el Secretario de Salud del Estado ha externado su preocupación por la falta de varias claves, pero esta vez ante los diputados acusó a la Federación de manejo discrecional.

“Parece que fuera discrecional porque sí nos enteramos que llegan a algunas instituciones o a algunas entidades federativas y no a Guanajuato… se me cae la cara de vergüenza cuando una madre de familia da vueltas y vueltas…”, dijo.

De acuerdo a Salud del Estado los biológicos que no tienen en reserva y su fecha de término en almacén es la siguiente: BCG (enero 2019), DPT (agosto 2019), Rotavirus (febrero 2020), VPH (febrero 2020), Td (febrero 2020) y SR (marzo 2020).

La falta de vacunas y medicamentos para el tratamiento del cáncer infantil fue tema central de la sesión de la Diputación Permanente del Congreso Local el pasado jueves con exhortos al Ejecutivo Federal para agilizar los procesos de compra.

Mauricio Usabiaga, el martes, también habló claro de la irresponsabilidad de la Federación. Lamentó que, ante la tragedia económica que ha representado la pandemia, la 4T ni siquiera voltea a mirarnos.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Jaime Hernández, le puso el tapete al Secretario con elogios por los recursos estatales para enfrentar la crisis y preguntándole sobre el apoyo de la Federación. Mauricio dijo con cara de aflicción:

Me da tristeza comentarlo pero no hemos recibido apoyo significativo de la Federación. Hay empresarios que nos piden posponer pagos de impuestos federales, pero no nos compete. Realmente apoyos federales muy pocos”.