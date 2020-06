La Olla: Horas críticas

Covid-19, amenaza

En Guanajuato llegamos a la etapa decisiva para enfrentar la amenaza del virus.

Desde el 16 de marzo que se suspendieron las clases presenciales, días antes de la orden federal, los guanajuatenses han esperado en sus casas a que pase el pico de la pandemia como el cuento de Pedro y el lobo, que ya viene, ya viene...

Pero este escenario de contagios acelerados y más muertes, apenas está llegando. Del 20 de junio al 4 de julio dicen las proyecciones que será el pico en Guanajuato.

Y no hay que ser optimistas en que la pandemia pasará pronto porque no será así.

De una semana a otra Guanajuato pasó del lugar 8 al 4 nacional en número de casos activos. Sólo superado por Ciudad de México, Estado de México y Tabasco.

Hay que considerar también el factor de la aplicación de pruebas. Guanajuato ha aplicado más que en otros estados lo que se refleja en detectar más confirmados.

En la semana del domingo 31 de mayo al sábado 6 de junio se registraron 1,123 casos, el día con menos fue el lunes 1 con 114 y el récord fue el martes 2 con 199.

Lo importante está en que en la semana previa, del domingo 24 al sábado 30, se registraron 541 casos, el rango diario fue entre los 49 hasta un día de 125.

El incremento de una semana a otra fue del ¡108%!, cuando lo peor aún no llega y el impacto del retorno de las actividades económicas todavía ni siquiera se siente.

De los 2,940 casos confirmados desde el inicio de la pandemia, el 38% se registraron solamente los últimos siete días (del 31 de mayo al 6 de junio).

La pandemia pues, para quien no lo ha entendido, no ha terminado, apenas inicia.

Y, a diferencia de otras regiones del país y del mundo en Guanajuato la fase crítica llega en pleno regreso a la ‘nueva normalidad’. Con los negocios abriendo, las industrias produciendo, el transporte público saturado. Nada sencillo de manejar.

Nos quedamos cortos

El secretario de Salud, Daniel Díaz, explicó hace una semana que esperaban en junio un promedio diario de 100 casos, pero del 31 de mayo al 6 de junio fueron 160.

Las proyecciones están rebasadas cuando el pico de casos estimado por el CIMAT (Centro de Investigación en Matemáticas) todavía no llega, así que tendrán que corregir porque eso lo modifica todo: camas, ventiladores, equipamiento, personal.

Será mejor prepararnos para lo peor, sólo así estaremos listos. Por fortuna, como las gráficas del Gobierno Federal lo han reportado diariamente, Guanajuato se mantiene como el estado con mayor porcentaje de disponibilidad de camas con ventilador, con un promedio de 92%, es decir solamente un 8% ocupadas.

No obstante, ya lo explicó el director del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, Juan Luis Mosqueda, no hay que irnos con la finta de que tenemos camas y ventiladores, pues no es posible tenerlos todos ocupados al mismo tiempo.

Las gráficas que reporta la página de coronavirus.guanajuato.gob.mx tampoco son claras en cuanto a la disponibilidad de camas por institución de salud pública (Secretaría de Salud de Guanajuato, IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena). El dato es muy importante para monitorear la capacidad para responder a la emergencia.

León es uno de los municipios que registra un acelerado crecimiento de casos. En los últimos siete días aumentó en 85% para llegar ayer a 1,168 casos. En Guanajuato el incremento fue de 62% de casos y en México del 26%.

La tasa de infectados por cada 100 mil habitantes en León es de 73.98, muy superior a la estatal de 50.22 y muy cerca de la nacional que es de 86.57.

Lo que viene

El regreso de actividades traerá un disparo de casos que nadie puede pronosticar.

Diego Sinhue y su equipo seguramente tienen números claros para entender cuándo estamos en un margen de control, o bien, si es necesario meter reversa.

El especialista Alejandro Macías advierte que en el imaginario colectivo nacional lo que quedó del mensaje es la idea de que el distanciamiento social ya terminó, y no.

(El regreso) en todo el país, inclusive en Guanajuato, puede que se esté dando en algunas regiones de manera demasiado atropellada o apresurada”, alertó.

La economía debe estar en marcha, eso nadie lo cuestiona ahora. Lo cierto es que las horas críticas llegaron y se requiere de que cada quien haga lo que les corresponde: autoridades, empresarios, trabajadores, ciudadanos en general.

PRI, autodestrucción

El PRI apenas da señales de vida, pero al mismo tiempo enciende faros de emergencia.

Cosas del surrealismo de la política nacional las que pasan en Guanajuato. El PRI de Guanajuato intenta salir de la ratonera en que ha terminado luego de 30 años de ceder el poder en la entidad y de no haber aprendido a ser una oposición seria.

Cuando asoma la cabeza ellos mismos ponen las trampas para quedar atrapados.

Así están ahora con la sede del Comité Estatal tomada por la corriente “Rescatemos Guanajuato”, la que comanda su excandidato a gobernador y exsenador, Gerardo Sánchez. Todo porque ya sabemos que tiene pleito casado desde que asumieron la dirigencia interina la potosina Ruth Tiscareño y el leonés Alejandro Arias.

El problema, como todo en política, es el control del poder. El ‘gerardismo’ lo perdió con la dirigencia interina que nombró el líder nacional, Alito Moreno, con la instrucción de renovar todos los órganos directivos del partido ya vencidos.

Se inició con el cambio de las dirigencias de los comités municipales. Cuando empezaba el proceso para la elección de los 46 consejos políticos municipales los interrumpió la emergencia sanitaria del Covid-19 y apretaron el botón de pausa.

El proceso se retomó, a los seguidores de Gerardo no les pareció y, con un grupo de militantes de la CNC más ‘reventadores’, entraron con violencia al PRI. Pretendían llevarse los expedientes de las planillas registradas, pero ya no estaban.

La dirigencia estatal sospecha que también iban por otra documentación, sabedores de que el Comité Nacional del PRI y el INE realizan una auditoría a las finanzas del partido en los periodos de Santiago García y Celeste Gómez. Lo que se sabe que el partido debe varios millones por impuestos que no pagaron al Estado y Federación.

Los argumentos para tomar la sede no los sabemos porque no los han dicho. Seguramente será el discurso de que no han sido incluidos en las decisiones.

Aunque el PRI sigue tomado, el proceso de renovación de los consejos avanza.

Alcaldes molestos

Los más molestos son los alcaldes del tricolor, a quien la imagen que manda al partido hacia el exterior perjudica a sus gobiernos y a los que aspiran a reelección.

El enfrentamiento no es por los consejos municipales, es por lo que viene, primero el Consejo Político Estatal y la cereza del pastel: el Comité Directivo Estatal.

La aguerrida irapuatense Yulma Rocha Aguilar está lista para buscar la dirigencia estatal y espera al ‘gallo’ que le pongan. Las cartas del ‘gerardismo’ no son muchas, el también fresero Armando de la Cruz Uribe, es, por lo pronto, el más animado.

El hotelero y exregidor Armando; junto con el exalcalde de Pénjamo, Jacobo Manrique; y la excandidata a una diputación local en León, María Fuentes Amaro, son los señalados por la dirigencia estatal de conducir la reciente toma del partido. También participó el exdirigente de la CNC estatal, Rafael García del Horno.

Este sábado presentaron denuncia penal por irrumpir rompiendo la puerta principal (además catalogada por el INAH) y alistan la solicitud de expulsión de militantes.

Lamentable espectáculo para un partido que llegará en estado de coma al 2021.

Morena vs. PAN, rounds de sombra

El encontronazo que sostendrán Morena y el PAN en 2021, ya comenzó.

Con la mira puesta en la gubernatura de Guanajuato para el 2024, Morena tiene en las elecciones intermedias del 2021 una gran oportunidad de ganar terreno al PAN.

Para eso diseñó el excandidato a la gubernatura y desde ahora aspirante a la misma, el titular de Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, los colectivos para la transformación que ya operan principalmente en León, pero también en otras zonas.

Ricardo jura y perjura que es un movimiento social, que no es de Morena, que están en todo el derecho de organizarse y que de ninguna manera están violando la ley.

La jefa estatal, Alma Alcaraz, pinta su raya con el movimiento y hasta un aviso al INE entregó para aclarar que no es asunto del partido. Les pide no comer ansias.

El PAN Guanajuato que comanda Román Cifuentes responde que no se ‘chupan el dedo’ y que se trata de una campaña anticipada disfrazada de Morena. Y otra vez presentaron denuncias formales con la intención de ponerles un estáte quieto.

Sheffield revira que eso no le inmuta, que ya lo denunciaron antes, sin éxito.

Lo cierto es que el manual que guía el actuar de los promotores del colectivo en León sí trae con letras grandes marcado “Morena. La esperanza de México”. La tarea es la de buscar liderazgos en colonias y comunidades y cuidarlos, dice.

El presidente del Colegio de Abogados en León, Jorge Marcelino Trejo, trae su campaña para lo que le alcance en el 2021, pero no esconde su aspiración.

Morena Guanajuato respondió con denuncias en contra de los diputados federales Jorge Espadas y Melanie Murillo, y los locales Libia García y Miguel Salim. Los acusan de promoción personalizada con la partida de apoyo social del Congreso.

Y para cerrar la semana las senadoras Malú Mícher y Antares Vázquez denunciaron por violencia política a Román quien llamó a la primera “patiño de mala comedia”.

Descontentos

En Irapuato, el descontento social va en aumento, pero no sólo por la creciente inseguridad, sino por la falta de activación de negocios ante la emergencia sanitaria.

Esta semana que termina, con la reactivación económica, la gente se volcó a las calles, esto pese a que la mayoría de los comercios seguían cerrados. Algunas grandes cadenas comerciales desde el pasado lunes abrieron sus puertas, eso sí con medidas muy estrictas, pero dejando ver una notable preferencia.

Los pequeños comerciantes se sintieron abandonados y comenzaron a alzar la voz. El viernes, la necesidad los llevó a protestar en la calle Leandro Valle, donde se notó la poca capacidad de resolución de la directora de Mercados, Gabriela Aguirre.

Los comerciantes dicen que quieren abrir, que ya no aguantan otro mes sin trabajar, la autoridad responde que todavía no y que, si no quieren ser multados, tendrán que esperar a regresar el día que le corresponda a su giro comercial, ya sea el 8, el 15 o el 30 de junio, de acuerdo al calendario de Reactivación Económica fresero.

Pequeñas diferencias

A diferencia de otros municipios, el gobierno de Elvira Paniagua ha ido un paso atrás en las medidas de prevención contra la propagación del Covid-19 evitando a toda costa la mano dura. El Gobierno celayense le ha dejado la responsabilidad a los ciudadanos, sin embargo, tampoco ha habido colaboración de los celayenses.

Desde el inicio de la contingencia sanitaria, el Municipio se caracterizó por dar señales de nulo liderazgo ante la pandemia y descoordinación en varias medidas.

Una de las principales, ha sido la recomendación del uso del cubrebocas en espacios públicos, que sólo ha quedado en una invitación a la ciudadanía. Está claro, que con el paso de las semanas, la ciudadanía ha relajado las medidas de prevención y actualmente muy pocas personas usan su tapabocas.

De igual forma, Elvira Paniagua no ha querido asumir toda la responsabilidad de las medidas, echándole la bolita al Gobierno federal o Estatal.

Con el cierre de establecimientos de la zona se quiso dar una sensación de autoridad, pero la medida no cayó nada bien con los comerciantes establecidos. A la par, se le ha acusado de no tener la misma fuerza con los ambulantes a quienes se les permitió seguir instalados durante toda la cuarentena.

Hasta el viernes, el gobierno de Elvira Paniagua comenzó a implementar sanciones contra aquellos establecimientos que no cumplan con las medidas preventivas.