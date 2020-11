La Olla: ¡Justicia para Israel!

En Guanajuato, también matan periodistas

La violencia en Guanajuato alcanzó esta vez a un reportero, Israel Vázquez Rangel, de El Salmantino, asesinado por cumplir con la labor de informar.

El pasado lunes, a las 6 de la mañana, el reportero acudió, como lo hacía todos los días, a reportar en vivo lo que pasa en una zona de guerra. Llegó a verificar el reporte de restos humanos tirados en la colonia Villa Salamanca 400, con el auto rotulado del medio digital, y sin más, le sorprendieron con varios disparos.

En quirófano luchó durante seis horas, aferrándose a la vida. Murió. Israel tenía 31 años de edad, dos hijas pequeñas, deja una familia devastada.

Otro reportero, Víctor Manuel Jiménez, del medio celayense Rotativa Digital Guanajuato, está reportado como desaparecido desde el 1 de noviembre.

Durante tres días los periodistas gritamos en la Presidencia Municipal de Salamanca, en la Fiscalía General del Estado y en Palacio de Gobierno: ¡Justicia para Israel!, ¡nos falta Víctor también!, ¡en Guanajuato también matan periodistas!, ¡seguridad, seguridad!, ¡no queremos informar con miedo!, ¡ante sus balas nuestras palabras!

Llevamos pancartas con los mismos mensajes y fuimos claros: que los tres niveles de gobierno se pongan a trabajar para garantizar la seguridad, no sólo de los periodistas, sino de todos los ciudadanos que viven con miedo en Guanajuato.

Ni un crimen

En México, 136 comunicadores han sido asesinados/as por su labor entre 2000 y 2020, según un reporte de la organización Artículo 19. El último es Israel.

La alcaldesa, Beatriz Hernández, escuchó a los reporteros y respondió con quejas y más quejas porque supuestamente Diego Sinhue la echó al olvido y de pasada soltó la frase criticada en todo el planeta: “Ir a las cinco, seis de la mañana a cubrir una nota a ese lugar que sabemos todos es tan peligroso...Si Israel hubiera llamado a la Policía”.

O sea, la señora Alcaldesa insinuó que Israel entró a la boca del lobo. Eso desató el enojo de los reporteros.

Momentos antes el encargado de la Central de Emergencias, Carlos Domínguez, reveló (cuando la Alcaldesa y su Jefe de Seguridad no querían) que tardaron 32 minutos en responder al reporte de restos humanos, de las 5:40 de la mañana y arribaron a las 6:12 a.m. Cuando la Policía Preventiva llegó, Israel estaba herido.

Además el Fiscal del Estado señaló que tardaron una hora en reportar el hecho.

El propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la corrigió en la mañanera del día siguiente y Beatriz dijo que sacaron de contexto sus palabras.

La que se equivocó, y feo, es la senadora Antares Vázquez, quien en su afán por sacar las uñas en defensa de su Alcaldesa, se aventó a decir en una entrevista con Vicente Serrano que los medios llegaron agresivos, que hay un complot contra Bety porque era panista y ahora es de Morena.

Las promesas del Fiscal y el Secretario

Obligados ante la presión de periodistas unidos por una misma causa, dieron la cara el fiscal Carlos Zamarripa y el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala.

No era del interés de las autoridades pero no les quedaba otra.

De la violencia y el cáncer de la impunidad en Guanajuato tienen responsabilidad: tanto un Fiscal con 10 años en el cargo de procurar justicia, y un Secretario con dos años y escaso margen de maniobra ante autoridades omnipotentes.

Ambos, con la experiencia de lo ocurrido con la Alcaldesa, intentaron mostrar empatía con los reporteros, pero sobre todo con los familiares de la víctima, quienes se presentaron a ambas reuniones para pedirle a las autoridades que no les fallen.

“Yo les aseguro que lo vamos a esclarecer”, prometió el Fiscal.

“Él cumplía solamente con su labor periodística”, puntualizó Zamarripa.

La familia manifestó confianza en la investigación de la Fiscalía del Estado. Pero no es un cheque en blanco y, por eso, en el escrito que los reporteros entregamos a Zamarripa y a Ayala, solicitamos una mesa para que periódicamente -en un lapso no mayor a tres semanas- informe de los avances de la investigación por el homicidio de Israel.

Ayala Torres es hasta hoy la única autoridad que mostró autocrítica al expresar:

“Además de la indignación es la pena de no haber hecho algo para que las cosas no estuvieran hoy en Guanajuato, en el País, así, quiero ser sincero, creo que hemos dejado de hacer cosas a lo largo de los años y esto nos ha dado como resultado lo que hoy estamos viviendo...Hay que asumir la responsabilidad que tenemos”, dijo.

A él se le pidió que el Consejo Estatal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas sirva para lo que está: prevenir más agresiones y garantizar que puedan ejercer su oficio sin el miedo a morir.

Les dijo que esta semana (por definir hora y día) serían recibidos por el Gobernador, que es otro de los puntos de la carta, para dialogar sobre la seguridad del gremio.

La primera lucha es por el castigo a los responsables de este crimen y porque aparezca Víctor con vida. Pero ahí no termina.

Ombudsman, no repite

Es un hecho: José Raúl Montero de Alba no será ratificado como Procurador de Derechos Humanos del Estado por un segundo periodo de 4 años.

Los diputados locales ya preparan la convocatoria pública para buscar al nuevo Ombudsman 2020-2024. José Raúl tomó protesta el 24 de noviembre de 2016, así que está en los últimos días de gestión.

La semana pasada, los diputados de la Junta de Gobierno tenían en lista el tema para discutirlo, pero se pospuso. En la siguiente seguramente se someterá a discusión la convocatoria. Eso significa en automático que no está contemplada la ratificación del Procurador.

De haber sido así no habría necesidad de convocatoria, solamente bastaba la presentación de la solicitud, el aval de la Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables y el aval por las dos terceras partes del Pleno del Congreso.

En lo público nadie ha argumentado las razones para que no repitiera. Uno de los que suenan como aspirantes fuertes es Alberto Estrella, secretario general de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado. Pero habrá que esperar…

Tal vez no quisieron apostar por dos ratificaciones, después de que en la sesión pasada aprobaron otros siete años del titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, Francisco Javier Pérez Salazar.

El anterior procurador de Derechos Humanos (actual Magistrado del Poder Judicial del Estado), Gustavo Rodríguez Junquera, sí consiguió mantenerse por ocho años.

Lorena Alfaro va por Irapuato

Lorena Alfaro se declara lista para buscar la Alcaldía del PAN por Irapuato.

Y, aunque tiene estima y agradecimiento al ex alcalde Sixto Zetina, quien la contrató secretaria del Ayuntamiento, eso no significa que tengan que pagarle.

La decisión del PAN de mandar a una mujer a competir por Irapuato dejó sin habla a los panistas que preferían a Poncho Ruiz Chico.

Lorena lleva años distanciada de Sixto, quien se apartó del PAN para seguir el proyecto de Felipe Calderón y Margarita Zavala, el partido México Libre, al que no le dieron registro. Y regresa buscando el cobijo azul.

La futura candidata panista está contenta con su futuro pero ya sabe que enfrentará reclamos porque como tesorera en el trienio de Mario Turrent, jamás dejó en claro por qué entregó 2.5 millones de pesos a Traesa. El dinero era para construir un relleno sanitario, que no se hizo.

Hasta la presente administración logró un convenio con la empresa para que regrese ese monto a las arcas en pagos programados para: junio y diciembre 2019, junio y diciembre 2020 y junio de 2021. Hasta donde se sabe han cumplido el trato.

En fin, para las diputaciones federales, el PAN ya tachó la reelección de Sergio Ascencio -en el distrito 09-, y de Melanie Murillo, del 14 compartido con Silao.

1.8 millones para informar

Elvira Paniagua, alcaldesa de Celaya, se gastó la respetable cantidad de dos millones de pesos para su segundo informe.

Dos meses después de que se realizó el evento, la directora de Comunicación Social, Lynett Rubio, informó el corte de caja del informe. El gasto fue de un millón 898 mil 659 pesos.

La funcionaria no informó los gastos por cuenta propia tal y como se había comprometido, sino que lo hizo porque la comisión de Contraloría del Ayuntamiento, que encabeza el morenista José Luis Álvarez, no la dejaba dormir pidiéndole los datos.

Suena para Morena

Un nombre conocido se escucha en Morena para la contienda por la Presidencia Municipal de Irapuato, y se trata nada menos que de Gerardo Zavala Procell.

Zavala supuestamente tiene posibilidades de ganar la alcaldía. Le sabe bien al campo minado que es ahora Celaya.

Al parecer, Zavala Procell deja al PRI porque no ganaría con los tricolores.

Pero no la tendrá fácil, pues también en radio pasillo se escucha que el actual titular de Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, no quiere que otro perfil emanado del PRI represente a Morena en las campañas, e incluso, se habla de que busca impulsar un perfil ciudadano.

Entonces, la ex candidata de Morena a la Presidencia Municipal, Irma Leticia González Sánchez, estaría buscando otra candidatura, sea diputada federal o local. Está dispuesta a dejar libre el terreno a Zavala.

Otro desertor del PRI Irapuato es Jorge Luis Martínez Nava, quien fue regidor en la administración 2012-2015 encabezada por Sixto Zetina Soto.

Martínez Nava ahora se encuentra en las filas de Movimiento Ciudadano, como coordinador de Alianzas, dejando atrás su paso por el partido tricolor, donde también fue dirigente de la CNOP.