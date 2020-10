La Olla: Más de 7 mil tragedias

Con la venia de los EUA

Al cumplir dos años de su Administración, y con el terrible registro de 7,677 víctimas de homicidio doloso en ese periodo, el gobernador Diego Sinhue recibe al embajador de Estados Unidos, Christopher Landau, para tomar un respiro.

Para el gobierno panista de Guanajuato significa mucho que el representante del Gobierno de los Estados Unidos no sólo realice una gira de dos días en Guanajuato sino que en su agenda estuvieran las visitas al búnker de la Fiscalía General del Estado y al C5i de la Secretaría de Seguridad Pública.

También aplaudió la reunión privada con el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre y el secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca, con quienes presumió lazos de colaboración.

Además la visita fue con motivo de la inauguración del edificio de Investigación Científica de la Fiscalía (al que no se invitó a medios), y que contó con el apoyo de la Embajada de EUA para equipar los laboratorios.

Hablando bien español, Landau elogió los resultados de la cooperación de Guanajuato con los Estados Unidos a través de lo que ha sido la “Iniciativa Mérida”.

Hace falta que nos expliquen esos logros a todos.

Por lo menos, para Estados Unidos nuestro estado es estratégico, por su ubicación geográfica, su actividad industrial, y también por la delictiva.

“Ninguno de nuestros países puede estar seguro cuando el otro no lo está, por lo que la seguridad es un desafío conjunto y una responsabilidad compartida en la que se entrelazan el narcotráfico, el tráfico de armas y de personas, el lavado de dinero y otros delitos. La cooperación y la coordinación es una de las prioridades”, expresó durante su mensaje en las instalaciones de la Fiscalía de Guanajuato.

Aunque desde Guanajuato presuman dinamismo económico, sin paz, no es posible.

“Sin Estado de Derecho y certidumbre ningún país puede avanzar ni puede tener prosperidad, ya que crean un estado favorable para las inversiones que dan pie a la generación de empleos, el crecimiento económico y el bienestar social”, agregó.

El compromiso del Embajador

Un tema importante fue el reconocimiento de la responsabilidad del Gobierno de Estados Unidos en el ingreso de armas a México y la necesidad de compartir información y trabajos de inteligencia para desmantelar las redes criminales.

“Compartimos la responsabilidad y queremos ser parte de la solución”, aseguró.

También los felicitó, sin decir su nombre, por la captura de “El Marro”.

El Embajador reconoció a la Policía Estatal como una de las mejores de México, gracias a la participación de organismos como la Comisión de Acreditación para Agencias en Aplicación de la Ley. El mismo aval que presume la de León.

Y también habló de las buenas notas del Sistema Penitenciario de Guanajuato y la capacitación y certificación de la Asociación de Correccionales Americanas.

Las palabras de Landau, endulzaron los oídos del Gobernador, su gabinete y del Fiscal. Aunque nadie ha puesto en duda la alta tecnología de la Fiscalía, ni las acreditaciones y certificaciones de la Policía del Estado y de sus prisiones.

En la toma de protesta del Gobernador y del Fiscal, también pasaron lista los representantes del Gobierno de los Estados Unidos.

Tal parece que el mensaje a los guanajuatenses es que no nos preocupemos, que los gringos respaldan la lucha anticrimen de Guanajuato, que no se sentarían con los responsables, ni equiparían laboratorios, si no tuvieran confianza en su trabajo.

Pero, mientras el baño de sangre no termina en Guanajuato, los elogios suenan huecos. Tal vez eso infle el ego del Secretario, el Fiscal, y demás funcionarios. Ante el Gobernador les valdrá el ‘ya ve que allá si nos reconocen el trabajo’ y Diego presumirá lo bien parados que están los funcionarios con el país vecino. ¿Y luego?

Aquí, la guerra sigue, las masacres se registran para filmar la peor película de terror.

Diego carga la pesada losa de más de 7,600 asesinatos: 821 de octubre a diciembre del 2018; más 3,540 en el 2019; más 3,032 de enero-agosto del 2020, todos esos datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Más 284 del conteo AM/Al Día en los primeros 25 días de septiembre.

Tras inversiones

El segundo propósito de la gira del Embajador de EUA fue el tema económico.

Diego lo invitó con la jiribilla del espaldarazo a la política de seguridad, pero también con el interés de estrechar relaciones con miras a que inversiones que los Estados Unidos pretende traer de China a Latinoamérica, aterricen en Guanajuato.

EUA es el principal socio comercial de Guanajuato. En los últimos 20 años se han concretado 70 proyectos de inversión de ese país por un monto de 9,100 millones de dólares y que han generado 43 mil empleos directos, según cifras del Estado.

Para tomar el pulso de lo bien que les va a las empresas norteamericanas asentadas en Guanajuato visitaron tres de las plantas más importantes: NUCOR, ubicada en el Parque Industrial FIPASI, Silao; y, también en ese municipio la proveedora automotriz American Axle y la joya de la corona: General Motors.

La noche del jueves, en la Alhóndiga de Granaditas, hubo una cena con 70 empresarios integrantes de las cámaras y organismos industriales de Guanajuato.

El viernes por la mañana, en la ex Hacienda de San Gabriel de la Barrera, el encuentro fue con 40 capitanes de empresas de ese país que están en Guanajuato.

Por su crecimiento económico Landau felicitó a Guanajuato y el trabajo de su gente.

No hubo anuncios de nuevas inversiones ni de extensiones de las plantas actuales. La confianza es que con el T-MEC vengan tiempos mejores para ambos países, y en particular que Guanajuato siga siendo una alternativa atractiva para el capital.

Por ejemplo en agosto la empresa Stant Corporation, de origen estadounidense, inició obras de expansión de su planta en el municipio de San Miguel de Allende. El anuncio fue de 15 millones de dólares y la generación de 500 empleos directos. Es un importante proveedor de piezas automotrices para GMC, Volvo, Ford, Chrysler.

La visita tuvo la parada obligada en el Museo de las Momias, en la capital. A Diego y el Embajador los acompañaron sus esposas, Adriana Ramírez y Caroline Bruce.

Exhorto y silencio

La mayoría panista que tiene las riendas del Congreso del Estado ‘se congeló’ y enmudeció ante el exhorto que la Comisión Nacional de Derechos Humanos les hiciera públicamente el viernes para que legislen sobre matrimonios igualitarios.

Desde el 2014 un total de 121 parejas del mismo sexo en Guanajuato han tenido que tomar la ruta larga para que se respete su derecho al matrimonio. Van al Registro Civil, les niegan la boda porque nuestra legislación no lo establece. Tramitan el amparo ante un juez federal, se los conceden y regresan a casarse.

Y es que la Corte ya dejó claro que es inconstitucional cualquier legislación que limite el matrimonio a una unión entre hombre y mujer, con el fin de la procreación.

Aun así iniciativas van y vienen en el Congreso de Guanajuato, la más reciente de octubre de 2018 del perredista Isidoro Bazaldúa que, vaya paradoja, repitió como legislador gracias a los votos que le dio la alianza electoral con Acción Nacional.

El PAN ni siquiera entra a la discusión a fondo de las iniciativas, las mete al cajón.

El coordinador, Jesús Oviedo, ni pío dijo a un exhorto que, si bien no les obliga nada, los exhibe de legislar al dictado de sus conciencias, no de los derechos.

No le queda al panismo desgarrarse las vestiduras (aunque tengan la razón) con la decisión de la Corte de validar la consulta popular para enjuiciar a expresidentes. Argumentan que la ley se acata, no se consulta. Se muerden la lengua ¿o no?

¿Descoordinación?

Este lunes se dará el cambio a Semáforo Amarillo y apeeeeenas se pondrán de acuerdo los integrantes del Consejo de Reactivación Económica de Irapuato en cómo se ejecutarán las acciones.

No es un cambio que se haya anunciado de un día a otro, no señor, fue desde la última semana de septiembre que el ‘secre’ de Salud, Daniel Díaz, habló de la posibilidad de cambiar el Semáforo a Amarillo en los primeros días de octubre.

Es de extrañar en un Municipio en el que se ha presumido incansablemente que se cuenta con un Consejo de Reactivación Económica, que incluye la participación de empresarios, ciudadanos de a pie, autoridades de salud y gubernamentales.

Pero se supo que desde que se dio el anterior cambio de Semáforo, de rojo a naranja, este Consejo no se ha reunido ni una sola vez y al menos al cierre de esta semana, ya no se hizo ningún acuerdo.

Si bien se presume el orden con el que se ha trabajado para reactivar la economía en Irapuato, aún hay muchos sectores de la ciudad donde la vigilancia es mínima, casi nula, y la gente sigue haciendo de las suyas, con fiestas, sin usar cubrebocas y menos respetar las medidas de sana distancia.

Y aunque el alcalde Ricardo Ortiz se la pase diciendo que la tasa de contagio y letalidad en Irapuato está por debajo de la media estatal, no se puede dejar de lado que es uno de los municipios con más contagios y defunciones.

Este Consejo debe ser muy responsable a la hora de tomar decisiones con el cambio de semáforo, pues de no aplicarse correctamente las disposiciones, en menos de lo que uno puede esperar podría darse un retroceso difícil de superar.

Morena, la baraja para ganar Celaya

Si hay un partido empeñado en quitarle al PAN la alcaldía de Celaya, es Morena, por lo que varios aspiran a ser su candidato en el proceso electoral de 2021.

En las últimas semanas ha sonado con fuerza el nombre del último priista que gobernó el municipio, el empresario Leopoldo Almanza Mireles, quien ya aceptó estar muy interesado en asumir la candidatura.

El destape del ahora expriista está haciendo ruido entre varios fundadores de Morena en Celaya que ven con resquemor que un personaje con pasado tricolor vaya a representarlos en la próxima elección.

Uno de los que no está nada contento con esta situación es el exdirector de la Policía Municipal, Jorge Acuña Dávalos, quien desde el año pasado hacía su lucha para ganar terreno en Morena.

Aunque comenzó a tener un perfil más bajo en redes sociales, el exfuncionario estaba convencido de que él sería el aspirante dada su cercanía con el grupo de la secretaria general en funciones de presidenta, Alma Alcaraz.

Incluso el grupo de Acuña creó un grupo denominado Morena Ciudadana Celaya que se puso a hacer una encuesta entre los afines al partido pidiéndoles su INE, provocando que a nivel estatal se deslindaran del grupo.

Otro que ya levantó la mano es Antonio Chaurand Sorzano quien al parecer tenía dudas de volver a entrarle al quite o ver la elección desde la barrera, como en 2018.

Dicen que en Morena aún se lamentan que el doctor no haya sido su candidato en las elecciones pasadas luego de que en 2015 consiguiera más de 10 mil votos, lo que les significó su entrada al Ayuntamiento celayense.

En aquella ocasión sólo había dos bandos al interior del partido en Celaya y no como ahora que hay varios grupos que quieren llevar agua para su molino.

Entre algunos de esos grupos, hace meses le aseguraron al exrector del campus Celaya-Salvatierra de la Universidad de Guanajuato, Juan Miguel Ramírez Sánchez, que sería el candidato por lo que tendría que empezar a fortalecer su imagen.

El catedrático incluso ya ha comenzado a publicar spots en redes sociales con su opinión sobre la situación del municipio y en entrevistas plantea sus propuestas.

Mucho ojo que esto no sólo lo ha hecho el ex Rector sino algunos otros que en su afán por destaparse ya hasta están pensando en dar a conocer su proyecto electoral, aunque las nuevas reglas electorales son muy claras y aún no es tiempo, por lo que del plato a la boca se les puede caer la sopa.

Sin embargo, a estas alturas es imposible saber quién lleva la delantera en un partido donde apenas se están poniendo de acuerdo en su dirigencia nacional. Y por la dirigencia estatal no termina la ruda disputa entre Alma y Ernesto Prieto.

