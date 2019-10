La Olla: Morena Caliente

Elecciones internas, fuego amigo

Hoy Morena en Guanajuato está a prueba como partido político.

En los 15 distritos electorales federales que hay en la entidad están convocados los militantes de morenistas (que por cierto nadie sabe cuántos son) para elegir a los 150 consejeros estatales que el 10 de noviembre habrán de elegir a los nuevos jefes estatales.

En Morena se disputan el control al menos dos tribus. La jornada de hoy es importante porque quien logre colocar más número de consejeros afines a su causa, tendrá prácticamente asegurada la votación del nuevo Comité Estatal 2019-2022.

En una esquina aparece el grupo de la actual jefa estatal, Alma Alcaraz; el excandidato a la gubernatura y titular nacional de la Profeco, Ricardo Sheffield; las hermanas Vázquez Alatorre, Talía (responsable Jurídica en la Profeco) y Antares (Senadora), entre otros.

Y en la otra, el exdirigente estatal y excoordinador de los diputados locales, Ernesto Prieto; el diputado federal Miguel Ángel Chico; el empresario Ricardo García Oseguera, y más.

El conflicto está al rojo vivo pero no ha llegado a explosión. Entre otras cosas se disputan el poder y las finanzas del partido. El encontronazo más fuerte está por darse aderezado con la intentona de correr del partido a Prieto Gallardo, que está claro no se va a dejar.

Por lo pronto el viernes la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena dejó fuera de la jugada a Ernesto para participar en el proceso electoral de hoy y reafirmó una suspensión de seis meses de sus derechos partidarios. El motivo fue una queja de la secretaria de Organización del Comité Ejecutivo Estatal, Rafaela Fuentes, por violencia política. El asunto fue que como funcionaria del partido acusó mal trato de quien entonces era su dirigente.

Otro asunto que corre paralelo es la solicitud de expulsión de Ernesto. La CNHJ de Morena acordó hace tres semanas que el salmantino estaba fuera del partido. Él acudió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y logró revocar ese acuerdo ordenando que el órgano interno de Morena resolviera nuevamente sobre el asunto. Y todavía no lo hace.

Esa queja que derivó en la expulsión -que hoy se revisa- es la que presentó Talía Vázquez previo a las elecciones de julio 2018 en la que se acusa al entonces dirigente de falsificar la firma del hoy regidor capitalino Óscar Eduardo Aguayo para alterar la lista registrada. Al final Óscar ganó en tribunales su asiento, pero la CNHJ acreditó la falta grave de Ernesto.

Ese asunto, aunque Ernesto se muestra victorioso, no está resuelto, el Tribunal no lo echó para abajo solamente ordenó un nuevo acuerdo y la Comisión podría emitir igual fallo. Por eso el salmantino salió a pedir amor y paz a quien la preside, Héctor Díaz-Polanco.

Mujer contra mujer

El que pretende ser el Presidente del partido en Guanajuato debe forzosamente pasar el filtro de llegar al Consejo Estatal, es decir, ser electo hoy en alguna asamblea distrital.

Nadie ha salido a declarar abiertamente que quiera dirigir Morena Guanajuato. Pero hay fichas que se están moviendo en el tablero para estar listas el día que se juega la partida.

Del grupo Prieto-Chico se manejó primero la carta del exalcalde panista de Silao, Carlos García, pero al ser un registro de 2018 se dice que no tendría derecho a participar. El nombre más fuerte sobre la mesa es el de la regidora de Guanajuato Capital, Magaly Segoviano, quien ya pidió licencia al Ayuntamiento.

En el otro bando Sheffield-Alma-Antares, se ha hablado de Talía Vázquez (quien no puede al no haber renunciado a su cargo público antes de la elección), Tony Cabrera (joven excandidato a diputado en 2018, fundador también del partido y del equipo de la senadora Antares), pero la intención es que repita en el puesto la sinaloense Alcaraz Hernández.

Además el conflicto por la dirigencia nacional de Morena también repercute en lo local. El Tribunal Electoral Federal resolvió que la actual presidenta del Comité Nacional, Yeidckol Polevnsky, y la del Consejo Nacional, Bertha Luján, no podrán competir por la dirigencia.

El camino queda abierto para el coordinador de diputados federales, Mario Delgado. Él ya se pronunció por posponer la elección a 2020 y hacerle caso al presidente Andrés Manuel López Obrador quien ya les sugirió que lo mejor es elegir a través de encuestas abiertas.

Las asambleas se realizarán en las cabeceras de los 15 distritos electorales ubicadas en: San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, cuatro en León, Guanajuato, San Francisco del Rincón, Salamanca, dos en Irapuato, Uriangato, Celaya, Valle de Santiago y Acámbaro.

En cada una de las asambleas se espera que participen hasta 500 militantes. En cada asamblea serán electos 10 consejeros (cinco hombres y cinco mujeres). Cada militante que asista podrá votar por un hombre y una mujer y así saldrán electos los 10 más votados.

El gran riesgo es que a las grillas internas de Morena, hay que sumarle el descontrol que tiene este partido a nivel nacional con su padrón de militantes. La misma presidenta, Yeidckol Polevnsky, ha declarado una y otra vez que el padrón no es para nada confiable (y culpa del desorden a Gabriel García, hoy el jefe de todos los ‘súperdelegados’ federales).

El delegado de Programas de Desarrollo en Guanajuato, Mauricio Hernández, jura y perjura que él anda muy ocupado con la chamba y no le interesan las grillas de su partido: “Los partidos a lo suyo y que les vaya muy bien. Los que tenemos el honor, orgullo y privilegio de servir al pueblo desde el Gobierno de México, estamos muy ocupados”, tuiteó. Ya veremos si el mensaje permea a su equipo de trabajo, AMLO ya les advirtió que ni se les ocurra.

Mario Delgado coincide que hay muchas quejas de militantes que no pueden acreditar su pertenencia al partido y no podrán participar en las asambleas distritales. Habrá enojo...

Lo curioso es que todo este relajo de los morenos al final puede quedar en nada. La elección interna está sumamente judicializada (con demandas en la Comisión Nacional de Honor y Justicia y en el Tribunal Federal Electoral) y estamos por ver muchas sorpresas.

¿Y a todo esto por qué se pelean? Morena tiene en 2019 prerrogativas estatales por 27 millones, además de suponer un control del partido para postular candidatos en 2021 donde van por mucho más que los cinco diputados y cinco ayuntamientos que hoy gobiernan.

Salto al futuro,y regreso al hoy

Terminó la Feria de Hannover y la Reunión Anual de Industriales, dos eventos que Diego Sinhue trajo en la punta de la lengua en sus mensajes diarios. De la interesante apuesta por el futuro de la industria 4.0 estamos de vuelta a la triste realidad de nuestra zona cero.

El jueves 10 de octubre, en plena algarabía por ambos eventos celebrados en León, el ejecutómetro contabilizó ¡18 asesinatos! en seis diferentes municipios de la entidad. En Salamanca siete víctimas (cinco de ellas en un ataque en un bar). En León cuatro (entre ellos un menor de 11 años), y en Pénjamo otros cuatro (incluida una mujer de 22 años).

Un día antes se anunció la llegada de 1,200 militares para Guanajuato, concentrados 700 en Celaya y 500 en la zona de los Apaseos, Cortazar, Villagrán, toda la zona Laja-Bajío. Pero de cuántos elementos hay y habrá de la Guardia Nacional en todo el estado, no sabemos, tampoco de finalmente cuántas base se construirán y cuándo estarán listas.

En el primer año de la nueva Administración Estatal el número de víctimas por homicidio doloso ronda las ¡3,400!, una barbaridad para un estado como Guanajuato que quiere “saltar al futuro”, como se dijo una y otra vez en los mensajes de los eventos de la semana.

La tendencia a la baja de los asesinatos que cacarearon de abril a julio (y hasta gráficas subían a las redes sociales), se rompió en agosto, septiembre y octubre pinta peor todavía.

Cuando también todos disfrutan de la industria 4.0 Grupo Reforma presentó su ejecutómetro de ejecuciones ligadas al crimen organizado (del 1 de enero al 30 de septiembre 2019) que Guanajuato lidera pero por mucho con 1,729, seguido muy de lejos por Chihuahua con 863, Michoacán 768, Jalisco 759 y Veracruz con 669. Inalcanzables.

Y en otra vuelta a la realidad esta semana también Consulta Mitofsky en su evaluación de gobernadores de septiembre ubicó al de Guanajuato en el lugar 8 de mayor aprobación, pero hasta el 29 en la percepción de seguridad y último en economía y situación personal.

La crisis en Celaya llegó a las planas del periódico Dallas Morning News, la nota da cuenta de las extorsiones que sufren agencias automotrices, tortillerías, y hasta en las iglesias. Y ofrece el contexto de los homicidios en el estado que suman de enero a agosto 2,275.

El “Golpe de Timón” fue cuestionado por Carlos Medina Plascencia, quien fuera el coordinador del Programa de Gobierno que Diego Sinhue presentó durante campaña.

Por ese mismo tema de no compartir su modelo de seguridad tronó Carlos con el alcalde Héctor López y terminó por pedir licencia como Síndico. En los pasillos azules se encargaron de descalificarlo por querer vender un sistema del que es socio y él les respondió que no le interesaba el negocio, sólo aplicar lo que sí puede funcionar.

Al final al ciudadano poco o nada le interesan esas grillas azules, pero sí la violencia y más aún la inseguridad común que tampoco tiene freno (robo a transeúnte, negocio, vivienda).

La Industrial Transformation México llegó para quedarse por 10 años. El joven Gobernador tiene el respaldo en su ‘salto al futuro’, pero para eso hay mucho que hacer hoy, hoy, hoy.

Zapateros, nerviosos

La Reunión Anual de Industriales terminó con un sabor semiamargo para los zapateros.

La pasarela de funcionarios del gabinete federal no sirvió para darles certeza a su solicitud de mantener intactos los aranceles al calzado, cuya prórroga de seis meses termina el 2 de noviembre (para entonces el decreto baja de 30% a 20% las fracciones más sensibles).

En la comida de clausura los tranquilizó un poco el mensaje que envió por video el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que expresó textual: “No se va a abrir de manera indiscriminada el país, tenemos que cuidar a nuestras unidades productivas”. Eso para los zapateros lleva una clara referencia al tema arancelario.

En la misma sintonía parece estar el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, el empresario regiomontano Poncho Romo, quien acompañó a los industriales en la clausura.

Pero la respuesta está en la Secretaría de Economía y con la propuesta que recibieron se fueron de espaldas, no sólo fue bajarlos al 20% como estaba previsto, sino mantenerlos dos años y luego una disminución gradual hasta quedar con 8% ó 5% al final del sexenio.

La secretaria Graciela Colín estuvo los tres días en la RAI y la Feria de Hannover. En su participación en la inauguración de la RAI no hizo ninguna referencia concreta al asunto. Ya le hicieron llegar la contra-propuesta pidiendo dejarlos como están. Esperan respuesta.

Sin tener cita programada el presidente ejecutivo de la CICEG, Alejandro Gómez Tamez, y el expresidente de la Cámara Zapatera de Jalisco, José María Hernández, abordaron en los pasillos de la Feria de Hannover al secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Le hicieron saber su preocupación por la inminente reducción arancelaria, y la promesa fue la de siempre: que iban a combatir la corrupción en aduanas, la subvaluación, el contrabando.

Los zapateros le respondieron que todo eso está muy bien, pero no va por ahí, el problema es el costo-país que hace imposible competir a una industria que genera 220 mil empleos. Y además para Hacienda iba representar una pérdida de recaudación por impuestos a importación y por el IVA de aproximadamente 3 mil 500 millones por año, y ahí sí reparó.

Arturo les preguntó que hasta cuánto estarían dispuestos a bajar aranceles, y los empresarios repitieron lo mismo: dejarlos como están. La moneda quedó en el aire...