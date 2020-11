La Olla: Morena rumbo al 2021

Enemigos por siempre Alcaraz y Prieto

Mientras no se reconcilien los grupos internos de Morena, el camino para elegir a sus candidatos que participarán en la elección del 2021, parece muy complicado.

Los morenistas, a pesar de estar en segundo lugar en el estado, han perdido dos años en pleitos internos. No están enfocados a fortalecer su fuerza en el terruño y se han dedicado a pelear por lo logrado en las elecciones de 2018.

Para algunos morenistas las pugnas internas han sido más bien un pleito de dos y la disputa es por la dirigencia estatal de ese partido, en concreto, entre Alma Alcaraz, actual mandamás y el diputado local, Ernesto Prieto.

Dentro del partido consideran que el resto de las diferencias son conciliables pero en el caso de Alma Alcaraz y Ernesto Prieto parece que ambos están dispuestos a irse hasta el último round.

Y viene una etapa muy difícil para Morena en Guanajuato, el acomodo de las candidaturas en los 46 municipios y los 22 distritos, así como la lista para las diputaciones de representación proporcional.

Para la repartición de candidaturas hay quienes ya están formados desde hace tiempo y tienen prendida su veladora para no quedar fuera.

También hay otros como el delegado de programas federales en Guanajuato, Mauricio Hernández Núñez quien de plano ya pidió que lo descarten. Asegura estar contento con su encomienda de coordinar la entrega de becas, apoyos a adultos mayores y personas con discapacidad.

Aunque como en todo, nunca se debe decir de esa agua no beberé, Mauricio puede cambiar de opinión en cualquier momento y meterse a la fila de Morena a la hora de que se repartan las candidaturas.

Quien está más que apuntado es el director regional de programas sociales en León, Ricardo Gómez Escalante, quien a principios de este mes presentó su renuncia al cargo para buscar una candidatura posiblemente a diputado local o federal.

En Guanajuato existen otros 9 directores regionales de programas sociales que dependen de la Secretaría del Bienestar, pero ningún otro tiene intención de buscar una candidatura, al menos por ahora.

Tocan presupuestos

Los diputados locales integrados en las comisiones de Hacienda y Fiscalización y Gobernación, mañana inician con el análisis de las leyes de ingresos de los municipios, mientras esperan también la entrega del presupuesto del Estado.

En reunión de comisiones, se definieron los tres grupos de análisis integrados por 16, 17 y 13 municipios, cada uno de ellos. El primero está formado por los municipios de: Abasolo, Apaseo el Alto, Comonfort, Doctor Mora, Jerécuaro, Manuel Doblado, Moroleón, Romita, San Diego de la Unión, San José Iturbide, San Luis de la Paz, Santa Catarina, Tarandacuao, Xichú, Jaral del Progreso y Salvatierra.

El segundo bloque lo integran: Acámbaro, Atarjea, Cortazar, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Pénjamo, Purísima del Rincón, Salamanca, San Felipe, Santiago Maravatío, Uriangato, Victoria, Ocampo, Huanímaro, Tierra Blanca, Pueblo Nuevo, Silao de la Victoria y Coroneo. La revisión de este grupo se tiene programado para el martes 1 de diciembre.

Mientras que en el tercero quedaron: Apaseo el Grande, Celaya, San Miguel de Allende, Cuerámaro, Guanajuato, Irapuato, León, San Francisco del Rincón, Santa Cruz de Juventino Rosas, Yuriria, Tarimoro, Valle de Santiago y Villagrán. A éste le toca el 8 de diciembre.

De acuerdo con el programa de actividades de las comisiones, las leyes de ingresos de los municipios serían turnadas para la aprobación del pleno en la sesión del 10 de diciembre.

Propuestas

En la reunión también se planteó el análisis de iniciativas a la Ley de Hacienda para el Estado y la Ley de Bebidas Alcohólicas, la Ley de Salud y la Ley de Cultura Física y Deporte.

La primera contempla apoyar la generación de empleos juveniles dignos y productivos, mediante estímulos fiscales hacia los empleadores que contraten a jóvenes en su primera experiencia laboral y la segunda propone sanciones más severas a los establecimientos que vendan bebidas alcohólicas a menores de edad.

Las iniciativas se enviarán a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración y a la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado, quienes tendrán un plazo de 3 días hábiles para enviar sus comentarios.

Asimismo, se le solicitará a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso del Estado un estudio de impacto presupuestario de los alcances de las propuestas, además se habilitarán ligas en el portal de internet del Congreso del Estado para facilitar su consulta.

Posteriormente, se llevarán a cabo las mesas de trabajo para revisar las observaciones recibidas y finalmente, se tomarán los acuerdos sobre los dictámenes de las propuestas legales.

Cazan votos de jóvenes

Una de las peleas más rudas en el ring electoral se dará en las escuelas públicas de nivel medio superior y superior. Los políticos del PAN y Morena le están apostando a los votos que puedan obtener de los jóvenes que acaban o van a cumplir 18 años y votarán por primera vez.

La entrega gratuita de computadoras por parte del Gobierno de Guanajuato y de las becas Benito Juárez que distribuye el gobierno federal son un gancho atractivo para los nuevos votantes

Tanto el gobierno estatal como el gobierno federal aseguran que estos dos programas sociales no tienen tintes electorales pero la realidad es muy diferente, pues van enfocados a este grupo de votantes que representa una buena cantidad de simpatizantes si logran convencerlos.

El programa de las becas Benito Juárez actualmente beneficia en el Estado a 200 mil estudiantes de preparatoria y 9 mil de universidades. Este programa federal es operado por la Secretaría del Bienestar, cuyo representante a nivel estatal es Mauricio Hernández Núñez, delegado de Programas Federales Integrales del Gobierno Federal.

Mientras que en el caso del Gobierno del Estado de Guanajuato se contempla gastar 900 millones de pesos para la compra de 100 mil computadoras que comenzarán a repartir a partir de enero de 2021 entre estudiantes de primero y segundo año de instituciones educativas públicas de nivel universitario.

Las computadoras aunque es una compra que se realiza a través de la Secretaría de Finanzas del estado, la dependencia encargada de la distribución será Educafin, dependencia estatal a cargo de Jorge Hernández Meza.

Más quejas en contra de Comisionado

El Colectivo ‘A tu Encuentro’ no quita el dedo del renglón y sigue oponiéndose a que Héctor Díaz Ezquerra siga al frente de la Comisión Estatal de Búsqueda. Aseguran que no ha hecho más que revictimizar a los familiares de personas desaparecidas.

Una nueva queja se interpuso ante la Procuraduría de Derechos Humanos, pues los familiares de desaparecidos dicen que Díaz Ezquerra los llamó mentirosas por exponer que uno de sus subordinados enterró un resto óseo que encontraron en el cerro de El Conejo.

El acto por el que reclaman ocurrió en octubre de este año, cuando varias mujeres del Colectivo regresaron a buscar restos humanos y pertenencias a una de las fosas encontradas cerca de la presa del Conejo, y fue ahí donde ellas aseguran que Jesús Bello, colaborador en la Comisión Estatal de Búsqueda enterró el resto encontrado, pero al siguiente día se lo llevó.

La lucha del Colectivo inició hace un año y hasta el momento, han sido pocos los avances reportados en la búsqueda y localización de sus seres queridos que han desaparecido en los últimos años.

Pero este no es el único caso de molestia que han reportado. El más próximo fue el reclamo de una familia que no podía recuperar el cuerpo de su ser querido, el cual se encontraba en una gaveta sin nombre en el Panteón Municipal. Después de varios días de insistir, lograron que la Fiscalía entregara el cuerpo del sinaloense Jorge Rafael Vázquez, quien en agosto de 2019 fue privado de su libertad y que meses después, en diciembre, fue encontrado en una fosa en la comunidad San Antonio el Rico en Irapuato.

El Colectivo tiene planes de continuar alzando la voz, el próximo 26 de noviembre en León, con un Árbol de Esperanza que colocarán frente a la Presidencia Municipal de dicha ciudad.

Candidatos listos

La candidatura para la alcaldía del PAN en Celaya parece que ya tiene dueño y será el exalcalde Ismael Pérez Ordaz.

Desde hace meses sonó su nombre entre los posibles candidatos pero al parecer Pérez Ordaz no estaba del todo seguro de regresar a la arena pública. El arquitecto afirmaba en 2015 que no volvería a la política.

El panismo celayense quisiera repetir el experimento de mandar a un candidato emanado de sus filas, con militancia, permanencia, en pocas palabras “un verdadero panista”, sin embargo, el experimento siempre ha fracasado. Mire nada más a la alcaldesa Elvira Paniagua y su pésimo desempeño en materia de seguridad.

En un principio se rumoró que el elegido de los empresarios sería el actual presidente de la Coparmex, Juan Yúdico Herrasti, pero casi de inmediato se auto descartó. Pero los empresarios tenían un as bajo la manga. Durante las últimas visitas del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo a Celaya ha sido muy notorio la cercanía con ellos.

Fue justo en su última visita, con la presentación del proyecto ‘Visión Celaya 2030’ elaborado por la Asociación del Empresariado Celayense, liderada por Ismael Pérez Ordaz donde se habría cerrado el acuerdo de la candidatura.

La opción de Marco Gaxiola, impulsada por el secretario de Desarrollo Económico, Mauricio Usabiaga, habría quedado descartada por su pasado perredista y el poco respaldo que tendría del PAN en Celaya.

La elección de Ismael Pérez Ordaz aseguraría no sólo el respaldo del comité blanquiazul en el municipio sino una competencia real con el candidato de Morena.

En los últimos días, ha sonado con fuerza que Leopoldo Almanza Mosqueda será el candidato de Morena, lo que se avizora como un duelo de ex alcaldes en la próxima contienda electoral en Celaya.

En riesgo el PAN en la capital

Según las encuestas que presumen las autoridades municipales, si hoy fueran las elecciones, el PAN en Guanajuato capital ganaría las elecciones con un 30 por ciento de votos. En realidad la cifra no es muy alegre porque representa una drástica caída en el gusto de los electores, ya que Alejandro Navarro Saldaña, ganó las elecciones con alrededor del 40 por ciento de los votos.

Según las mismas encuestas Morena quedaría en segundo lugar con el 23 por ciento de los votos, un porcentaje que dicen repuntará al darse a conocer el nombre del candidato, seguramente Roberto Loya Hernández.

Los morenistas rezan porque el PAN mande otra vez a la contienda a Alejandro Navarro porque conocen las irregularidades que comete día con día.

Incluso en otra encuesta que presumen las propias autoridades, el nivel de aprobación de su gobierno fue del 45 por ciento, o sea, lo reprobaron.

A esto se suma el caso de gente que cobra sin trabajar, como Samuel Alfonso Ugalde Baca, hijo de Samuel Ugalde García, director de la Secretaría de Seguridad, quien tiene al municipio sumido en la inseguridad.

Los aumentos de plaza en comerciantes semi fijos, la discriminación del turismo que trae tortas, los constantes abusos de la policía contra los ciudadanos, son el talón de Aquiles que ponen en riesgo la permanencia del PAN.

Además hay que sumar el retorno del ex alcalde Edgar Castro Cerrillo, como el candidato del PRI, quien poco a poco gana terreno. Incluso se dice que Edgar Castro es el favorito entre los elementos de la policía municipal, quienes rechazan a Samuel Ugalde y a su equipo.

Finalmente Movimiento Ciudadano, un partido que figura poco en la ciudad, dicen tiene el apoyo del ex embajador de Uruguay, Francisco Arroyo Vieyra, quien quiere que su hija Erika Arroyo Bello, sea diputada local, para ello busca convencer al priista José Pérez Cázares para que sea el candidato de MC a la alcaldía.



DA