La Olla: Negocios oscuros

Que devuelva a León lo robado

Ahora que está de moda la ocurrencia del Presidente, “que devuelva al pueblo lo robado”, le pedimos encarecidamente al góber Diego Sinhue; al secretario mayor, Luis Ernesto Ayala y al alcalde Héctor López, que no hagan negocios con Roberto Zermeño y menos con dinero de todos los guanajuatenses.

Más vale que los panistas acepten que se dejaron ganar el Estadio León por incapacidad o indolencia y no salgan ahora con la pésima ocurrencia de comprar lo que pertenece a los leoneses.

¿A poco vamos a pagar cientos de millones de pesos por la torpeza jurídica de Chuy López Gómez, secretario del Ayuntamiento de León?

Sería peor que, además de llevarse el estadio, Zermeño haga tratos con el Estado por cientos de millones de nuestros impuestos más el cambio de uso de suelo de los terrenos que rodean la sede del equipo León.

Duele el engaño del Gobierno porque siempre nos dijo que preparaba el decreto de expropiación cuando la verdad es que negociaba con el villano, la “oferta” de mil millones.

Prueba de ello es una inscripción que apareció en el Registro Público de la Propiedad, el año pasado, en la que se anunciaba la compra por parte del Estado.

AM publicó la “intención” y en automático desapareció la leyenda, pero siguieron las negociaciones en lo oscurito.

Y lo cierto es que Diego Sinhue sigue negociando la compra con dinero de todos aunque haya quienes le van a Chivas o al América.

El León sin destino

El mejor equipo actual en la liga mexicana: por puntos, por el futbol que despliega en la cancha y por la pasión de su fiel afición, no tiene una casa para jugar.

Es triste, pero es cierto. Hoy la única certeza es que el equipo jugará el próximo lunes 19 a las 21:00 horas en el Estadio León en contra de las águilas del América. De lo que pasará después solo se sabe que nadie apoya que el Gobierno Estatal pague por un estadio que nos robaron.

Como locales sólo les quedará otro juego en el torneo, la jornada 16 el 2 de noviembre ante el Santos Laguna. Pero viene lo mejor: la Liguilla en la que “La Fiera” es un serio candidato al título que le daría una histórica octava estrella.

La última vez que el alcalde Héctor López salió a hablar del tema fue el 31 de octubre del 2019 cuando en la sala de trofeos del Club León ofreció una conferencia de prensa para informar que, luego de haber perdido en todas las instancias judiciales (incluida la Corte) cumplía la sentencia y hacían entrega del estadio.

Eso sí, aseguró continuarán jugando en el estadio: “Hemos tenido a bien buscar estas formas, que dando cumplimiento a la ley nos permitan garantizar y asegurar la permanencia y la continuidad de este equipo que tantas glorias nos ha dado”.

El Club León tenía un contrato de arrendamiento al 2022. Aunque ese convenio lo pactó con el Municipio (que ya no es dueño), y lo que correspondía era que las partes establecieran un nuevo acuerdo para que el equipo siga jugando.

Zermeño-González guardaron silencio. Lo mismo el Gobierno del Estado. Hoy nos sorprenden con que no hay ningún acuerdo, y tienen que recurrir a la determinación de un juez, y hasta a solicitar el auxilio de fuerza pública federal, para tomarlo.

El sueño lejano

La construcción de un nuevo estadio está hoy más lejos que nunca. El proyecto anunciado en septiembre del 2018 (como despedida en el penúltimo día de gobierno de Miguel Márquez) no tiene una fecha concreta para la primera piedra.

La anterior Administración Estatal se jugó su carta al comprar con dinero público (280 millones) un terreno de 12 hectáreas para darlo en abonos de seis años.

La opción de compra o de expropiación (que es pagar al bien a un valor comercial, eso si es que procede un juicio de esa naturaleza por causa de utilidad pública) implicaría que el Estado otra vez tenga que disponer de recurso del erario. Recurso que por cierto hoy no sobra y que, seguramente, tendrá un rechazo político general.

Cronología del engaño

Nadie se explica cómo perdimos el estadio ni cómo no hay castigo a los responsables.

En 1999 Zermeño regresa para comprarle a Valente Aguirre (luego de las protestas que impidieron vender el León a Puebla y dejar al ascendido Unión de Curtidores).

Y luego viene lo bueno. En el 2000 Zermeño accede a negociar y pacta con el Municipio un contrato de fideicomiso para, supuestamente, transmitir la propiedad.

Al fideicomiso fueron 60 mil metros cuadrados, que incluía el estadio y terrenos. Eso sí, Zermeño se reservó 10 mil metros cuadrados y se le concede uso comercial. Y hasta se le dan apoyos por 1.5 millones para el pago de impuestos pendientes.

El 29 de agosto de 2000 con el voto de la mayoría panista y en contra el PRI aprueban celebrar el contrato del fideicomiso e instruyen al secretario del Ayuntamiento, Felipe de Jesús López Gómez, a que elabore el contrato de 10 años.

El 26 de septiembre del 2000 el Presidente Municipal, el Secretario del Ayuntamiento, Banco del Bajío y Zermeño, firman el contrato ante el notario Jorge Carpio Mendoza con el que nos hacen creer que el estadio es de los leoneses.

Otro episodio clave es la aprobación anticipada de la extinción del fideicomiso el 8 de noviembre del 2007 con el alcalde Vicente Guerrero (q.p.d.e) y el voto de la mayoría panista, incluido el regidor hoy gobernador, Diego Sinhue Rodríguez.

Zermeño demanda la nulidad de ese acuerdo y el Tribunal de Justicia Administrativa da la razón que el Ayuntamiento no era competente para extinguir el fideicomiso.

En abril del 2011 vendría la demanda ordinaria mercantil en la que ya no sólo piden la nulidad del acuerdo de extinguir el fideicomiso, también la nulidad de la escritura por la que el estadio pasó a propiedad del Municipio y ¡la devolución del estadio!

El juicio inició pues en el trienio del alcalde Ricardo Sheffield. Le siguió con la expriista Bárbara Botello y terminó con Héctor López. Todos ‘mordieron el polvo’.

Ya no hay estadio, pero tampoco hay responsables. El robo perfecto...

Justicia laboral, plan en marcha

En Guanajuato está en marcha la preparación del nuevo Sistema de Justicia Laboral que arrancará en el segundo semestre del 2021.

Tras la reforma de 2019, la justicia laboral ya no estará más en manos del Poder Ejecutivo y las tradicionales Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, sino en el Judicial, además de otros cambios que implican que los juicios sean orales, ágiles, modernos, expeditos y en presencia de un juez.

En un inicio Guanajuato puso sobre la mesa la propuesta de diseñar una instrumentación gradual por regiones (como lo hizo en el nuevo Sistema de Justicia Penal), al final el acuerdo fue que se iniciará al mismo tiempo en todo el estado.

Así que durante el segundo semestre de 2021 de forma simultánea entrarán en operaciones los tribunales federales y locales, así como la oficina estatal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y el Centro de Conciliación Local.

El plazo máximo de implementación de la reforma es en mayo del 2022. Vamos con tiempo pero tampoco se pueden relajar porque los retos de esta nueva tarea no son nada sencillos: infraestructura, equipamiento, personal, capacitación, y más.

Eso lo saben el presidente del Poder Judicial, magistrado Héctor Tinajero Muñoz, y el subsecretario del Trabajo y Previsión Social en el Estado, Marco Antonio Rodríguez. Al entrar en vigor el nuevo sistema el Judicial atenderá los nuevos casos, pero en las Julcas se le deberá de dar salida a los proceso en trámite.

Además el Centro de Conciliación Local sí será un organismo del Ejecutivo. Ahí se buscará que las partes lleguen a un acuerdo favorable y evitar juicios y más juicios.

El Poder Judicial de Guanajuato ya tiene un Plan Rector de Implementación de la Reforma Laboral. Se determinó operar cuatro Centros de Justicia Laboral regionales que estarán ubicados en las siguientes sedes: Guanajuato, Irapuato, Celaya y León.

Los cuatro Centros de Justicia Laboral ya están en proceso de construcción. En Irapuato el avance físico es del 40%; en Celaya van al 30%; Guanajuato 45%; y León al 16%. En total en las cuatro obras se invierten 235 millones 950 mil pesos.

Lo que sigue es la selección del personal y su capacitación. El Consejo del Poder Judicial está preparando los Concursos de Oposición, eso significa que las convocatorias para juzgadores, secretarios y actuarios, serán abiertas, podrán participar no sólo quienes son parte de la institución, sino todo el que cumpla.

Lo que está en juego no es un asunto menor, la paz laboral es sostén del crecimiento económico que Guanajuato ha registrado, y hay mucho que mejorar.

Sorpresa fresera

Un grupo de empresarios de la capital de la fresas va a destapar en un evento este próximo viernes 16 a quien empujan para que sea su ‘gallo’ por el PAN a la Alcaldía, el constructor Eduardo Ordoñez.

No es un militante panista, pero sí un cercano a las filas del blanquiazul. Fue en dos ocasiones Presidente del Consejo Directivo del Japami (Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Irapuato) en los periodos de los alcaldes panistas Chava Pérez y el primero de las tres administraciones que ya suma Ricardo Ortiz.

Un sector del empresario está preocupado por lo que pasa en la ciudad, no se consideran suficientemente tomados en cuenta pero no quieren que gane Morena.

Lalo Ordoñez ya tuvo un acercamiento con el jefe estatal del PAN, Román Cifuentes, para enlistarse en la baraja de aspirantes que ese partido tiene.

El partido en el poder definirá con base al mejor perfil para mantener el gobierno, tienen la ventaja pero saben bien que no será una contienda para nada sencilla.

En el PAN hay otros como opción, uno que no oculta su interés es el diputado federal Sergio Ascencio; otro que no diría que no aunque tiene hoy una posición de confianza como subsecretario de Gobierno del Estado es Poncho Ruiz Chico. Si es mujer la diputada local Lorena Alfaro tiene el posicionamiento y las tablas políticas.

Ricardo Ortiz no tiene, que se sepa, un ‘gallo’ y en su gabinete nadie alza la mano.

Ordoñez va con todo y este 16 convoca a un desayuno para presentar su proyecto.

Celaya, semáforos

Con las medidas de prevención completamente relajadas, los contagios confirmados de Covid-19 continúan en Celaya e incluso al interior de la administración pública.

El Gobierno Municipal encabezado por Elvira Paniagua no se ha destacado en muchas áreas pero tampoco en tomar con responsabilidad la pandemia con acciones tardías desde el inicio.

Con el cambio de semáforo de reactivación económica de naranja a amarillo, la vida de los celayenses poco cambió y lo mismo ocurrirá cuando se llegue al verde.

Lo único cierto es que bares y antros estaban abiertos desde hace varias semanas y son pocos los restaurantes que siguen respetando no estar al cien por ciento.

El argumento del gobierno celayense es que la gente no acata las medidas de prevención y será su responsabilidad el manejo de su salud ya que Protección Civil no cuenta con el personal suficiente para vigilar todos los lugares, afirmó a principios de semana su director, Luis Ramón Ortiz Oropeza.

El que de plano desapareció es el director de Salud, Óscar Sandoval, quien ha brillado por su ausencia en los últimos meses, aunque las pocas intervenciones que ha tenido durante la pandemia demostró la poca capacidad para ocupar el cargo.

La manera tan laxa en que se ha manejado la crisis sanitaria en Celaya, a comparación de León e Irapuato, ha provocado que la ciudadanía baje la guardia.

Esto derivó a que en septiembre Celaya tuviera el pico más alto en los casos confirmados y en las últimas semanas no se ha podido disminuir el número de contagios, siendo el segundo municipio de la entidad con la pandemia más activa.

En los últimos días, comenzaron las especulaciones de nuevos brotes en dependencias municipales y el viernes se informó que otros 20 trabajadores han dado positivo a Covid-19 en el último mes.

Lo que sí es verdad es que el viernes se realizó una intensa limpieza de todas las oficinas de Presidencia Municipal, situación que hace varios meses no ocurría.

