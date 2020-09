La Olla: Panistas al ataque

Se suman blanquiazules a marchas anti AMLO

Se tardaron mucho los panistas para subirse a las marchas contra políticas económicas, sociales y educativas del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Parecían temerosos de lanzarse a las calles y por fin, hoy se suben al ring públicamente. En autos o a pie se irán en caravana, desde diferentes puntos de las ciudades, hasta las presidencias municipales.

Todos están convocados con la advertencia de no ir vestidos como blanquiazules. Tienen que pasar como ciudadanos sin partido para evitar los reclamos -apasionados y ciegos- de Morena.

A ver qué políticos aparecen en las marchas o sólo están convocados los panistas talacheros. Ya está visto que al jefe estatal, Román Cifuentes, le falla el poder de convocatoria y rara vez le hacen caso los diputados, alcaldes y regidores.

Y si lo duda, pregúntele cuántas veces le ha contestado el teléfono el alcalde de Guanajuato capital, Alejandro Navarro.

El “dedazo” sale caro

La militancia panista lleva muchos años aguantando tener candidatos por dedazo, quieren elegirlos.

Cifuentes y Cía. hicieron una consulta virtual a la militancia y el resultado fue contundente: el 67% quiere que sus candidatos se definan con el voto de la militancia; el 27% por designación; y un 4.7% por elección quiere que les pregunten a todos los guanajuatenses.

Caray, pero al final de cuentas las opiniones de los panistas no son palabra de ley y la decisión será de los jefazos estatales y nacionales. ¿Para qué gastaron entonces?

La militantes, ilusos, hablaron. Contestaron 10,750 de un padrón total de militantes aproximado de 14 mil en el terruño.

Por cierto, en las decisiones del PAN Estatal no se sabe quién pesa más, si Diego Sinhue o el ex góber Miguel Márquez.

Los dedazos han dejado heridos en el camino como al actual titular de Profeco, Ricardo Sheffield; la alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández. Y otros más que se quedaron con el salvavidas de una plurinominal: Fernando Torres Graciano.

El PAN Guanajuato tendrá que definir en octubre el método de selección de candidatos. Cualquier camino tiene que ser palomeado por el CEN blanquiazul.

Para diciembre próximo ya tendrá que estar toda la maquinaría panista andando, esté o no el verde el semáforo Covid. Listos, de ser el caso, para celebrar asambleas al inicio de 2021.

Organizar una asamblea interna con protocolos sanitarios, tal vez no sea el mayor de los problemas. El asunto de fondo está en si hay o no voluntad de ir a elecciones.

En los resultados de la consulta también quedó claro que la militancia prefiere a uno de los suyos como candidato a los cargos de elección popular, el 86% pide candidatos panistas, para el 11% es indistinto y sólo el 1.7% no militantes.

Otro dato que fue como un coscorrón para las mujeres políticas fue que en las diputaciones locales y federales 2 a 1 prefieran candidatos varones, mientras que para los ayuntamientos hasta en un 3 a 1. Órale.

La posibilidad de juntarse con otros partidos también divide opinión. Casi la mitad dice que sí y la otra que no. Prefieren a MC, luego PRD, PRI y Nueva Alianza.

Los jefes estatales fueron calificados con un 8.3 y los municipales con 7.1 promedio.

Quedarse en la silla

En la encuesta aplicada del 20 de julio al 20 de agosto también se preguntó a la militancia panista su parecer sobre la elección consecutiva (o sea la reelección), y el 55.5% dijo que está de acuerdo, 30% en desacuerdo y para el 14.3% es indistinto.

Por cierto, hoy vence el plazo para apuntarse los suspirantes a reelegirse: alcaldes, síndicos, regidores y diputados locales que tengan la aspiración de repetir deben de dar aviso a sus dirigencias. Eso no quiere decir que vayan a quedarse, ya en su momento el partido lo definirá.

La ley permite a integrantes del Ayuntamiento ir a elección por otro periodo (seis años en total) y a diputados locales tres periodos más (12 años consecutivos).

Eso quiere decir que los alcaldes de León e Irapuato ya no tienen esa posibilidad.

Le adelanto una lista azul de los ya dieron el aviso. De los alcaldes: Luis Arvizu, de Doctor Mora; Diego Alberto Leyva, San Diego de la Unión; Luis Alberto Villarreal, San Miguel de Allende; Toño Trejo, Silao; y Alejandro Alanís, Valle de Santiago.

De los diputados locales ya hicieron lo propio los leoneses: Alejandra Gutiérrez, Lupe Vera, Libia Denisse García, Rolando Alcántar y Miguel Salim. De Irapuato Lorena Alfaro y Víctor Zanella; por Celaya Paulo Bañuelos y Emma Tovar.

Otros que apartan esa carta son: Noemí Márquez Márquez, distrito X; Katya Cristina Soto, distrito IX; Juan Antonio Acosta, del XVII y Luis Antonio Magdaleno, del XXII.

La lista de síndicos y regidores que aspiran a quedarse es más amplia: Verónica Agundis, síndica de San Miguel de Allende; Enrique Villagómez, Salvatierra; María de la Luz Macías, Cortazar. Regidores: Olimpia Zapata, León; Carlos Rivas y Aldo Velázquez, Celaya; Virginia Hernández, Carlos Chávez y Armando López, Guanajuato; Emilia Verástegui, Salamanca; Liliana Trujillo, Silao, entre varios más.

Para algunos repetir no es su aspiración principal, pero, para protegerse en caso de que su sueño se frustre, hay que tener una tabla de salvación, y por eso se anotan.

En ese punto están por ejemplo dos personajes: Alejandra Gutiérrez Campos, hace tres años ya levantó la mano para la candidatura a la Alcaldía y no se quita. Aunque los tiradores son muchos su principal rival pudiera estar en la apuesta panista por la experiencia del exalcalde y actual secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala.

El otro es Paulo Bañuelos, el celayense que también fuera Secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural del Gobierno del Estado, ha venido construyendo una base social de impulso y también está dispuesto a dar la batalla por buscar la Alcaldía.

La encuesta incluyó que dieran sus preferencias para aspirantes a alcaldías y diputaciones, pero esa información el PAN la reservó para evitar alboroto. De cualquier forma terminará por saberse y comenzará pronto a agitar el avispero.

López Santillana desafía a la 4T

El alcalde leonés, Héctor López Santillana, decidió en su II Informe de Gobierno (mejor dicho el V) enviarle un mensaje a la 4T.

Sus frases más contundentes fueron precisamente cuando tenía que machacar los errores y las omisiones de la Federación en temas como la seguridad, economía, salud, infraestructura. No le falta razón en muchos de sus reclamos, pero sobre todo rumbo al 2021 sabe que eso ‘vende’ en la base de simpatizantes azules.

El abandono a las empresas fue aprovechado por Héctor en el discurso, y en los hechos al contrastar que el Municipio sí destinó recursos a mantener empleos.

“Sales a decir que no vas a apoyar a ninguna empresa para rescatar los empleos, que quiebren las empresas que tengan que quebrar, qué terrible declaración”, dijo.

“Aquí sí hay medicinas”, expresó Héctor al presumir el nuevo Hospital General de León. En ese tema el Municipio no tiene injerencia, pero él tenía ganas de decirlo.

En materia de seguridad pública informó de reducción en todos los delitos patrimoniales (en el documento de consulta pública no están datos para verificarlos). Suponiendo que así fuera, es terrible el clima de violencia que tiene el 2020 como el año con más víctimas de homicidio doloso del que se tenga registro en León.

“Mientras siga la política de dar abrazos a los delincuentes, esta ola de violencia no va a parar...Nada va a servir de mucho si la estrategia federal contra el crimen organizado no cambia...Si no hay resultados la estrategia no es la correcta. Punto”, dijo.

Ya sabemos que la delincuencia organizada, que disputa principalmente el mercado de las drogas, es la causa central, y que es una competencia federal ese delito.

Pero aquí nos hubiera gustado mayor claridad en la política de prevención ¿qué resultados se tienen para evitar que más chicos engrosen las filas del crimen? ¿cómo están trabajando todos en cada colonia y comunidad a favor de la paz?

Héctor ya dijo clarito que, si algo tiene que cambiar, no es aquí. Así que se la jugará con su secretario de Seguridad Pública, Mario Bravo, hasta el final de su mandato.

La oposición y la ciudadanía alejada de las grillas de partido le hubiera gustado conocer más datos comparativos, cómo estamos hoy con hace un año, o cinco. En qué sí estamos avanzando, en qué estamos atorados y en dónde en franco rezago.

No es exclusivo de Héctor, lo escuchamos con el presidente López Obrador en su mensaje de su II Informe, con el gobernador Diego Sinhue Rodríguez en marzo pasado, los anteriores y los que vendrán. Es vieja práctica de la política nacional los discursos llenos de acciones y no de los resultados. No hay rendición de cuentas.

¿Por la reelección?

La alcaldesa de Celaya, Elvira Paniagua de plano parece vencida por tantas tragedias que le ha tocado enfrentar. Ni como dudarlo después de ver el pésimo borrador de informe que envió al Ayuntamiento.

Lo increíble de todo es que empieza a concebir el sueño de la reelección.

Cuando parecía que las aguas comenzaban a tranquilizarse y el góber Sinhue apareció para respaldarla, comenzó con la ocurrencia de seguir en la Alcaldía.

Pero se le ocurrió mandar el borrador de su informe al Ayuntamiento con la exigencia de entregar sus opiniones en los siguientes tres días.

Este año, la elaboración del documento recayó en manos de la directora de Comunicación Social, Lynnett Rubio, quien al asumir el cargo hace casi tres meses, aseguró que su principal encomienda era justamente sacar adelante el documento.

Los innumerables errores provocaron que ni siquiera se realizara la sesión de Ayuntamiento del viernes y ahora se espera que se pueda sacar el lunes y así se realice el informe el martes, como estaba previsto.

La intención de Elvira es realizarlo en el recién inaugurado Teatro de la Ciudad, sin embargo ni eso se ha confirmado.

Por si algo faltara, el viernes se filtró que la Alcaldesa pretende entregar su aviso al PAN de intención para reelegirse. Si bien el cierre de la convocatoria es este lunes, al parecer su intención era que no se supiera sus pretensiones hasta pasado el evento, por lo que la filtración no sentó nada bien en su círculo cercano.

Basta con ver las reacciones de la ciudadanía en redes sociales para adivinar que las intenciones de la Alcaldesa quedarán sólo en eso, ya que incluso el propio dirigente municipal del PAN en Celaya, Rainier Hernández, desconocía su interés.

Reaparecen

En portales freseros circula una encuesta que pide a la ciudadanía elegir entre el actual subsecretario de Vinculación y Desarrollo Político del Estado, el panista Alfonso Ruiz Chico, y el diputado federal también del PAN, Segio Ascencio Barba.

También se ha escuchado que a la contienda por la Presidencia Municipal de Irapuato van perfiles como Francisco Martínez Arredondo, que también ha aparecido en las encuestas de redes sociales, y que actualmente es Presidente de Ejecutivos de Venta y Mercadotecnia.

Figura de igual manera Ricardo "Richo" Castro Torres, quien en las elecciones de 2018 se lanzó como independiente y quien nuevamente estaría buscando esa vía.

Y lo que podría ser sorprendente y no, pues su gobierno estuvo lleno de situaciones insólitas, es que el expresidente panista, Sixto Zetina Soto, parece que también está apuntando a una candidatura, aunque aún no queda muy claro para qué puesto.

En sus redes sociales, se le ha visto muy activo visitando a representantes de colonias, regalando útiles escolares, reconociendo el trabajo de uno u otro sector y recordando los "logros" de su administración.

DA