La Olla: Partidos desabridos

Democracia apagada

Hoy PAN y PRI celebran contiendas internas en Guanajuato y desafortunadamente, a pocos importa.

En el partido de Manuel Gómez Morín, Efraín González Luna, Luis H. Álvarez, Carlos Castillo Peraza, Manuel Clouthier “El Maquío”, muchos más, y en su bastión Guanajuato, la democracia se simula.

En Guanajuato hay 13 mil 490 militantes blanquiazules todos con derecho a votar para elegir nuevos jefes municipales, y comenzar el proceso para nombrar su Consejo Estatal y consejeros nacionales.

En 31 municipios hay planillas de ‘unidad’ (que lo mejor es decir únicas) y sólo en 15 habrá contiendas: Abasolo, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Comonfort, Dolores Hidalgo, Irapuato, Moroleón, Ocampo, Pénjamo, Romita, San Felipe, Juventino Rosas, Tarandacuao, Tarimoro y Valle de Santiago.

No es que los acuerdos para evitar una confrontación frontal se reprueben, pero queda el sabor a imposiciones y antidemocracia. En el PAN todo se planchó en el bunker estatal con la bendición del Palacio de Gobierno, en Paseo de la Presa.

Ahí está el caso de León donde de última hora se registró una planilla encabezada por Toño Guerrero Horta, un funcionario de mediano nivel de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano.

Toño es un panista de toda la vida, obediente, apagado. A ver cómo enfrenta la contienda del 2021 en la que Morena va por todo.

El nuevo jefe del PAN-León es contador público y abogado. Inició en la función pública como Coordinador del Programa Juventud Viva Scout en la Presidencia Municipal (1995-1997), luego Diputado local, Director General de Promoción Juvenil, Director General del Sistema Integral de Aseo Público (con Ricardo Sheffield).

Su última aparición electoral fue una dolorosa derrota por el distrito federal 06 en la elección de 2012 frente a Rosa Elba Pérez, candidata de la coalición PRI-Verde (y el efecto Peña Nieto-Bárbara Botello).

Después fue rescatado en Sedeshu (que encabezaba Diego Sinhue) donde desde el 2017 es Director General de la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades para el Desarrollo Humano, cargo que por cierto, aunque no le obliga, no tendrá otra que abandonar para ocuparse de tiempo completo del PAN.

Los ‘liderazgos’ -dicen- propusieron los nombres de la planilla de 20, algunos son: Miguel Ángel Vassallo, José Luis Guerrero, Jesús Alberto Campos, Juan Antonio Guzmán, Allan Michel León, Juan Pablo Becerra, Lissette Padilla, Elia Hernández, Fernanda Torres Calleja, María del Rosario Corona.

Las contiendas más interesantes están en Pénjamo, Abasolo Juventino Rosas, pero sobre todo Irapuato donde al candidato ‘oficial’, José Luis Acosta, le plantó cara un ‘rebelde’, Alejandro Badia, chihuahuense-fresero quien fuera Director de Servicios Públicos en el trienio de Sixto Zetina alcalde.

En Celaya repetirá en la dirigencia municipal Rainnier Hernández, no están para más broncas.

Para el Consejo Nacional hay 19 aspirantes y hay 18 asientos disponibles, así que sólo uno quedaría fuera (aunque eso lo sabremos hasta la Asamblea Estatal programada el 8 de septiembre en Irapuato).

Lo interesante de esa lista es que no se anotaron figuras como Fernando Torres Graciano y su incondicional Vicente Esqueda, tampoco el alcalde de San Miguel, Luis Alberto Villarreal.

Fernando, hoy diputado federal, mantiene un bajo perfil en el PAN, que no parece incomodarle. Raro.

Los que quieran repetir como consejeros nacionales son: Éctor Jaime Ramírez, Juan Carlos Romero Hicks, Jorge Alberto Romero, Lorena Alfaro, Alejandra Gutiérrez, Rebeca González, Román Cifuentes, Alejandra Reynoso, Justino Arriaga, Karina Padilla, Pilar Ortega y Miguel Márquez.

Y los que no están y quieren estar: Jorge Espadas, Alfredo Ling, Martín López, Rubén Alfredo Torres, Cristina Márquez, Ma. de los Ángeles Pérez, y Michel González.

Las 9 mujeres tienen su lugar amarrado, pero hay 10 hombres y uno no alcanzaría. En el nombre el que tiene menos canicas parece Rubén Alfredo Torres, a menos que el jefe estatal, Román Cifuentes, decida “por generosidad” (jeje) dejar su lugar antes de la Asamblea Estatal, pues no se entendien de su aparición ya que como líder del partido tiene asegurado por dos años su lugar en el Consejo Nacional.

Para el Consejo Estatal los espacios son 100 y hay 131 anotados (59 mujeres y 72 hombres). Hoy en los comités municipales votan por sus propuestas pero la lista final se vota en la Asamblea de septiembre.

Para muestra un botón de la simulación azul. Aunque el Comité Municipal ya estaba en sus últimos días, hicieron que Aldo Márquez, alfil de Diego, tomara protesta el 11 de julio como un integrante, y así salvar el requisito de haber ocupado un cargo en un comité para poder aspirar al Consejo Estatal.

En el Comité Estatal esperan que participe un 80% de la militancia azul, son optimistas.

PRI, velan armas

En el PRI la cita es para elegir a su jefe nacional. En Guanajuato no hay ánimo para pelear.

El campechano Alejandro Moreno y la hidalguense Carolina Viggiano tienen todas las de ganar. Así lo ‘olfatearon’ las tribus tricolores y evitaron en el estado una confrontación que a nada les llevaría.

Al equipo que desde un inicio encabezó la exdiputada federal y excandidata a la alcaldía fresera, Yulma Rocha, acompañada del exdirigente del Movimiento Territorial, el profesor Alejandro Arias, llegaron a sumarse polos opuestos, el llamado grupo ‘Insurgente’ en el que están el diputado Pepe Huerta; el exjefe estatal, Santiago García; el líder del MT, Jaime Martínez; la diputada Lupita Guerrero.

Y sumado, pero pintando su raya con los ‘insurgentes’, está el exdiputado cenecista, Rigoberto Paredes. En toda la entidad lograron sumar una estructura con liderazgos locales, suficiente para ganar con claridad.

Y no es que ambos grupos antagónicos anden ya ‘de manita sudada’, para nada, eso no lo vamos a ver. Llegada la hora vendrá la renovación de la dirigencia estatal y ahí sí podrán sacar chispas. ‘Jamata’ está más que apuntado para competir, Pepe Huerta no dice que no, y falta ver qué dice Yulma, si se anima a intentar tomar las riendas de lo que queda del PRI o, si gana Alito, reciba y acepte un cargo del CEN.

Los cacicazgos de antaño ya no juegan. Pancho Arroyo vive días felices de retiro político en Guanajuato, y Gerardo Sánchez no aparece desde su dolorosa derrota electoral del 2018. Se sabe que platicó con Alito en su visita a Guanajuato, pero no está sumado a la campaña, pero tampoco en contra.

En León la coordinación de Alito-Carolina recayó en el joven regidor Poncho Orozco.

Con Ivonne Ortega está la familia Solórzano Villanueva de Pueblo Nuevo, Leo y la alcaldesa Larissa. Sacarán algunos votos aquí y allá por la imagen de la yucateca, más que por tener un equipo promotor.

Se instalarán 134 mesas de votación y pueden votar los que estén en el padrón de 155 mil personas.

Con el Comité Nacional instalado queda esperar la convocatoria para la renovación de la dirigencia estatal, pues su presidenta ‘provisional’ y también diputada local, Celeste Gómez, ya rebasó el año.

Los candidatos,están afuera

En el proyecto político de Gustavo de Hoyos Walther, Guanajuato y León son una pieza clave.

La debilidad de los partidos políticos hace natural y hasta urgente la renovación de la vida política desde otras trincheras, por eso el proyecto “Alternativas por México” que promueve la Coparmex.

Es de todos conocido el interés del presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, por ser candidato presidencial, y de ahí el plan que lo catapulte no como un liderazgo aislado a una aventura, sino con un equipo y una plataforma con arrastre local.

Ya la revista Proceso informó del plan para reclutar y capacitar liderazgos en todo el País con la finalidad de que “formen parte del trabajo cívico o se integren a la vida política”, dice el documento.

Se realizarán 22 foros, uno de ellos será en León, la fecha tentativa es para noviembre.

Gustavo cenó hace algunas semanas en León con un grupo de empresarios para promover ese y otros proyectos, y de paso ‘pasar charola’ porque se requieren de recursos para operarlos. Fue en la casa de Alejandro García Sainz Arena (exlegislador del Verde, hace rato alejado de la política partidista).

Entre los asistentes anote usted a: Pepe Chuy Padilla, Enrique Aranda (padre e hijo), Jorge Ramírez, Antonio Morfín, Hugo Villalobos, Héctor Rodríguez, José Arturo Sánchez, Juan Rodrigo Moreno, José Alberto Castro, etc., convocados por el presidente de Coparmex León, Alberto Ruenes Escoto.

La importancia de León en el plan es tal que aquí celebrarán los 90 años de Coparmex Nacional. Están invitados siete expresidente del organismo al foro titulado “Construyendo México. La aportación de Coparmex”, a celebrarse el lunes 19 de agosto a las 4 de la tarde en la Escuela Bancaria Comercial.

Coparmex León también cumple 90 años, fue el segundo centro patronal que nació en México.

El foro lo encabeza Gustavo, presidente de Coparmex desde 2016 y uno de los principales críticos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y los siete expresidentes de las últimas tres décadas de Coparmex: Jorge Ocejo Moreno; Héctor Larios Santillán; Antonio Sánchez Díaz de Rivera; Gerardo Arando Orozco; Alberto Fernández Garza; José Luis Barraza González; y Gerardo Gutiérrez Candiani.

En el Sindicato Patronal de León hay liderazgos con ‘tablas políticas’, como sus más recientes presidentes: Juan Rodrigo Moreno, José Alberto Castro y Jorge Ramírez. Lo mismo en otros frentes del empresariado local hay voces como las de Gustavo Guraieb, José Arturo Sánchez, Ismael Plascencia, y más.

Pero el proyecto no es (únicamente) que los capitanes industriales tomen el poder, sino que un ‘ejército’ de liderazgos ciudadanos capacitados levanten la mano desde varias trincheras. Ya veremos si cuaja…

Película de terror

Tuvo que ocurrir una gran tragedia para que la alcaldesa de Celaya, Elvira Paniagua reconociera la gravedad de la inseguridad que vive la población.

Muchas veces se le dijo, escuchó denuncias y recibió pruebas de las extorsiones que sufrían los comerciantes, en especial, los pequeños. Pero Elvira menosprecio las quejas y acabó señalando que se trataba de opositores que solo querían ponerles piedras en el camino.

Ni siquiera el día de la manifestación, el pasado lunes, Elvira tomó en serio las denuncias. La Alcaldesa empezó a reaccionar cuando horas después de la protesta ciudadana, recibió la noticia del ataque a balazos a dos tortillerías y un negocio cementero que dejó como saldo cuatro personas muertas. Ese día, la inseguridad tocó fondo en Celaya.

Sin embargo, la crisis no surgió de la noche a la mañana. Es resultado de años de abandono. Los celayenses denunciaron aquí y allá las extorsiones, pero las autoridades no hicieron caso.

Hace un mes los celayenses se dieron cuenta cómo varios establecimientos como tortillerías, taquerías, de autopartes, entre otros, cerraron de forma inesperada y las denuncias se incrementaron. Todos hablaban de extorsiones.

Lo peor es que las autoridades estatales y municipales desairaban las denuncias y no pusieron a nadie a investigar hasta que se les vino el mundo encima.

Las extorsiones no son nuevas. Hace años ocurren y si le buscamos, hay casos documentados de comerciantes que han sido asesinados por no pagar derecho de piso en Celaya a grupos de delincuencia organizada.

La respuesta del Gobierno Estatal siempre ha sido la misma. Como si se tratara de un delito común, las autoridades quieren que acudan las víctimas ante el Ministerio Público y aporten pruebas… vaya ingenuidad. Seguramente los denunciantes aparecerían muertos.

El gobernador Diego Sinhue no apareció por Celaya ni lamentó al menos vía redes sociales lo ocurrido. La respuesta de los enviados, el secretario de gobierno, Luis Ernesto Ayala; el secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca, y del fiscal general, Carlos Zamarripa, a nadie tranquilizó.