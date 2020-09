La Olla: Recortan a todos

Rebanadita del pastel

No es casualidad que la semana que se envió a la Cámara de Diputados la propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, diez gobernadores, entre ellos Diego Sinhue, se separaron de sus colegas de Conago.

El adiós fue anunciado desde Chihuahua, un día antes de que los diputados recibieron la propuesta de presupuesto que deben de revisar y aprobar.

El conflicto de los mandatarios con el Presidente de la República es uno: recursos. Ya saben que no habrá más, primero porque el Gobierno de la República no dispone de más ingresos y, segundo, porque no piensa aumentar la repartición.

Cumplirán con la obsoleta Ley de Coordinación Fiscal que determina las fórmulas para transferir las participaciones y aportaciones, pero hasta ahí. El resto del limitado presupuesto lo concentra el Presidente para sus obras y programas.

En Guanajuato, como en 2019 y en 2020, ya se esperaba el golpe presupuestal. Como siempre sucede los primeros días de enviarse el paquete fiscal a San Lázaro hay una danza de cifras preliminares mientras se revisa cada anexo del PEF 2021.

El secretario de Finanzas del Estado, Héctor Salgado Banda, estima el golpe al menos en 5 mil millones de pesos. La diputada local presidenta de la Comisión de Hacienda, Alejandra Gutiérrez, ex tesorera y ex diputada federal, también realiza sus propios análisis que coinciden sobre ese monto.

Un “Comparativo de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020-2021 por Entidad Federativa”, elaborado por la Fundación Miguel Estrada Iturbide, que es un órgano de asesoría de los diputados federales panistas advierte un ‘tijerazo’ mayor.



El golpe llega parejo al “Gasto Federalizado” (aportaciones, participaciones, convenios y subsidios) al igual que a “Programas y Proyectos de Inversión”.

Menos para Guanajuato

Otro dato duro que nadie desmiente es que el gasto federalizado Guanajuato aparece hasta el fondo en el monto por habitante. Lo mismo que ya pasó en 2020.

En defensa de que no hay tal castigo federal para Guanajuato se dirá que en esa tabla es segundo ganón el estado panista de Baja California Sur; tercero Campeche, donde está el PRI; lo mismo que el cuarto con Colima cuyo gobernador es tricolor, Ignacio Peralta, y por cierto uno de los 10 que pintó también su raya con la Conago.

En cambio, en el lugar 28 de menos gasto federalizado está Puebla del morenista Miguel Barbosa y en el 25 Morelos, con el Cuau. Que así lo dictan las fórmulas establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal, nada que hacer, mala suerte pues.

Por cierto ni Peralta ni Sinhue estaban convencidos de abandonar la Conago, pero al final respaldaron al resto para aparecer como un bloque opositor más fuerte.

Tienen razón que en aportaciones y participaciones hay reglas. Aunque esa es precisamente la exigencia de los gobernadores ‘rebeldes’, y del resto también: revisar el pacto fiscal federal para actualizar la distribución del pobre presupuesto.

Pero también es cierto que el gasto federalizado incluye el rubro de convenios, esos no se manejan por fórmula sino en acuerdos entre la Federación y el Estado. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez, ha publicado que ahí está el detalle de un recorte que sí tendría dedicatoria especial.

Las preocupaciones

Uno de los fondos por definir es el de Recursos para la Protección Social en Salud, en 2020 la asignación para Guanajuato fue de $4 mil millones, 2021 no sabemos.

Con el nuevo modelo de Salud seguro al fondo le cambiaron de nombre y lo andan buscando en la maraña del presupuesto. No se puede quedar Guanajuato sin ese fondo que es fundamental en un presupuesto total de $14 mil millones para Salud.

Diego dijo ‘no’ a firmar el convenio de adhesión al INSABI (Instituto de Salud para el Bienestar), pero sí firmó el 10 de marzo pasado un acuerdo de coordinación, lo que significaba no entregar la operación del sistema de salud a la Federación, pero sostiene el compromiso de seguir recibiendo los recursos federales para atención.

Otro asunto importante es una eventual desaparición del Fortaseg (antes Subsemun) un recurso federal para el fortalecimiento de las policías municipales. No llega a todos pero vaya que es oxígeno puro para las debilitadas corporaciones.

En 2020 ese fondo fue por 215 millones de pesos para 17 de los 46 municipios: Acámbaro, Apaseo el Grande, Celaya, Cortazar, Dolores Hidalgo, Guanajuato, Irapuato, León, Pénjamo, Salamanca, Salvatierra, San Felipe, San Francisco del Rincón, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Silao y Valle de Santiago.

Ya de 2018 a 2019 el Fortaseg redujo su bolsa en lo federal y para Guanajuato eso impactó en un recorte de $83.5 millones, pasó de $297.8 millones a $214.2 millones. Para el 2020 se logró sostenerlo pero en 2021 nos dicen que no hay no hay, que todo es para las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, sin duda un contrasentido.

Atrás las metrópolis

Otra de las bolsas que no serán más lo que fue es el conocido Fondo Metropolitano.

Atrás quedaron los tiempos donde principalmente la zona conformada por los municipios de León-Silao-San Francisco y Purísima del Rincón llegaron a disponer de hasta 400 millones de pesos al año para proyectos de infraestructura.

Con la 4T esa partida disminuyó ya no se etiquetó recurso por zona metropolitana, se transformó en una bolsa concursable. Para el 2021, por lo que pinta, ya ni eso.

El Fondo Regional, destinado a obras en municipios, tampoco está contemplado. El argumento de haber sido el anterior sexenio el “fondo de los moches”, cuando a través de los legisladores federales aterrizaron obras para sus distritos, algunas de ellas condicionadas a su ‘comisión’, cayó ‘como anillo al dedo’ para desaparecerlo.

Bajo ese escenario Diego Sinhue quiere pedir otro préstamo para 2021.

Se pondrá sabrosa la discusión cuando Diego mande al Congreso Local otra solicitud de préstamo por 5 mil millones. Tendrá armas para alegar que le faltan recursos, pero la oposición, principalmente Morena, lo acusará de gran acreedor justo en pleno año de competencia electoral.

No será difícil tener la mayoría calificada para aprobarlo (con 19 votos del PAN y otros 5 de la oposición les basta). Lo que tendrá que ganar la oposición en el debate es el compromiso de nuevas medidas de austeridad y transparencia en su ejercicio.

Nuestros representantes

En San Lázaro cobran 19 diputados que representan a Guanajuato: 14 son del PAN, tres de Morena, uno de Movimiento Ciudadano y otro del Partido Verde Ecologista. En su cancha está la revisión y aprobación del presupuesto.

Los de Morena están ahorita muy entretenidos con la próxima encuesta para elegir a su dirigencia nacional. Sus tres legisladores no dejan de repetir que apoyan a su líder de bancada, Mario Delgado, era de esperarse, y ya esperan su visita el 26.

Si quieren andar en sus grillas de partido, adelante, pero antes hay que ponerse a estudiar cómo viene el presupuesto y qué más pueden hacer por Guanajuato.

Uno es Miguel Ángel Chico, 40 años priista hoy convertido al morenismo, quien jugó por un distrito federal en Irapuato al tiempo de garantizar la silla por plurinominal. Dicen que podría estar considerando la postulación para la Alcaldía fresera en 2021.

Aunque usted no lo crea hay un legislador leonés, Juan Israel Ramos, comerciante de La Florida que, literalmente, se sacó la rifa ganando una pluri por la selección a través de tómbola que usó Morena. Sin perfil ni experiencia, va y levanta la mano.

Y el otro es Emmanuel Reyes, él sí de mayoría por el distrito 13 (cabecera en Valle de Santiago) aunque llegó por el PRD y luego brincó a Morena, pudo jugar la elección gracias a la coalición “Por México al Frente” de PAN-PRD y MC. La postulación al interior del PRD se la ganó al ex jefe nacional, Carlos Navarrete.

Otra que llegó por el PRD al ganar el distrito 10 (cabecera en Uriangato) fue Lilia Villafuerte, ahora está en las filas del Verde. De la ex Magistrada del Poder Judicial del Estado poco o nada se sabe de su paso legislativo. Es una aliada de Morena.

Ellos son los que pudieran hacerse escuchar al interior de la bancada mayoritaria, pero no pueden y/o no lo quieren porque hay que alinearse con AMLO, su tlatoani.

Los panistas en coro

Del otro lado está una numerosa bancada panista por Guanajuato, aunque debilitada frente a Morena y aliados en la composición general de los 500 diputados. Tienen 12 legisladores de mayoría, entre ellos el coordinador de toda la bancada, Juan Carlos Romero Hicks. A los de casa los capitanea el leonés Jorge Espadas.

Otros dos son plurinominales: Fernando Torres Graciano y Elhier Cinta Rodríguez (a quien dejó su asiento el hoy presidente de la Feria de León, Juan Carlos Muñoz).

Tienen experiencia en los leoneses Éctor Jaime Ramírez y Pilar Ortega, y los exalcaldes de San Miguel y Salamanca, Ricardo Villarreal y Justino Arriaga. Y cartas jóvenes entronas, como la ahora secretaria de la Mesa Directiva, Michel González (San Francisco del Rincón), Saía Núñez (Celaya) y Melanie Murillo (Silao).

De Movimiento Ciudadano es diputado por el distrito 1 (San Luis de la Paz), Ariel Rodríguez Vázquez, otro ganón de la alianza con el PAN. No es nuevo en la política donde fue Presidente de MC estatal, antes candidato del PRD a la Alcaldía leonesa.

A ellos pídales cuentas para que exijan el mejor de los presupuestos posibles.

La verdadera intención

A pesar de que la alcaldesa Elvira Paniagua no quiere buscar la reelección, la presentación de su carta de intención tiene un trasfondo político.

En enero de 2018, se le preguntó a la entonces diputada local Elvira Paniagua si quería buscar la candidatura panista a la Alcaldía de Celaya. “Yo me alinearé a lo que diga mi partido”, respondió.

En ese momento, el PAN contemplaba que en Celaya su candidata debería ser mujer, sin embargo la decisión estaba en las manos del empresario Mauricio Usabiaga a quien le habían ofrecido la candidatura que al final decidió no aceptar.

El proyecto de vida y político de Elvira Paniagua no contemplaba echarse la responsabilidad de la Alcaldía de Celaya, ya que ella prefería por mucho buscar la reelección en el Congreso Local o dar el salto a la diputación federal.

El PAN, al no contar con otra carta política más fuerte y descartando la posibilidad de hacerle la propuesta a otro empresario celayense, le encomendó cargar con la responsabilidad de un municipio que ya venía acarreando una crisis de inseguridad.

Dos años y ocho meses después la historia se repite. Elvira Paniagua no quiere participar en la contienda electoral del próximo año, sin embargo la orden del Comité Estatal fue que presentara su carta de intención tal y como hicieron 20 de los 22 alcaldes panistas que podían hacerlo.

La Presidenta de Celaya sabe del desgaste político que ha significado los menos de dos años en el poder, por lo que el capital político que le resta tratará de capitalizarlo en colocar a su esposo, Jesús Cardenas Nieto, de nuevo en la contienda política para conseguir una candidatura a una diputación local.

Guerra de firmas

En Irapuato se soltó la guerra de firmas entre agrupaciones ciudadanas que están a favor y en contra del trabajo del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los que apoyan a AMLO desde inicios de mes se colocaron en los portales del Mercado Hidalgo a pedir firmas para enjuiciar a los expresidentes de la República.

En varias ocasiones, estas personas que han participado activamente en las tareas de Morena, fueron retiradas del lugar por elementos de Policía Municipal, ya que no contaban con el permiso para hacer esta actividad.

Los otros son los integrantes del Frente Nacional Anti AMLO (Frena), que también se pusieron a juntar firmas para exigir la renuncia del Presidente y además, usaron casas de campaña y otros insumos para irse de plantón a la Ciudad de México.

Aunque la Policía Municipal los visitó no les pidió que se fueran, pese a que también estaban en vía pública solicitando firmas, con la única variante de que no solicitaron credencial de elector o ninguna otra identificación oficial.

Al final resulta poco creíble que estas firmas sirvan para lograr los objetivos.

DA