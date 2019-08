La Olla: Se van a Singapur

Viaja la alianza de mandatarios

Los gobernadores unidos en la alianza Centro-Occidente preparan sus maletas para ir juntos a Singapur.

El secretario de Desarrollo Económico de Guanajuato, Mauricio Usabiaga Díaz Barriga; el presidente del Instituto de Planeación, Eduardo Sojo Garza-Aldape; y representantes de otros estados, se adelantaron y en estos días andan de gira en la isla que es un ejemplo único en el mundo.

La misión es preparar el camino para que en noviembre los cinco mandatarios realicen una visita a la isla en donde se encuentra la sede de Enterprise Singapore, una consultora fuera de serie que fue contratada por Diego Sinhue para armar su plan económico sexenal.

Ahí estarán durante una semana con una agenda todavía desconocida.

En un principio Diego habló de que los cinco estados contratarían a la consultora de Singapur pero no pasó. Luego organizó el viaje y todos jalaron. A lo mejor después se animan a pagar la asesoría de los singapurenses.

La alianza firmada en San Miguel de Allende en noviembre de 2018 está formada por los gobernadores de: Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo: de Querétaro, Francisco Domínguez Servién; Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval; San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López. Luego apareció en la foto el de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.

El propósito del bloque es trabajar juntos para atraer inversión.

Diego esta semana, en una de sus visitas en la Ciudad de México, aprovechó para platicar con el gobernador de Colima, el priísta Ignacio Peralta Sánchez, sobre la posibilidad de sumarse al bloque. Alfaro también reveló que ha tenido acercamientos lo mismo con Peralta y con otro tricolor, el de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna.

En campaña Sinhue planteó un bloque de nueve estados, incluyendo Michoacán y Nayarit pero no parece tener prisa. No quiere que los vean como un simple grupo para “echar montón” al Gobierno Federal. Ninguno de esos gobernadores es de Morena, así que tienen el delicado reto de hacerse escuchar para impulsar proyectos clave para la región, pero sin ser montoneros.

En otra reunión del pasado 8 de mayo, en Querétaro, los gobernadores acordaron darle forma a la alianza con un secretario técnico y nombraron a Ernesto Cordero Arroyo, ex secretario de Hacienda. Esto para crear un Fideicomiso y Agencia de Desarrollo. Lo cierto es que hasta hoy no se tiene bien a bien un plan de trabajo definido.

Empujar proyectos de infraestructura es un objetivo de esta alianza como el tren de los sueños, el Interurbano que una el corredor central de Guanajuato y Querétaro; el Zapotillo para abastecer de agua a León, Los Altos de Jalisco y la Zona Metropolitana de Guadalajara; o terminar con la ampliación de la carretera Silao-San Felipe, que es clave en la logística con el norte del país, y más.

El tema de infraestructura no es lo único; hay otros claves: turismo, seguridad y atracción de inversiones.

Por cierto, ya sin los representantes de otras entidades, Mauricio Usabiaga aprovechará otra semana para viajar a Taiwán y Tailandia; allá lo alcanzará el secretario de Atracción de Inversiones del Estado, Alejandro Hernández Fonseca, donde tienen citas para amarrar inversiones del sector automotriz y otros.

Guanajuato tiene prisa por apretar el acelerador en la atracción de inversiones, con la que tan bien le fue en un tiempo, pero que desde el 2018 registra un atorón ante un complicado panorama nacional y mundial.

Fernando por revancha

El 2018 dejó mal herido a Fernando Torres Graciano al ser noqueado sin haber peleado en la disputa por la candidatura del PAN a Gobernador, pero alista la revancha: la Alcaldía de León al 2021.

Hoy, refugiado en el “premio de consolación” que le tocó: la diputación federal plurinominal, tiene rato que no hace ruido ni al interior ni al exterior del albiazul, pero no estará así por mucho tiempo. La decisión ya la tomó: pelear por la Presidencia de León. Falta ver qué dicen Diego, Miguel Márquez Márquez, y compañía.

En esa lista de suspirantes han puesto, o se han puesto, a los diputados (as) locales: Miguel Ángel Salim Alle, Alejandra Gutiérrez Campos, Libia Dennise García Muñoz Ledo; el diputado federal, Éctor Jaime Ramírez Barba; el presidente del Patronato de la Feria, Juan Carlos Muñoz Márquez; y los síndicos Lety Villegas Nava y Christian Cruz Villegas.

Llamó la atención que Fernando no se registrara para repetir como Consejero Nacional (donde con un siguiente periodo cumpliría 20 años y sería vitalicio), no puso atención en la fecha de pre-registro para hacer la prueba en línea y quedó fuera, dice, pero se equivocaron si alguien cree que está “retirado”.

Torres Graciano terminó mal, muy mal, con Miguel Márquez, cuando tomó partido contra Diego. Y, aunque en aras de la unidad en el arranque de campaña se le presentó como coordinador del eje de Seguridad, pronto pintó su raya previendo que sus propuestas no serían tomadas en cuenta; sólo era para la foto.

Lo primero que habrá que esperar es la reforma de estatutos del PAN a nivel nacional, donde un tema serán los métodos de selección para sus candidatos a cargos públicos.

En la comisión que se armó para elaborar una propuesta está el leonés Carlos Medina Plasencia.

El PAN quedó mal herido con el abuso del “dedazo” en la era de Ricardo Anaya Cortés. Tampoco quiere decir que se piense en regresar a las asambleas internas de militantes para definir las candidaturas, el reto será encontrar métodos más democráticos pero también a los mejores candidatos para ganar elecciones.

Cuando Fernando quiso ser candidato a gobernador puso sobre la mesa que la definición se basara en una mezcla de consulta a la militancia, una encuesta abierta a los ciudadanos, y en focus group con sectores organizados de la sociedad (cámaras, colegios, asociaciones y otros). No le hicieron caso.

Una invitación a otro periodo como legislador federal no está en sus planes. Ya fue senador, diputado local y federal, dirigente estatal del partido, y quiere probar un siguiente nivel de exigencia.

Fernando no ha dicho nunca que piense dejar al PAN, donde tiene toda la vida. Lo que sí es cierto es que Morena ya coqueteó con su “fichaje” en el 2018 y no dudamos que lo vuelvan a intentar para el 2021. Ahí tiene puentes como Germán Martínez Cázares y Gaby Cuevas Barrón, ex panistas hoy legisladores de la 4T.

En San Lázaro se apreció como un guiño al leonés cuando, en la aprobación de la Reforma Laboral, las reservas que presentó fueron aprobadas (hubo sorpresa porque a la oposición le batean casi todo).

También mantiene una muy buena relación con Margarita Zavala Gómez del Campo y el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, que no lo han invitado pero, si logran el registro de México Libre como partido político, seguro le abren la puerta.

Sergio y el 2021

El que ya se ve en la boleta del 2021 otra vez por la Alcaldía de León, es el Verde Sergio Contreras Guerrero.

El jefe estatal del Partido Verde Ecologista es otro político que quiere revancha. En 2018 consiguió 64 mil votos, histórico para ellos en León, pero que sólo les alcanzó para una regiduría, la segunda se las arrebató (por casi nada) el PRI; Morena metió dos, aunque con muchos más votos que Verde y PRI.

Sergio no está cerrado a una coalición con Morena en León, pero con él como candidato, claro está.

Con el PRI, de plano el Verde ya no irá en Guanajuato ni a la esquina. Si en 2018 ya no lo hizo (sólo en la obligada candidatura presidencial con Pepe Meade Kuribreña) y fue solo a todas las alcaldías, diputaciones locales, federales, y con un candidato a gobernador, Felipe Arturo Camarena García, en un futuro... ¡olvídelo!

Si hoy se decidieran coaliciones, el Verde iría en Guanajuato solito, sin Morena, pero como faltan dos años para la elección, y uno para el arranque formal del proceso electoral, pues en política no hay que adelantar pronósticos ni decir que “de esa agua no beberé”.

El Verde tiene sus reservas de ir con Morena, preocupado por los pleitos internos en ese partido. Pero además porque Sergio quiere ser el candidato en León y no hay -por ahora- señales de que los “morenos” quieran jugársela con él, sino más bien piensan que deber ir con candidato propio. Habrá que esperar.

Hoy es indudable al amorío nacional Morena-Verde. Ahí está el caso de Puebla donde los votos verdes le dieron el triunfo a Miguel Barbosa Huerta y eso abrió la puerta a una figura de ese partido en el Gabinete, y ese espacio fue para la leonesa Beatriz Manrique Guervara, un liderazgo de 20 años de ese partido en el estado.

¡Ah! Le cuento que el Comité Nacional del Verde contrató al consultor político español, Xavi Domínguez Méndez, para que les apoye en la estrategia de posicionamiento en Guanajuato. Se trata del mismo del “Cambio Tranquilo” de la campaña de Bárbara Botello Santibáñez, o de Jaime Bonilla Valdez en Baja California.

Policías, la deuda

Los policías municipales esperan que les cumplan con el Centro Recreativo y Deportivo que les prometieron.

La Fundación “León Agradecido, A.C.”, encargó un “Estudio de Oportunidades” para conocer qué opinión tienen los agentes de Policía, Tránsito y otras áreas de la Secretaría de Seguridad Pública, y sus familias, con el programa que nació por iniciativa empresarial para reconocer y respaldar su labor contra la delincuencia.

Los datos del estudio respaldan la necesidad de espacios de recreación para todos los agentes.

Con la tarjeta de descuentos que se les entregó el 47% de los beneficios aprovechados el último año fueron en el sector de entretenimiento (deportivas, Parque Metropolitano, Zoológico, Explora, termas Comanjilla, Bol-León); seguido de un 22% en el sector comercios; 18% en alimentos; 6% salud y 35% ninguno.

Estos datos contundentes traen a la memoria la promesa incumplida con los policías de León y sus familias: la de construirles un Centro Recreativo y Deportivo, como el que hay en Chihuahua o en Irapuato.

En septiembre de 2016, en el I Informe de Gobierno de Héctor López Santillana, evento realizado en el Poliforum León, el entonces gobernador Miguel Márquez Márquez lanzó en su mensaje: que el Ayuntamiento done un terreno y el Estado pone la lana para la construcción. Nunca se donó ningún predio, y pues nunca edificaron nada.

En otro momento se habló de que los dueños del capital aglutinados en la asociación Unidos por Guanajuato (Unigua) también estaban dispuestos a aportar recursos económicos para el proyecto.

Después se conformó el Fideicomiso para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana (Fifosec) con 25 millones de pesos -partes iguales del Estado y Municipio-, pero su destino fue el de pagar asesores.

Hoy hay una oportunidad de oro para concretar por fin el plan, y es a través de la administración de la sobretasa del Impuesto Sobre Nómina (pasó de 2% al 2.3%) que se cobra desde este año, y que se canalizaría en un 0.2% para proyectos de desarrollo social y el 0.1% para la seguridad pública.

El mecanismo es que ese recurso irá a un fideicomiso sectorizado a la Secretaría de Gobierno. De ahí bajará a los proyectos que definan dos fundaciones: “Fe Guanajuato” (en desarrollo social) y “Actuando por Guanajuato” (para seguridad), ya conformadas por representantes empresariales.

La complejidad del nuevo esquema lo ha hecho caminar lento, pero parece que ya está listo para arrancar.

De León en “Actuando por Guanajuato” hay personas que conocen muy bien de la necesidad de ese proyecto, como Luz Graciela Rodríguez Martínez, hoy presidenta de “León Agradecido”, o quien la encabezó antes, Eduardo Gómez López; además de Rocío Naveja Oliva, ex presidenta de la Mesa Ciudadana de Seguridad, y otros.

Uno de los grandes problemas de la Policía Municipal de León es su alta rotación de personal; la Academia hace un esfuerzo por reclutar y egresar agentes, pero casi en la misma proporción se van (por despidos o bajas). No se necesita ser un genio para saber que una razón es que no encuentran que esa sea una carrera de vida.

Hay más equipo, más armas, unidades, estrategias, pero nadie toma en cuenta a las familias de los oficiales.