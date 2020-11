La Olla: Sobre un cementerio

La nota es la tragedia

Los 61 cuerpos encontrados en fosas clandestinas en Salvatierra es, sin duda, la mayor tragedia de la que se tenga noticia en la historia reciente de Guanajuato.

El narcocementerio, que lamentablemente no es el único encontrado ni por localizar, aunque sí es lo peor visto por el número de cadáveres en un mismo polígono (la mayoría hombres, pero también hay mujeres y menores de edad), es la demostración más lamentable de la descomposición social en que vivimos.

¡Es terrible! y más terrible todavía que parece ser una noticia que ya no sorprende.

El gobernador Diego Sinhue, ni una palabra ha dicho.

Eso sí, el viernes 30 en un mensaje virtual en la rueda de prensa final de la Hannover Messe, Diego presumió que el corporativo de la compañía Hannover Fairs México (organizador de ferias industriales) se mudará a Guanajuato.

Felicidades por el éxito de este evento en su segunda edición y que dure por mucho tiempo en León para empujar una cultura empresarial de permanente innovación.

Pero no nos distraigamos de la nota del día, de la semana, del año, de la historia de Guanajuato, el hallazgo de ¡61 cuerpos! en fosas clandestinas en plena zona urbana de Salvatierra, declarado Pueblo Mágico en el año 2012. Y, un día después, otro cementerio en Cortazar con decenas de cuerpos que todavía no precisan.

Esa debe ser la preocupación y ocupación de las autoridades de todos niveles.

Poner todos los recursos financieros y humanos para buscar a los desaparecidos, con la prioridad de encontrarlos con vida, pero, si tristemente no es así, que los hallazgos en fosas alivien un poco la angustia de quienes sólo viven para buscarlos.

Todos y todo en una sola causa: pacificar a Guanajuato ¡ya! No más desaparecidos. No más víctimas de homicidios dolosos, feminicidio, extorsiones, asaltos y robos.

El último reporte oficial de personas desaparecidas en la entidad es de 2,587.

Homicidios sin tregua

Las víctimas de homicidio doloso de enero a septiembre 2020 en Guanajuato son 3,438, un 34% de incremento respecto a las 2,560 del mismo periodo del 2019, reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En el corte de los primeros 9 días del mes de octubre pasado ya se habían alcanzado las 3,540 víctimas registradas durante todo el año pasado.

En ese clima de violencia sin tregua, las desapariciones y fosas no van a parar.

Desde el 3 de julio 2020 que se instaló la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas han encontrado lo siguiente: Uriangato, restos humanos, la Fiscalía mencionó que identificaron a dos personas; en Villagrán, un cuerpo recuperado; en Irapuato, Cerro del Conejo, 17 bolsas de restos humanos y hay que esperar a que concluyan las pruebas genéticas por parte de la Fiscalía del Estado.

Y por último los 61 cuerpos recuperados en el predio Rancho Nuevo del Barrio de San Juan, en la zona urbana de Salvatierra. A espaldas del Rastro Municipal.

Esto sin contar el hallazgo en Cañada de Caracheo, en Cortazar (a media hora del sitio de Salvatierra) porque ahí no intervino la Comisión, solamente la Fiscalía, y no se ha informado sobre el número de cuerpos encontrados. Se habla de más de 30.

Lo que sí informó la FGE y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado fue la detención de tres personas integrantes de un grupo criminal, además de tres armas, equipo táctico, dosis de droga, vehículos, y, derivado de ello, se realizó la exploración donde localizaron “indicios de la existencia de restos corpóreos”, citan.

Las búsquedas apenas comienzan

En Guanajuato no habían encontrado (más restos) porque no habían buscado.

Así lo dijo a Proceso hace un mes Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, luego del hallazgo de 17 bolsas con restos en la Presa del Conejo, Irapuato, un sitio de paseo familiar y cerca del cruce carretero a Romita y Abasolo.

El miércoles pasado fueron Karla y Héctor Díaz Ezquerra, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, quienes citaron a los medios de comunicación para informar del hecho en Salvatierra. Los acompañó la fiscal especializada en materia de Derechos Humanos de la FGE, Anastasia Hernández.

Al día siguiente, la Fiscalía del Estado publicó un comunicado para informar que asignó un importante equipo forense multidisciplinario para la identificación de los hallazgos, a la par de continuar la investigación para esclarecer los hechos.

El viernes 30 salieron a lamentar los hechos el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, y la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sophia Huett López. Ambos con el mensaje de que el hallazgo es resultado del compromiso que hizo el Gobernador con los familiares para no dejar de buscar.

“Es doloroso para el Estado”, “es una tragedia”, fueron las palabras de Huett y Ayala. La referencia al caso Ayotzinapa, Guerrero, que cimbró al gobierno de Enrique Peña Nieto, les espanta. No hay comparación, dicen, pero es inevitable.

El secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca, tampoco dijo nada.

Han sido las comisiones de búsqueda, organismos de reciente creación, las que, empujadas y de la mano con los colectivos de familiares de desaparecidos y familiares en lo individual, han comenzado a buscar y tristemente, a encontrar.

Para el sexenio anterior que encabezó Miguel Márquez, acompañados por los mismos Carlos Zamarripa como procurador y Álvar Cabeza de Vaca secretario, los desaparecidos no eran tema, y mucho menos las fosas que por años negaron.

La oposición le recuerda a Huett declaraciones de hace un año cuando decía que no había fosas clandestinas en Guanajuato. Ella dice que no es que lo niegue, simplemente que no puede informar de algo que no tiene la certeza. Es decir, la Fiscalía no informó al Estado de la existencia de fosas y la exhumación de cuerpos.

Fueron organizaciones de la sociedad civil las que publicaron en agosto pasado el “Informe sobre la situación de fosas clandestinas en el estado de Guanajuato (enero de 2009 a julio de 2020)” que dio cuenta, solamente por lo reportado en prensa, de 109 fosas de las cuales se exhumaron 268 cuerpos de personas en 29 municipios.

Los municipios de Pénjamo, Irapuato, Celaya, Villagrán, Acámbaro, concentraban cerca del 40% del total de fosas clandestinas. El número incrementó desde 2018.

Pero además, con base a un modelo estadístico, identifican municipios con probabilidades altas de tener fosas clandestinas aún no localizadas. Eso implica focalizar las búsquedas en sitios de: Irapuato, Celaya, Salamanca, León, Guanajuato, San Francisco del Rincón, Cortazar, Silao, Uriangato y Acámbaro.

Después de este reporte ya hubo hallazgos en Irapuato, Uriangato y Cortazar.

Y nuestros legisladores todavía están discutiendo sobre la definición de fosas clandestinas, y que si debe ir en la ley general o en la ley local. Rebasados todos.

El Arañazo, llamado al Congreso del Estado

Un grupo de ciudadanos le demandan al Congreso del Estado intervenir ante el impacto y el riesgo de abrir un camino de terracería conocido como “El Arañazo”, en una zona de conservación ecológica.

En un escrito dirigido a la Junta de Gobierno y recibido el jueves 29 de octubre demandan la “inmediata intervención para garantizar el cumplimiento de diversas normas en materia de ordenamiento territorial que han sido transgredidas”.

En concreto, piden que el Congreso exija que el Municipio le responda a la solicitud de información sobre los hechos de devastación generados por particulares en las inmediaciones del Congreso.

Hay que recordar que el sorpresivo camino que el Observatorio Ciudadano de Guanajuato denunció, cruza por propiedades de Guillermo Smith, suegro del alcalde panista Alejandro Navarro, colinda con la sede del propio Congreso del Estado.

“De no proceder de esta manera, la ciudadanía entenderá que nos encontramos ante un acuerdo implícito entre un gobierno omiso, particulares voraces y diputados silenciosos, por la agresión al ambiente en Guanajuato Capital, Ciudad Patrimonio”.

Así dice la carta que, entre otros, firman el presidente que está por terminar su periodo y la que está por tomar las riendas del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Fernando Revilla e Hilda Marisa Venegas.

Ana Josefina Yebra, Blanca Estela Cardona, Carlos Arce Macías, Enrique Avilés Rodríguez, Francisco Montiel Domínguez, Jaime Arellano Roig, Jorge Cervantes Jáuregui, Jorge López Campos, José de la Luz Santibáñez, Karla Piñón Pérez, Mario Segoviano Espinosa, Paloma Robles Lacayo, Rogelio García, Sergio Omar Soto Romero, Tomás Hernández, Movimiento Colibríes de Guanajuato, y otros.

En el escrito mencionan que la zona afectada es forestal, cuenta con una importante diversidad biológica y cumple con servicios ecosistémicos. El Plan de Ordenamiento Territorial vigente del Municipio lo considera destino de conservación ecológica y no ha habido cambio de uso de suelo que lo haga compatible con un proyecto urbano.

Además se encuentra dentro de la poligonal de la Ciudad Histórica de Guanajuato y Minas Adyacentes, Patrimonio Cultural de la Humanidad decretada por la UNESCO.

Le recuerdan a los legisladores que fue este Poder el que violentó esta delicada zona del municipio con la construcción de su “abrupto y desmesurado edificio”.

“Permanecer omisos frente al desacato a las normas incitará a otros propietarios a conducirse por la misma vía, provocando un desorden urbano expansivo y lesionando zonas como la de La Bufa y la vecina a la Presa de Burrones”, alertan.

Elvira se lava las manos

Ni el repunte de casos de COVID-19 hace reaccionar al gobierno de Elvira Paniagua quien sigue sin hacerle frente a la contingencia sanitaria.

Durante las últimas dos semanas, Celaya reporta un repunte de contagios en comparación con la primera quincena de octubre lo que lo ha mantenido como el segundo municipio con más activos, sólo por debajo de León.

Para la alcaldesa Paniagua, esto no significa un aumento de casos en Celaya ya que el repunte se ha dado a nivel nacional y no sólo en el municipio.

Esa misma justificación la ha dicho una y otra vez en relación con el tema de la violencia, intentando minimizar la crisis y lavándose las manos.

En las últimas semanas es más evidente el aumento de movilidad en el municipio casi como si fuera época vacacional. Algunos restaurantes-bar lucen a su máxima capacidad y los jaripeos se siguen organizando en comunidades.

La Alcaldesa celayense presumió que realizaron mesas de trabajo para evitar aglomeraciones en la comunidad de La Concepción durante las celebraciones del día de San Judas Tadeo, que evidentemente terminó siendo un fracaso ante las aglomeraciones que se registraron.

Los comerciantes parecen un sector intocable en el municipio. Las direcciones de Fiscalización y Protección Civil se hacen de la vista gorda ante los tumultos que se registran en la Feria del Alfeñique.

En Aldama, en lucha

Los habitantes de Aldama, en Irapuato, no sueltan la lucha contra la construcción de un relleno sanitario de la empresa Promotora Ambiental (PASA).

La socialización del proyecto definido no como un relleno sanitario sino como un CARS (Centro de Aprovechamiento de Residuos Sólidos), que está detenido por un amparo otorgado por un Juez Federal, comenzó esta semana ante empresarios.

Los habitantes de la comunidad tomaron muy a mal que la empresa se empeñe en continuar con su plan.

También salieron a denunciar la contaminación que generan los residuos de fundición de la empresa Cifunsa S.A de C.V., que son tirados a pocos kilómetros de la zona habitacional de Aldama, a los que se suman un relleno sanitario de la empresa JCB y al tiradero municipal.

Este domingo nuevamente los habitantes se manifestarán en su comunidad para alzar la voz con el fin de evitar que Aldama, una de las comunidades más grandes de Irapuato, se convierta en el basurero del Corredor Industrial.

DA