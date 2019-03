La Olla: Tranquiliza a la IP

El Jefe de la Oficina, les da esperanzas

El jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo, endulzó los oídos empresariales.

En la reunión privada con 150 empresarios les dijo lo que querían escuchar, que el motor de la economía nacional es el sector privado, que para distribuir la riqueza hay que generarla, etcétera, etc.

El empresario regiomontano habla su mismo idioma, mostró la cara de conciliación y apertura.

En realidad Poncho no trajo respuestas concretas de las preocupaciones de Guanajuato, como Jefe de la Oficina todos son sus temas, pero a la vez no le toca resolver casi ninguno, es la puerta de entrada.

Así que no hubo noticias sobre la nueva estrategia para poner freno a la violencia desatada en la entidad. Tampoco sobre los grandes proyectos de infraestructura que demanda Guanajuato para crecer.

De cualquier manera los dejó tranquilos en el concepto general de que los empresarios son aliados.

En ello también ayuda mucho que Poncho Romo apareció con su ahora colaborador David Noel Ramírez, exrector del Instituto Tecnológico de Estudios Superior de Monterrey (ITESM) de 2011 a 2017. El académico de San Juan de los Lagos, Jalisco, es querido y respetado en la comunidad estudiantil y empresarial.

Aunque los presentes a la reunión saben bien que de las palabras a los hechos, hay un buen trecho.

Y para muestra está el caso del Nuevo Aeropuerto Internacional de México donde durante la campaña Romo dio esperanzas al sector empresarial de que la obra podría continuar. Luego Poncho terminó lamentando que con la cancelación México perdió mucha de la confianza ganada en el mundo.

En la plática Alfonso Romo destacó la importancia que debe tener el recién conformado Consejo para el Fomento de la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico que presentó Andrés Manuel López Obrador el 18 de febrero en Palacio Nacional y que encabeza precisamente el empresario regio.

Admitió que la expectativa de crecimiento de este año es baja, sobre 1.6%, y proyectan cerrar el sexenio en el 4%.

Poncho les compartió que fue interlocutor con el Presidente y la Secretaría de Economía para que entendieran los argumentos de respaldo a la petición de mantener los aranceles en calzado y textil.

El presidente de la Cámara de Calzado, Luis Gerardo González, pidió certidumbre para la inversión.

“La fuerza nuestra (con el Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento) va ser tan grande como el señor (López Obrador) quiera. El día que el señor diga a mi esto no me gusta, me regreso a montar caballo a Monterrey”, remató el empresario colaborador del Presidente.

AMLO visita León por primera vez como Presidente de México en un evento masivo para este viernes 8 de marzo en un evento a las 5:30 de la tarde en la Deportiva “Enrique Fernández”. En su gira de los 100 días el evento será para anunciar los programas sociales que se están poniendo en marcha, como son: pensión a adultos mayores, personas con discapacidad y las becas para el empleo de jóvenes.

Un día antes, en el I Informe de Gobierno de Diego Sinhue, a la 1 de la tarde en el Teatro Bicentenario, en León, esperan como representante del Presidente a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Proyectos estratégicos

El presidente saliente de SAPAL y líder de la Canacintra, Roberto González, hizo lo suyo al plantearle a Poncho Romo la urgencia de cumplir un Decreto Federal de reserva de las aguas de Río Verde firmado desde 1995 y la firma de un Convenio de Coordinación Federación-Estado desde 2006.

El año pasado se inyectaron a la red de distribución 85 millones de metros cúbicos, la misma cantidad que hace 20 años, pero con el doble de población. El abasto depende de tres acuíferos diferentes (Valle de León, El Turbio en los Pueblos del Rincón, y La Muralla en Romita-Silao) los mantos freáticos presentan un abatimiento anual de 2 metros y los pozos son de hasta 600 metros de profundidad.

“Extraemos el agua cada vez más lejos y cada vez a mayor profundidad. Necesitamos el Zapotillo, el agua no es de los Estados, es de la Federación. Hoy tenemos la oportunidad de hacerlo realidad”, señaló en la reunión.

Romo se llevó aplausos al decir: “Apoyen a su Gobernador, porque ya está aprobado el proyecto”.

El que la preocupación por el proyecto El Zapotillo siga siendo un tema central cada visita, es triste. Funcionarios federales, candidatos y Presidentes van y vienen con la misma nota “Zapotillo va”. Alfonso Romo no fue la excepción, otra vez la buena voluntad, pero para ¿cuándo el agua? Nadie sabe.

El presidente del CCEL, José Arturo Sánchez, le puntualizó que se trata de la prioridad uno de León.

El gobernador Diego Sinhue también tiró el anzuelo sobre la urgencia de recursos para infraestructura. En diciembre que se aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 ya se había quejado y luego se reunió cara a cara con AMLO para presentarle una cartera de proyectos. Pero no hay noticias.

Algunas de esas obras estratégicas para el sexenio son: autopista Silao-San Miguel de Allende; ampliación de la carretera Silao-San Felipe; ampliación del Libramiento Empalme Escobedo, en Comonfort; Paso Deprimido Cuarto Cinturón Vial, Irapuato; ampliación carretera Salvatierra-Acámbaro; puente Eje León-Silao con bulevar La Luz; y el puente Téllez Cruces-Morelos, en León.

Diego estará esta semana con el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, para platicar ese y otros temas, y tendrá la oportunidad de recordárselo al Presidente en su visita del viernes 8 de marzo a León.

Gabino Fernández, de la Canaco, se refirió la afectación la crisis de desabasto de combustible durante más de un mes y le entregaron el pliego petitorio de estímulos fiscales para empresas y trabajadores, documento que ya tienen en la Secretaría de Hacienda y del que todavía no reciben una respuesta.

“El 97% de las empresas sufrieron afectaciones, principalmente en ventas, distribución y operación, provocando que los daños superen los 15 mil millones en la entidad, el 35% en León”, expuso.

Y a Lety Villegas, líder de las Mujeres Jefas de Empresa (Amexme), quien expuso la preocupación por el futuro del programa de “Estancias Infantiles”, le dijo que la sentaba con Tatiana Clouthier. La realidad es que el 28 de febrero ya salieron las nuevas Reglas de Operación que lo desaparecen como tal y lo convierten en otro más de entrega de apoyo económico directo para los padres de familia.

Así que las respuestas no fueron muchas, pero Romo les garantizó puertas abiertas en Palacio Nacional.

Salud, recorte

El Gobierno federal ya borró de un plumazo el programa Prospera Salud, y eso le pega a Guanajuato.

Para ponerlo en contexto, Guanajuato ejerce un presupuesto anual en Salud de unos 13 mil millones de pesos, de los cuales más o menos 4 mil millones son del Seguro Popular, otros 4 mil millones del FASSA (Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud), y otros 5 mil millones de recurso Estatal.

El Seguro Popular, al menos en 2019, se mantiene. Pero Prospera Salud, que en Guanajuato significan unos 140 millones de pesos que llegaban de la Federación, ya fue eliminado, en su lugar se publicaron esta semana las Reglas de Operación del programa de becas “Benito Juárez” para bachillerato.

No se entiende qué tiene que ver un apoyo educativo, que bienvenido sea, con un programa de Salud.

En Guanajuato Prospera Salud tiene una población objetivo de 237 mil familias. Consiste en operar el servicio de 53 unidades médicas móviles que cubren mil 300 localidades marginadas en 22 municipios, además del funcionamiento de tres Unidades de Desarrollo Infantil en León, Uriangato y Guanajuato.

El secretario de Salud federal, Juan Alcocer, reconoció a Guanajuato como ejemplo de que sí invierte en ese tema.

El servicio se sigue hoy prestando con los recursos del Estado, pero el recorte Federal ya es un hecho. El gobernador Diego Sinhue y el secretario de Salud, Daniel Díaz, apechugan sin reclamar -hasta hoy-.

Por ese motivo en San Luis Potosí esta semana varios centros de salud dejaron de prestar el servicio. Y en la Secretaría de Salud de Jalisco a unos 246 médicos, enfermeras, y personal, les dieron las gracias.

Por cierto el Secretario de Salud fue citado por la Comisión de Salud del Congreso del Estado, que preside el diputado de Morena leonés, Raúl Márquez Albo, para que explique qué función tendrá el actual Hospital General de León cuando se abra (que no hay fecha) el nuevo Hospital, en San Carlos.

El funcionario ya ha dicho que el plan es un Hospital de Trauma, es decir, de atención de emergencias. Aunque, antes de reabrirlo, deberán realizar un diagnóstico estructural del emblemático inmueble de la 20 de Enero.

Leo Reyes, dudas

La muerte del migrante Leonardo Reyes, de 23 años, a manos de policías estatales, no es caso resuelto.

La mamá de Leo, Guadalupe Cayente, familiares y amigos, interceptaron al Gobernador en el Consulado mexicano en Dallas, Texas, a donde Diego llegaba para una gira, para exigir justicia.

El joven que regresaba de Dallas para pasar vacaciones con su familia fue abatido en una comunidad de San Miguel de Allende la noche del 12 de diciembre. El boletín de la Secretaría de Seguridad Pública reportó que sus elementos fueron agredidos por tres personas en un tramo carretero y respondieron. La familia dijo que sólo salió a buscar señal para hablar por teléfono y que Leo era un buen muchacho.

“Él no es un delincuente, por eso estamos aquí dando la cara y quiero que se pida una disculpa porque no somos lo que ellos dicen”, reclamó la mamá a Sinhue, cargando un recuadro con la foto de su hijo.

¿Qué estaban haciendo los elementos de Policía en nuestra comunidad?, también preguntó.

Por cierto de los otros dos presuntos agresores que abrieron fuego contra los policías, nada se sabe.

Diego les dijo que no se pretende criminalizar a nadie, que él está atento a las investigaciones que realicen tanto la Fiscalía General del Estado como la Procuraduría de Derechos Humanos Estatal.

“Yo lo que les prometo es que tiene que aclararse”, les aseguró.

La Fiscalía como Derechos Humanos son órganos autónomos y sus investigaciones aún no se conocen. Diego tendrá que presionar para que ambas instancias vayan a fondo, pero además que sea pronto.

“Exigimos justicia para Leo”, “Necesitamos tu apoyo AMLO”, decían algunas de las cartulinas.

El sacerdote y activista, Alejandro Solalinde, se ha reunido con la familia y ha pedido que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República (FGR) para despejar cualquier duda sobre los hechos.

Al Gobernador le urge que esto ya se aclare y, si la FGR puede ayudarle, no tendría que descartarlo.

“Esto no va a parar aquí, si no se soluciona nada vamos a ir a dónde sea, queremos justicia”, remató la madre.

Celaya, robos

A pesar de que los robos violentos continúan en Celaya, la percepción de las autoridades parece seguir siendo la misma, muy lejana a la realidad.

“Son hechos de alto impacto que no nos encantan pero afortunadamente creo yo que vamos más a la baja”, fueron las palabras de la alcaldesa Elvira Paniagua horas después del robo con violencia a un camión de la tienda departamental Liverpool.

A pesar de las manifestaciones ciudadanas e innumerables críticas en redes sociales, desde el Gobierno Municipal se empeñan en vivir en otra realidad.

A Elvira Paniagua le ha tocado lidiar con los meses con más robos violentos en sus diferentes modalidades desde que se tiene registro.

Entre diciembre del año pasado y enero se denunciaron ante el Ministerio Público 871 robos violentos en Celaya, según datos oficiales, un promedio de 14 atracos con violencia al día. A la espera de los datos oficiales de febrero, la Presidenta de Celaya asegura que hay días en donde incluso no hay robos violentos, según el reporte que le da cada seis horas la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Para colmo es hora que el Ayuntamiento de Celaya no aprueba su Programa de Gobierno del trienio.

