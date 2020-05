La Olla: ¿Y los comedores, apá?

Fallan colaboradores al Gobernador

Ya nos cansamos de buscar en todos los rincones de Guanajuato alguno de los 1,244 comedores comunitarios gratuitos que anunció hace una semana el góber Diego Sinhue.

Las comidas gratuitas (por cortesía de todos los guanajuatenses) para las personas sin empleo son una promesa. Mal que los colaboradores de Diego no cumplan sus órdenes o lo hagan muuuuuy despaaaacio, como si la crisis esperara.

Por dos distintas vías, reporteros de AM preguntamos, buscamos, rogamos la lista de domicilios de los comedores. Y nada. Por eso suponemos que quizá no le avisaron al Gobernador que todavía no encuentran plazas públicas para ofrecer comida gratis a las familias más pobres.

La Alcaldesa celosa

Lo peor en una crisis económica, de salud pública, de violencia, es una alcaldesa celosa como la morenista de Salamanca, Beatriz Hernández.

Imagínese, en plena pandemia, con el mayor número de fallecimientos por el coronavirus, intenta desacreditar a los empresarios agrupados en el Comité Coordinador quienes contrataron pipas, por su cuenta, para llevar agua a comunidades que no habían recibido ni una gota en 10 días.

Nadie se hubiera imaginado que el apoyo de los ciudadanos alteraría los ánimos de la Alcaldesa y de su hermano Alfredo (la mano que mece la cuna), al extremo de organizar un mini mitin de acarreados para decir que el agua de los empresarios está contaminada.

Caray, el presidente del Comité Coordinador Empresarial, Raymundo Gómez no daba crédito a la mezquindad de la Presidenta y decidió seguir el reparto de agua a las comunidades pobres pero con testigos para certificar que es limpia.

Con protección “divina”

Por cierto, la alcaldesa Bety es el ejemplo viviente del político que no rinde cuentas a nadie. Gasta los recursos públicos como si fuera dinero de su bolsa. Compra lámparas chafas, corre al Contralor Municipal, renta camioneta blindada y cuando casi ha pagado el valor total del vehículo, lo compra como si fuera nuevecita.

Beatriz hace lo que quiere y su hermanito Alfredo también. Nada menos compraron despensas en Tlaxcala para repartirlas en Salamanca como si en su tierra no hubiera proveedores con enorme necesidad de vender.

Los caprichos de la señora Beatriz son recurrentes y cuestan muy caro a los salmantinos ya cansados de denuncias y quejas. Los más políticos empiezan a ver la complicidad de ciertos funcionarios del Gobierno Estatal como es el caso del coordinador de los diputados locales del PAN, Jesús Oviedo, quien tiene en sus manos o en algún cajón, la auditoría realizada a las compras chuecas de la Presidenta de Salamanca.

La auditoría está concluida mínimo hace dos meses pero Jesús Oviedo la esconde por alguna razón muy poderosa. Hay dos hipótesis, una que el diputado Oviedo le guarda afecto porque apenas hace dos años eran del mismo partido, ambos panistas y la otra, porque también tiene almacenada una auditoría que perjudicaría a Toño Arredondo, actual subsecretario de Desarrollo Social del Estado.

Toño fue Alcalde de Salamanca y es panista de siempre. Su papel como Presidente empezó mal y terminó peor.

Mala suerte Ana Rosa

Con perdón de las mujeres, no crean que algo hay contra el género más bello de la humanidad, pero debo consignar la mala suerte de la alcaldesa de Cuerámaro, Ana Rosa Bueno, quien en plena pandemia recibió la camioneta blindada que compró meses antes.

La camioneta costó 1.5 millones de pesos y la recibió el mismo día que anunció que destinaría 372 mil pesos para empleos temporales destinados a las personas despedidas de sus trabajos.

Mal le fue a Ana Rosa porque le llovieron las críticas de sus gobernados. El programa del empleo representa la cuarta parte del costo de la camioneta.

Ana Rosa se hizo famosa a nivel nacional por una tragedia que la rebasó. Cuatro jovencitas murieron atropelladas por un muchacho ebrio que conducía una camioneta. El responsable fue detenido y liberado horas después por un juez municipal que desconocía los crímenes.

Los apuros de la economía

Al igual que la economía nacional, la de Guanajuato, desde mucho tiempo antes de la llegada de la pandemia de Covid-19, está en apuros.

Esta semana el INEGI reportó el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal del último trimestre de 2019 con una caída del -0.91% en Guanajuato.

El dato más importante es el promedio anual de 2019, en el que la economía de Guanajuato cayó en -0.22% ubicándose hasta el lugar 18 entre las 32 entidades. Incluso por debajo del comportamiento de la economía nacional que cayó 0.18%.

En actividades primarias (agropecuarias) Guanajuato creció en 2019 con un 2.02% y en terciarias (comercio y servicios) también hay saldo a favor en 0.48%. El atorón está en las secundarias (actividad industrial) que registró una caída del -1.67%.

Las causas son muchas, pero hay una central: el sector automotriz no vive su mejor momento y representa la mitad de la industria manufacturera del Estado y el 74% de las exportaciones (43.8% en cinco empresas de vehículos y el 30.5% son 272 empresas de autopartes). Una gripe a ese sector es neumonía en Guanajuato.

La pregunta es ¿por qué otros estados han salido mejor librados de la tormenta? Aquí es inevitable no considerar el impacto de la inseguridad y la violencia como factor clave que inhibe la actividad económica en todas sus facetas y niveles.

Con miedo a perder su patrimonio pocos invierten, no arriesgan.

Si a eso le sumamos los problemas en otros dos motores de la economía de Guanajuato: el desplome en la industria de la construcción por la disminución de la inversión pública y privada y la caída en la actividad turística. Todo se complica.

En cambio, el agro sigue creciendo hasta en dos dígitos.

El adiós del boom de Guanajuato tampoco es nuevo. Desde el tercer trimestre del 2018 los indicadores reportan una actividad incluso por debajo de la nacional.

Eduardo Sojo y el Plan Marshall

Muchas porras al leonés Eduardo Sojo, ex Secretario de Economía Federal. Le deseamos éxito -nos conviene a todos- en la elaboración del “Plan Marshall Guanajuato” que nos permitirá reactivar la economía de nuestro querido Guanajuato.

Eduardo es un hombre con gran experiencia en la materia. Su fuerte es la economía y visión del futuro. Además fue ex Presidente del INEGI y actualmente preside el Consejo Directivo del Instituto de Planeación de Guanajuato.

La violencia en León

Se fue el terrible abril 2020 para la ciudad de León con 77 víctimas de homicidio.

Fue el segundo mes más violento en la historia reciente, después de febrero con 82.

Si sumamos los 64 de enero y los 54 de marzo, el primer cuatrimestre alcanza en León los 277 víctimas; en 121 días transcurridos del año equivale a 2.28 diarios.

En 2019 León cerró con 538 víctimas de homicidio doloso, 1.47 por día promedio.

Eso quiere decir que la tendencia de 2020 nos llevaría a alcanzar el registro de víctimas del año pasado solamente en 192 días, es decir por ahí del 10 de julio.

Ya de los datos de años anteriores ni referirlos, es para ponerse a llorar. Cuando cada año a nivel estatal, y lo mismo en León, se cree que el tope máximo de violencia ha llegado, siempre hay más muertos, más ataques.

El secretario de Seguridad Pública de León, Mario Bravo, repite lo que el anterior, Luis Enrique Ramírez: la violencia se debe a una infernal disputa por el mercado de la drogas.

El alcalde de León, Héctor López, manda a que le pregunten a la Fiscalía del Estado, que son los responsables de investigar y aclarar el reguero de cadáveres.

El Ayuntamiento leonés se contagió del “mal del silencio” que caracteriza a las policías estatales incluyendo la Fiscalía. No quieren hablar de crímenes, de fosas clandestinas, de menores asesinados, de feminicidios.

Hace unos días, la Comisión de Seguridad discutió la exigencia de la oposición para que el Secretario presente el reporte de la incidencia delictiva. Después de dimes y diretes al fin decidieron pedirle cuentas a Mario Bravo.

Sin embargo, esperamos el mismo discurso de los desaparecidos fiscal Carlos Zamarripa y del secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca.



Por cierto, tampoco asoma la cabeza el encargado de despacho de la Fiscalía General de la República de nombre Eugenio Carmona Álvarez.

Casos y más tragedias

Abril está marcado por asaltos que terminaron con la vida de personas trabajadoras y que no se han esclarecido. En plena tarde del domingo 26 de abril aparentemente un robo en su casa fue el móvil para quitarle la vida por asfixia a una señora de 84 años, propietaria de un estacionamiento frente al Templo Expiatorio, en el Centro.

Otro caso triste fue el taxista Celso Sánchez, quien el miércoles 16 subió a dos hombres y a una mujer en Hacienda Echeveste para llevarlos a Comanja de Corona, y, al pasar Hacienda Arriba, le dispararon para robarle unos pesos.

El miércoles 29 “Chuyito”, de 61 años, un querido conserje con capacidades especiales de la escuela Jol Gua Ber, fue sacado por la fuerza de su casa, a metros de la escuela, lo obligaron a que abriera el plantel para robar, y luego lo mataron.

Y el último día de abril el dueño de la Bodega de Vidrios y Cristalería de León, en calle Juárez y Miguel Alemán, Constantino Ordorica, fue asesinado al enfrentarse a asaltantes. Varios trabajadores fueron amagados para quitarles sus pertenencias.

Celaya sin salida

La crisis de inseguridad y la emergencia sanitaria por el Covid-19 han hundido a Celaya en un laberinto sin salida.

Lo lamentable es que a los celayenses parecen abandonados por las autoridades de todos los niveles incluyendo la alcaldesa Elvira Paniagua quien según cuentan, vive apanicada.

Desde hace más de una década, en Celaya comenzaron a registrarse hechos de violencia sin precedentes debido a la pugna de grupos del crimen organizado.

Durante años, gobiernos municipales y estatales minimizaron el problema, evadieron responsabilidades y pararon oreja hasta que la situación se salió de control por completo.

Las consecuencias son evidentes. Celaya se ha convertido en una de las ciudades más peligrosas del país con casi mil asesinatos desde 2017 y es uno de los municipios con más robos violentos de la República.

Como si esto no fuera suficiente, la llegada del Covid-19 terminó por trastocar la vida de los celayenses con consecuencias que apenas estamos viendo.

Irapuato, noticia

Irapuato vuelve a ser noticia nacional, ahora por el asalto a mano armada a dos empleados municipales que repartían despensas en una colonia popular.

Claro que no hubo policías para evitar el asalto porque la mayoría de los elementos están cuidando el Centro Histórico ocupados en detener a quienes no traen cubrebocas y tomando la temperatura corporal.

Sapal a prueba

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León quiere echar toda la carne al asador y acelerar su plan de obra 2020 para reactivar la economía.

Los consejeros comandados por Jorge Ramírez aprobaron que desde mañana, se asignen obras cuyo monto no rebase los 2.6 millones de pesos. Lo que quieren es que los constructores contraten trabajadores de inmediato. En caso de que las obras sean de un monto mayor tendrán que ponerse las pilas en las licitaciones.

Hace unos días pidieron al Ayuntamiento que propusiera al Congreso del Estado una reforma legal para asignar obras sin concurso con valor inferior a los 14 millones pero la idea no convence a regidores y menos a los diputados así que optaron por ponerse a repartir las chiquitas.

El compromiso es invertir mil millones para detonar 3,500 empleos directos y 35 mil indirectos. El objetivo es contratar alrededor de 250 empresas.

El reto es entregar pronto, a buen precio, con calidad, y transparencia. Veremos...

DA