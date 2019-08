La Olla: extorsiones que cierran negociosFin al boom

Inversiones, a otro ritmo

En Guanajuato el boom de la inversión extranjera terminó.

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez y su equipo lo advierten y por eso en el Programa de Gobierno 2018-2024 establecieron una meta inicial de 5 mil millones

de dólares, cifra conservadora si se toma como referencia el sexenio anterior en que se rebasaron los 12 mil millones de dólares.

Aunque se trata de una proyección inicial, pues lo mismo le pasó a Miguel Márquez quien se fijó igual meta, luego la modificaron a 10 mil millones de dólares, y la superaron.

En 10 meses del gobierno de Diego Sinhue (octubre 2018-julio 2019) la suma de inversión comprometida es de 528.99 millones de dólares en 20 proyectos y 7,641 empleos directos.

Está claro que el panorama de la economía internacional, nacional y local, no es el mejor.

El INEGI nos puso en la realidad. El dato de Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto (PIB) trimestre abril-junio registró un aumento de 0.1% frente al trimestre previo a nivel nacional.

En Guanajuato más datos confirman la desaceleración. El Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, de enero-marzo 2019 reporta que apenas

crecimos en un 0.2%, el lugar 23 a nivel nacional. En el 2018 fue de apenas el 1.4%, y aparecemos en el lugar 20 en el ranking nacional.

En 2017 Guanajuato creció en un 4.9%; en 2016 al 4.3%; en 2015 al 6.6%; y en 2014 en 4.4%.

En buena parte este crecimiento tuvo como factor el boom de inversiones extranjeras y algunas nacionales del sector automotriz-autopartes, con la instalación de armadoras japonesas como Mazda, Honda, Toyota (que arrancará a fines de este año producción), y una amplia red de proveeduría.

Además de crecimientos en sectores como el agroindustrial, turismo, comercio, servicios, entre otros.

El sector empresarial atribuye el estancamiento a factores como la incertidumbre financiera por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que falta ser ratificado; a decisiones de la política económica del Gobierno Federal; y el impacto en Guanajuato principalmente por las dificultades de la industria automotriz a la que está fuertemente atada nuestra economía.

El gobernador Diego declaró el viernes que es un reflejo del desabasto de gasolina en enero. Y sin duda tiene razón que eso pegó en el primero trimestre 2019 en el Indicador que reportó el INEGI. Pero el problema ya se presentó desde el 2018 y, aunque decisiones claves (como el T-MEC y la política económica e industrial del País) no están en sus manos, el panorama obliga a medidas emergentes.

El subsecretario de Atracción de Inversiones de Desarrollo Económico del Estado, Alejandro Hernández, anota que en la meta de inversiones hay que considerar la política del Gobierno de Estados Unidos por regresar empleos a su país (que hoy están en el extranjero) y la guerra comercial con China.

“No descartamos que se pueda superar (la meta de 5 mil millones de dólares de inversiones) pero tenemos que ser realistas de acuerdo al entorno global que impera hoy”, expresó el funcionario a am.

Hoy el Estado trae 50 proyectos de inversión en cartera (equivalen a 300 mdd). Son empresas de varios países, por ejemplo China es un jugador que quiere tomar un rol protagónico. Los sectores: metal-mecánico, automotriz, autopartes, y con más fuerza este año está la automización de procesos industriales: Tecnologías de Información, desarrollo de software, ensambles de tarjetas electrónicas.

En el tema de inversiones un aliado estratégico para Guanajuato es Japón. Se estima que son 240 las empresas niponas instaladas en el estado, para muchas de ellas la región del Bajío es una plataforma para abastecer a las armadoras instaladas aquí, pero también para exportar hacia los Estados Unidos.

Por eso el T-MEC (que falta por aprobarse en EUA y en Canadá) es fundamental en la inversión nipona, que, aunque no se detiene, toma reservas. El Subsecretario de Inversiones del Estado estima que en Guanajuato veremos un repunte de la inversión japonesa a mediados o finales del año 2020.

Una comitiva de Hiroshima Japón estuvo de gira en Guanajuato. Entre ambos países y regiones hay más que una relación comercial y de negocios, un lazo de amistad que hay que cuidar y fortalecer.

La inversión extranjera es sólo uno de los factores en el comportamiento de la economía. Ya no hay espacio para hablar de más (mercado interno, emprendedurismo, proveeduría local, industria tradicional, nuevos clúster industriales, empleos, formalidad) pero los que toman decisiones tienen mucha tarea. ¿O no?

En su incursión en la vida pública, el empresario celayense hoy secretario de Desarrollo Económico, Mauricio Usabiaga, está ante una verdadera prueba de fuego, la de ‘revivir’ la economía de Guanajuato.

Zapotillo, encrucijada

El proyecto El Zapotillo está ante otra encrucijada.

El titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Víctor Toledo, prendió focos de alerta (en los gobiernos de ambos estados) con apresurada postura de rechazo público en su visita al pueblo de Temacapulín.

Y no es que sorprendiera, ya en una reunión privada el 9 de julio con activistas en rechazo a la presa, les dijo (según la versión del comunicado de estos) que El Zapotillo era algo así como el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, en referencia al millonario costo y su inviabilidad técnica.

No lo dijo pero la comparación que hizo con el aeropuerto Texcoco, es un mal presagio.

En su derecho y obligación está el escuchar a todas las voces, pero calma, falta la última palabra.

El Secretario anuncia que habrá foros de consulta, pero para León no han avisado fecha (ni confirmado que haya). Tampoco ha realizado ninguna visita ni se sabe de reuniones con las autoridades locales.

El presidente López Obrador da capotazos a ambas partes: primero a los gobernadores para que se pusieran de acuerdo y él se encargaría de rescatar la obra, y a los pobladores de que su opinión también se toma en cuenta.

El 29 de junio reunidos en Lagos de Moreno, Jalisco, Diego Sinhue y Enrique Alfaro firmaron el “Acuerdo de Entendimiento para el Aprovechamiento de las Aguas del Río Verde”, para garantizar el abasto a León, la zona metropolitana de Guadalajara y los municipios de los Altos de Jalisco.

Después de eso, el 1 de julio en su festejo del año de la victoria AMLO refrendó que el ‘Zapotillo va’.

La Comisión Nacional del Agua y su titular, Blanca Jiménez, no se pronuncian públicamente. Los capitanes de SAPAL estuvieron en las oficinas centrales de Conagua el jueves y se tranquilizaron.

En Guanajuato la confianza de que el proyecto se destrabe está intacta, según dice el gobernador Diego Sinhue Rodríguez y el Consejo Directivo del Sistema de Agua Potable que encabeza Jorge Ramírez.

Entre gobernadores se ‘whatsapean’ para buscar lo antes posible reunirse con el Presidente de México.

La cortina a 80 metros de altura (como casi está ya) podría salvar de inundar a Temaca, pero no garantizaría el abasto para la zona metropolitana de Guadalajara, aunque sí para León, cuyo reparto del río Verde está garantizado en los decretos presidenciales de 1995 y 1997 que hoy están vigentes.

Guanajuato y Jalisco no tienen plan ‘b’. León tiene sed y el agua está muy, muy lejos todavía.

Morena, el cochinito

En Guanajuato Morena se tomó muy en serio el plan de austeridad republicana.

El partido de AMLO tiene un ahorro aproximado de 12 millones de pesos de sus prerrogativas. Su presidenta, Alma Alcaraz, está haciendo un ‘cochinito’ porque tiene un plan grande: una casa propia.

Hoy que son buenos tiempos para Morena, la Jefa del partido, con el respaldo de su dirigencia nacional, planea que con esos recursos puedan comprar (no construir para no meterse en líos) un edificio para la sede del Comité Estatal, y dejar de pagar una renta en la casa de Paseo de la Presa #98.

El proyecto está en temprana etapa (no hay ningún inmueble al que le hayan echado el ojo ni muchos menos). Es más, ni siquiera está tomada la decisión si la sede se mantiene en la Capital o se muda a la ciudad zapatera, León. Por ejemplo el PRI tiene su edificio propio en Guanajuato y el PAN en León.

Pero el guardadito ahí está. La dirigente estatal tiene en planes convocar en breve al Consejo Estatal y a militantes para presentarles un informe de las finanzas del partido. Un paso para ganarse confianza.

La definición del momento de la inversión tendrá todo que ver con lo que pase con Morena en Guanajuato y quiénes se queden con el control del partido, que se sabe es un ‘hervidero de intereses’.

Alma tiene hoy el respaldo del grupo del excandidato a la gubernatura y titular de Profeco, Ricardo Sheffield, y de las hermanas Antares y Talía Vázquez (senadora y funcionaria de la Profeco). Si las riendas del Comité Estatal las mantienen ellos no habría problema en dejarles el ahorro para la compra.

Pero si al final lo toman el grupo de Ernesto Prieto, Miguel Ángel Chico, Ricardo García, tenga por seguro que Alcaraz Hernández estaría buscando concretar la compra y no heredar ese ‘guardadito’.

Además del pleito político en Morena está que arde la disputa por las finanzas del partido. El tesorero del Comité Estatal, Ricardo Bazán (del grupo de Prieto Gallardo), fue denunciado por Alma por presuntas irregularidades y el caso está en revisión en el Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.

El Tribunal Electoral lo reinstaló en su puesto de Finanzas pero Morena ya no le dejó chequera abierta.

Hoy Morena en Guanajuato paga en abonos la multa de 15 millones de pesos que le impuso la autoridad electoral por irregularidades en los gastos de campaña 2018. Y falta la revisión al gasto ordinario de ese año.

La renovación de la dirigencia estatal de Morena no se ve cerca (no hay ni fecha). Primero debe pasar la definición del Comité Ejecutivo Nacional que está en las mismas, con puros pleitos y nada claro.

Para acabar pronto en Morena no saben ni cuántos militantes son. Al INE le entregaron en su momento un padrón de 317 mil militantes, pero el padrón real que armó Gabriel Hernández (el hoy jefe de los ´súperdelegados’ en el Gobierno Federal) dicen rebasa los 3 millones, pero el partido no lo conoce.

El INE le dio a todos los partidos este año como plazo para validar sus padrones, o vendrán multas.

Este año Morena recibe de recurso público en Guanajuato 27 millones de pesos. Alma ha sido la única dirigente política que se ha pronunciado a favor de un recorte del 50% a los recursos de los partidos.

No oigo, no veo

Dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver... Como en Celaya, donde todo mundo ve y teme por su seguridad, menos los gobernantes que hace tan sólo unos meses sonrientes visitaban las colonias para pedir votos a cambio de soluciones.

Esta semana en Celaya reventó un problema que nadie está dispuesto a solucionar o al menos eso parece.

El delito de extorsión ha permeado fuertemente los últimos días en la ciudad. Varios negocios se han visto en la necesidad de cerrar como recurso ante intimidaciones por parte de delincuentes.

La alcaldesa, Elvira Paniagua, le avienta la bolita a la Fiscalía General del Estado, pero la Fiscalía enmudece. Mientras tanto, la ciudadanía vive en pánico.

El Gobierno Estatal también guarda silencio. Se limita a afirmar que ya atiende el tema y lo está trabajando.