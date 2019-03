La Policía Preventiva y la Fiscalía General

El pasado miércoles 27 de febrero, durante la Sesión del Consejo de la Mesa de Seguridad y Justicia de León, que preside René Solano Urban, se firmó el convenio de colaboración para intercambiar información e implementar un sistema de alerta de delitos entre la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de León y la Fiscalía General del Estado en tiempo real.

Se informaron los detalles y pormenores de cada una de esas actividades coordinadas e incluso se presentaron modelos y ejemplos de la forma y eficiencia con que se operaría, sobre todo retroalimentando al elemento policiaco con alertas en tiempo real.

No obstante, lo importante y novedoso de esta nueva forma de trabajo que a muchos nos congratuló, porque se había estado promoviendo desde hace algunas administraciones municipales, por distintos motivos no se había realizado, la voz discordante estuvo a cargo del presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez Castellanos, quien sin ambages replicó que esta información debía de ser en automático y existir de forma Institucional entre ambas dependencias y que no había nada qué celebrar.

Posteriormente el Fiscal General, Carlos Zamarripa Aguirre, también dio respuesta a esta desavenencia del líder empresarial, y en los siguientes dos días, entre dimes y diretes, se abordó el tema relativo a un punto de mayor importancia que quedó suspendido hasta nuevo acuerdo y que lo es el consistente en que en los Centros de Atención a Víctimas que se pretende aperturar por toda la ciudad de León los policías preventivos puedan recibir las denuncias de la población de manera inmediata y en la cercanía de su hábitat, sobre delitos o conductas antisociales detectadas en su entorno, para lo cual sería necesario la autorización de la Fiscalía General para formalizar un nuevo convenio sobre este aspecto.

El licenciado Zamarripa, según las notas periodísticas (am jueves 28 de febrero, pág. A.2) manifestó que la investigación no podría ponerse en riesgo desde un principio si una denuncia se integra mal y esto se resuelve con capacitación y con mas tiempo, siempre bajo el mando y conducción del Ministerio Público. De ahí la polémica y problemática, sobre las cuales nos referiremos.

En relación con el tema, el artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que el Ministerio Público tendrá entre otras obligaciones “II.- Recibir las denuncias o querellas que le presenten en forma oral, por escrito o a través de medios digitales, incluso mediante denuncias anónimas en términos de las disposiciones legales aplicables, sobre hechos que puedan constituir algún delito”; también estará a cargo del propio Ministerio Público “III.- Ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos, para lo cual deberá coordinar a las Policías y a los peritos durante la misma”.

En tanto que el artículo 132 señala que las obligaciones del policía serán en la investigación de los delitos, actuar bajo la conducción y mando del Ministerio Público y también recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito e informar al Ministerio Público por cualquier medio y de forma inmediata de las diligencias practicadas.

Así pues, como podemos observar, tiene razón el Fiscal General, Carlos Zamarripa, en afirmar que los policías preventivos no pueden realizar diligencias tendientes a integrar la investigación de un delito, o sea la Carpeta de Investigación, aunque si pueden recibir denuncias y entregarlas de inmediato al Ministerio Público.

En tanto que también es válida la postura del líder empresarial Sánchez Castellanos, en el sentido de que la Ciudadanía presente en los Centros de Atención a Víctimas (CAVs) las denuncias que puedan recibir de inmediato los policías preventivos en la cercanía del lugar de los hechos y en el hábitat de los propios afectados para no inhibir la pretensión ciudadana de presentar su denuncia y evitar su desánimo o decepción por no sentirse atendidos prontamente.

Esto es, que el próximo convenio sobre estos aspectos bien podría cristalizarse, preparando algunos formatos sencillos para la Policía Preventiva que sirvieran de denuncia y apoyo a los ciudadanos y posteriormente entregarlos con toda formalidad al Ministerio Público quien procedería en consecuencia a realizar su investigación, auxiliándose inclusive con los propios elementos de policía preventiva, pues la ley señala esa facultad para los Agentes del Ministerio Público de llevar la conducción y responsabilidad de cualquier investigación.

Con ello se podría aprovechar la buena disposición de ambas instituciones para brindar un mejor servicio a la comunidad y avanzar en el combate a la delincuencia y a la disminución de la inseguridad que a todos no preocupa y, en especial, a quienes integramos la Mesa de Seguridad y Justicia de León.

Nota: Muchas gracias a todos quienes me brindaron sus condolencias por distintos medios por el fallecimiento de mi hermano C.P. Francisco Lorea Hernández el viernes 1 de marzo.