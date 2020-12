La academia de la vida

En este caminar por los pasillos de las escuelas en esa experiencia poderosa de dar charlas a públicos hermosos, fui invitado a la Academia Metropolitana de Policía de León, yendo siempre con entusiasmo a auditorios tan diversos como empresarios, seminaristas, profesores, colonos…Conocí en esta visita el proyecto y las instalaciones de esta institución y reconocí al frente de ella, a Fer, su nuevo Director y amigo de rato.

Aquí se forman cientos de cadetes que formarán parte de la policía de la ciudad. Acá por la salida a San Francisco del Rincón y rodeada de fábricas y tenerías, la Academia es un espacio amplio donde los cadetes cursan programas de 6 meses para enrolarse definitivamente en las áreas de seguridad. En años anteriores, me han invitado las fuerzas federales y la H. Escuela Naval y aunque desconozco a las fuerzas estatales (a quienes confieso, tengo interés de conocer, pero que me han “hecho el feo”), la oportunidad de conocer a la academia leonesa es interesante y aleccionadora para un ciudadano como yo, “común y corriente” (literal).

Nuestros cadetes (digo nuestros, pues todos deberíamos conocer lo que les mueve a ingresar a las fuerzas de seguridad) se mueven en un entorno de disciplina y digo, de idealismo. En mi experiencia de vida, 4 hermanos de mi madre fueron generales del ejército mexicano y sé del motor que les mueve a formar parte de la milicia y por eso, sintetizaría esos dos conceptos: disciplina e idealismo.

En la conferencia con el equipo administrativo y de formación, les lancé la pregunta: ¿a qué se dedican ustedes? ¿A la capacitación o a la formación? ¿cuál es el centro de la educación que dan a los cadetes? Les dije que ellos forman “a quienes darán la vida”, es decir, a quienes tienen como proyecto de vida el servir a los demás. Ese es el enfoque de la formación de las fuerzas de seguridad; aspectos operativos, sí. Proximidad social, sí. Manejo de armas, sí. Pero el centro es: dar la vida, sirviendo.

Por eso, quienes forman a cadetes, tienen esa labor tan formidable, como preparar a quien dará la vida. En el 2009, cuando recibí la invitación del Secretario García Luna a hacerme cargo de la formación de cadetes de la entonces llamada PFP, me entusiasmé por la ilusión de poder contribuir a que el País tuviera a más y mejores cadetes de las fuerzas federales. Rechacé la invitación no solo por el enorme riesgo que representaba para un flaco como yo, esa posición, sino porque en mi opinión, el Estado Mexicano debe enfocarse en prevenir y atender las causas de la violencia y no solo en invertir en el uso de la fuerza.

Por eso, la formación de los cadetes debe incluir aspectos formativos como leyes, derechos humanos, ética, proximidad social, y no solo los aspectos del uso de la fuerza pública e inteligencia contra los criminales. Considero que la sociedad y las empresas, deben involucrarse ayudando, las labores de instituciones como los seminarios, los grupos juveniles, los albergues estudiantiles, las becas-padrino para apoyar estudios, y también, la formación de cadetes de las fuerzas de seguridad.

Opino que los agentes son una extensión del gobierno para atender a la ciudadanía y no solo para hacer uso de la fuerza. En la medida en que estos jóvenes que optaron con idealismo para una profesión atractiva, vean en ser agente de seguridad, un proyecto de vida, todos saldremos ganando.

En León, la imagen social de las fuerzas de seguridad no es mala; se mide no solamente por los aplausos en los desfiles y los sondeos de opinión, sino por testimonios de vida de muchos agentes. Por eso, la formación de fondos financieros como el de “León agradecido” deberá complementarse con el apoyo que demos educadores, psicólogos y abogados, para fortalecer las acciones que tiene “nuestra Academia” Metropolitana de Policía.

DA