La asonada de los gobernadores

Recientemente, una asonada de gobernadores, nueve del PAN, uno del PRI, y dos sin partido, reclama al Presidente más dinero de las participaciones federales y hasta amenazan con abandonar la República. Para entender y opinar sobre el tema, es necesario referirnos al Pacto fiscal entre los estados y el Gobierno federal y darle contexto histórico a la Ley de Coordinación Fiscal que lo rige.

Algunos gobernadores piden reformar la Ley, otros quieren romper el pacto federativo, como el gobernador de Nuevo León que amenaza con escindir al estado de la República. En esta asonada de gobernadores, algunas posturas son viables y atendibles, aunque no es el momento de hacer una reforma fiscal, ni una nueva ley; otras son verdaderas entelequias, tales como terminar con el Pacto federal, lo que sería imposible, porque este es el origen de la República.

La historia de México es fundamental para comprender en qué consiste el federalismo, tal y como fue concebido en la Constitución de 1824 y como se echaron los gobernadores en brazos del Gobierno federal para desentenderse de cobrar impuestos. El Federal los recauda, es el malo, y ellos ponen la buena cara al elector. El 90% de los ingresos de los estados provienen de transferencias federales para atender salud, educación, combate a la pobreza y seguridad, entre otros. Los estados solo recaudan un 10% del gasto, con impuestos propios.

Además de que pudiera ser ya inoperante la Ley de Coordinación Fiscal elaborada durante el gobierno de Felipe Calderón, en el 2008, es también necesario revisarla para mejorar la calidad del gasto público: El ex presidente Vicente Fox, que maició a los gobernadores de oposición con más de ciento 150 mil millones de dólares de excedentes petroleros para tenerlos calladitos, dijo que estos se habían gastado el dinero en palenques, suburbans, viajes y viejas. ¡Esto trae a la memoria un deja vu de Juan Manuel Oliva!

Los gobernadores exigen más dinero, pero enmudecen sobre aplicar con eficientar los recursos, ajustar el gasto, dar transparencia a su uso y definir bien los objetivos; tampoco hablan de evitar tirar el dinero en ocurrencias como el programa Escudo: 2,700 millones gastados en un programa que no sirvió ni para detener a un borracho. Sin duda, la distribución de los recursos entre los tres órdenes de gobierno es uno de los problemas más añejos y complejos que enfrenta nuestro país, que data desde 1925.

Con la última ley de Coordinación, en el 2008, se diseñó una fórmula matemática, con constantes y variables para repartir los dineros, no se puede dar menos, pero tampoco más. Anteriormente, los excedentes petroleros se repartían al arbitrio del Presidente, pero ya no hay excedentes. El espíritu de la ley, siempre ha sustentado la solidaridad entre estados ricos y estados pobres; es decir, que los estados prósperos colaboren con los estados menos favorecidos. Una especie de distribución de riqueza. De no ser así, ¿qué sentido tiene ser una Federación?

Se quejan algunos gobernadores de que: “Ellos mandan más al Gobierno federal de lo que éste les regresa.” Lo anterior, es una gran mentira que tienen que encubrirla con verdades a medias. Los impuestos, IVA y ISR, son federales y son los causantes los que pagan. Por ley, el 80% de estos los utiliza el Gobierno federal y el 20% es para repartirles a los estados, aplicando la fórmula de marras. Estos rubros son las Aportaciones, Ramo 33 y Participaciones, Ramo 28.

El principio básico del Pacto fiscal es que todos deben de hacer su chamba; cada entidad tiene la posibilidad de recaudar sus propios impuestos, además de lo que reciben de la Federación; sin embargo, la gran mayoría de los gobernadores, por comodidad y querer quedar bien con sus votantes, han decidido no hacerlo. No cobran tenencia porque no quieren afectar a sus votantes con autos de lujo, entre otros…Es necesario replantear las tareas de los diferentes órdenes de gobierno para fortalecer la hacienda pública nacional.

Con amenazas, la asonada de los gobernadores trata de conseguir más dinero para hacer obras en el 2021, año electoral. Estos saben que no hay más dinero que repartir, pero le piden al Presidente que pare sus proyectos emblema, para que ellos puedan hacer los propios. La oposición quiere que AMLO abra el juego del ajedrez político con un “sacrificio de dama,” que sería un contrasentido para AMLO. ¿Lo asustarán con las amenazas de abandonar el Pacto fiscal, el Pacto federativo y la República? ¿Se comerán en la jugada al Presidente?

