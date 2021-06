***La bolsa de 100 MDP

En octubre del 2020 el gobernador Diego Sinhue anunció la creación de un fondo de $100 millones para promover la investigación científica y la innovación. Desde entonces ya no se supo más, pero todo parece indicar que hoy tendremos noticias.

La mentefactura

Hoy a las 5 de la tarde se transmitirá en vivo el anuncio con el que, dice la propaganda, “daremos un paso para el desarrollo de la innovación y mentefactura”, que es uno de los conceptos que le gusta a Diego repetir, pero que urge aterrizar.

Hora de las ideas

Para eso en septiembre 2020 nació el Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad (IDEA GTO) encabezado por Antonio Reus. De qué se trata lo sabremos hoy.

***Gabinete, calma

La alcaldesa electa de León, Alejandra Gutiérrez, no lleva prisa en conformar su gabinete legal y ampliado, tal vez tenga ya algunos nombres en la baraja pero no tiene definiciones. Los que hoy están todavía no reciben señales sobre su futuro.

*Le spone lupa

Lo que sí es cierto es que una mayoría del gabinete actual, hará maletas. Es temprano para decir en qué porcentaje, y mucho menos dar los nombres, pero los que se queden serán muy pocos. La panista revisará sus perfiles y los resultados.

*Administrador, no

Lo que sí nos adelantó AM con un “lo más probable es que no”, es la continuidad de la figura del Administrador de Servicios como tal, y no solamente de su titular. Alejandra no parece estar convencida de que el balance costo-beneficio lo justifique.

*A casi dos años

En agosto de 2019 el alcalde Héctor López presentó para ese nuevo puesto al ingeniero José Arturo Durán, ex secretario de Obra Pública en todo el sexenio de Miguel Márquez. En enero de este año lo relevó el oftalmólogo Luis Antonio Alanís.

*Las dudas

En los casi dos años de operación, desde el Ayuntamiento persisten las dudas de las funciones del “Gerente de Ciudad” y los resultados. La idea que surgió desde el Observatorio Ciudadano y organismos empresariales sobre un perfil técnico que ‘aceitara la maquinaria del gobierno’, no cuajó ni en el papel ni en los hechos.

*Triunfo y regreso

Luego de que Alejandra recibiera el jueves su constancia de mayoría como Alcaldesa electa, su coordinador de campaña, el empresario y ex alcalde panista de Querétaro, Armando Rivera, terminó el apoyo a su amiga y ya regresó a su tierra.

*Funcionario, no

Para los que andaban con el pendiente Gutiérrez Campos asegura que el queretano no está considerado para ocupar, a partir del 10 de octubre, un cargo público local.

***Las comisiones

El Ayuntamiento 2021-2024, lo mismo que el 2018-2021, tiene para el PAN una mayoría con 10 de los 15 integrantes, aunque, a diferencia del actual en el que las 15 comisiones de trabajo son encabezadas por los panistas, hay voluntad de ceder.

*Abrir la baraja

De lo que se trata, asegura Alejandra, es de tener a los mejores en cada una de las comisiones, y si hay un perfil de oposición que levante la mano, se revisará. Claro, eso no significa que sí les vayan a dejar presidir algo, y por supuesto que todas las más importantes tendrán timón azul, pero ofrece apertura y vamos a ver qué pasa.

*Los perfiles

De los perfiles de oposición (tres de Morena, 1 del PRI y 1 de MC) sólo Gabriela Echeverría repite como regidora, del resto es su primer cargo público importante. Con eso pudiera bastar para que los manden a segundo plano en la integración.

*Se vale soñar

Sin embargo, se imagina usted a Lucía Verde “La Wera Limón” de Movimiento Ciudadano, activista a favor del empoderamiento de las mujeres lesbianas, bisexuales y trans en León, encabezando la Comisión de Derechos Humanos.

***No dan para más

Se agotó el oxígeno para Nueva Alianza Guanajuato y para el PRD como partidos políticos con registro y dinero público en el estado, sólo alcanzaron el 2.7% y 2.4%, con lo que sobra decir que tampoco tienen derecho a ningún diputado plurinominal. El mínimo de votación requerido por la ley para mantener el registro es del 3%.

Nueva Alianza y PRD

Ya sólo hay que esperar el resultado de las impugnaciones. Nueva Alianza ya había perdido el registro nacional pero mantuvo el estatal en el 2018. El Sol Azteca alguna vez llegó a ser la tercera fuerza política del terruño, y se olvidó de ser oposición.

Lo que tienen

El PAN perderá a dos de sus aliados en el Congreso Local, pero que ni necesita. Nueva Alianza seguirá gobernando Villagrán y el PRD ganó Tierra Blanca y Xichú.

Sin pena ni gloria

Los otros que en lo local ya no contarán son partidos nacionales como PES, Redes Sociales Progresistas, PT y Fuerza por México, todos en el radar satélites de la 4T. De todos esos solamente RSP ganó en Jaral del Progreso y San Diego de la Unión.

Acercan 5 mil plazas

A través de la estrategia de “Enlaces Laborales” la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Estado ha realizado en el transcurso del presente año 10 eventos para ofertar más de 5 mil plazas para quienes buscan empleo.

Los “Enlaces Laborales” se han llevado a cabo en León, Celaya, Irapuato, Guanajuato, Silao, San José Iturbide y Salamanca, donde 157 empresas ofertaron plazas con perfiles para profesionistas, técnicos, operativos y administrativos.

El siguiente evento se realizará hoy lunes 14 en San Miguel de Allende.

Foto: SDES.