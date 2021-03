Tantas veces pusiste un alto a esa palabrería que va de un sitio al otro sin decir nada ocultado de fondo la verdad, agraviando desde mi intencional desmemoria y a lo puro tonto esa confianza que tenías en mí sin aceptar que desmerecía a mi persona buscando en ese laberinto de palabras y suspiros el engañarte; más terca y voluntariosa buscaba en mi corto reportorio cómo darte la vuelta para no enfrentar ante mí y hacer cierto lo que ya sabía no era correcto, reconocer que me había desviado del camino.

Tantas veces te hice boruca y muchas de las veces sin ánimo e intención de hacer daño o provocar el castigo y el enfado muchas fueron la falta de madurez y pericia en el hacer. Cuántas veces me miraste hondo y me dijiste: no me hagas boruca, no me confundas, sé honesta, sé clara y yo bajaba la cabeza, me rendía para decir en dos frases: lo siento, me equivoqué. Para darme después media vuelta y atragantarme de más palabras que me ayudaran a reconciliar y a buscar perdón.

Con los años he aprendido que enredar solo me trae conflicto, alejarme de lo simple solo enturbia el buen entendimiento; de ahí que cuando escucho a personas que me hacen boruca sé que deshonestidad destila y la verdad no quieren que reluzca.

Mi país hoy lo vivo como una boruca, pues no logró entender por qué no podemos tener acceso a las vacunas toda la población; por qué primero son vacunadas las comunidades más alejadas de las ciudades y con mayor población; por qué a esas que casi no tienen contagios ni contactos son las primeras en vacunar; por qué el presidente se expresa de una manera tan ruin de las mujeres; por qué puso vallas al Palacio ¿de qué y a quién del pueblo le tiene miedo? por qué los hijos López ahora son exitosos empresarios cerveceros; por qué no ha encarcelado a Peña Nieto y al espurio de Calderón, por qué las personas que vacunan piden credencial de elector y se ponen mandiles de MORENA.

Por qué dicen que la economía está increíble cuando sé que muchos han perdido sus trabajos y han tenido que cerrar sus negocios por inseguridad o por la pandemia. Por qué se quitó el seguro popular; por qué hay tanto refrito en el gabinete que se ostenta de la no corrupción; por qué hay tantos apagones en las ciudades si dicen que CFE es la empresa más eficiente y moderna que tenemos, por qué si la gran mayoría de países están avanzando hacia las energías limpias este gobierno se mantiene en la postura de dañar al planeta; por qué han subido tanto los impuestos y los combustibles; por qué las personas no quieren votar. Por qué han renunciado tantos secretarios al gabinete del amor; por qué han desaparecido tantos organismos que se suponían autónomos sin mayor explicación; por qué les gusta a las personas que les regalen lo que no se han ganado; por qué tenemos candidatos que están acusados de violadores y son personas de dudosa honestidad ¿apoco esas son las mejores personas que nos deben dirigir para prosperar?

Por qué no ha salido el ganador de la rifa del avión que vendió el presidente, ¿Los activos de la nación son para rifarse en una kermes? Por qué en mi ciudad se tolera el robo hormiga y no se vigilan bien las calles, ni a los ciudadanos; por qué no limpian las calles; por qué están abiertas las banquetas, las calles están sucias. Y, por respuesta solo me responde ese barullo ensortijado de palabras vanas que no dicen nada ni te llevan a ningún lado; los ruidos y murmullos se alzan para acallar la verdad y tú ¿qué opinas?.