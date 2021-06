La brecha educativa post – pandemia

El 11 de marzo del 2020 fue el día en que la Organización Mundial de la Salud declaró a la enfermedad COVID-19 como una pandemia. Al día de hoy, alrededor de 15 meses después, multitud de regiones siguen padeciendo el embate de esta nueva enfermedad y otras tantas siguen en una alegórica cuenta boxística, para hacer el intento de ponerse de pie.

Esta pandemia originó una crisis sin precedentes en multitud de áreas más allá de la salud pública y una de ellas al día de hoy comienza a tomar relevancia y ser sujeto de mayor atención y debate: esta es la que se refiere a la educación.

La condición de emergencia requirió el cierre masivo (esta palabra es importante tenerla en cuenta y recordarla) de actividades personalizadas y cara a cara de las instituciones educativas, en el afán de prevenir o impedir la dispersión de este nuevo virus y mitigar su impacto.

El reto fue mayúsculo para los maestros, pues hubieron de superar el temor y la frustración que conlleva el uso de nuevas herramientas y medios de comunicación, para continuar con la enseñanza a distancia, que supuso el tránsito de la educación presencial a la implementación del uso de internet y otras tecnologías de la información que, es una realidad, no eran de distribución universal y el paso a esta nueva realidad se dio de manera súbita y en multitud de ocasiones sin la capacitación adecuada.

Hubo que adaptar los hogares docentes como salones de clases, centros de capacitación, oficinas de atención a padres, consultorios psicopedagógicos, de asesoría y tutoría a distancia. El intercambio de experiencias y conocimiento, es decir, el proceso de aprendizaje, cambió por completo.

Los padres de familia tuvieron que sumarse también a este desafío, pues en tiempo récord, tuvieron que entender la necesidad de trabajar en conjunto con las escuelas para intentar garantizar la educación de sus hijos. De una manera radical, muchos de ellos se dieron cuenta que son una figura de suma importancia y trascendencia en el proceso educativo y también entendieron el importante y complejo trabajo que realizan los docentes.

Estoy convencido que estos dos personajes, docentes y padres de familia, cumplieron en la mayor medida con el compromiso de mantener el proceso educativo y asumieron la responsabilidad de seguir en esa formación de personas, de proveer con estas nuevas formas, caminos alternos para el sostenimiento y desarrollo de habilidades psicosociales y conocimiento.

Sin embargo, faltó y falta mucho. De por sí el sistema educativo mexicano era endeble antes de la pandemia y ahora al enfrentarnos a una potencial “reapertura”, se hace aún más evidente la persistencia de inequidades y la ampliación de brechas importantes entre distintos grupos sociales. No se supo aprovechar la crisis ni aprender de ella, para entender que la educación es un factor de “ecualización”, que permite tener en una mayor proporción una oportunidad en la vida.

Durante la pandemia, centenares de escuelas, profesores y alumnos, carecieron de medios para acceder a clases en línea o para atender otras plataformas como fueron la televisión, radio u otras redes de comunicación y ahora, al regresar, no solamente se enfrentan a estas mismas limitantes, sino que encuentran sus escuelas destruidas, saqueadas y sin las mínimas condiciones que provean ya no se diga seguridad para la mitigación del COVID-19, como son espacios abiertos o ventilados que permitan el distanciamiento social, agua potable, servicios higiénicos, jabón, entre otros. No son siquiera espacios que provean dignidad.

La brecha de quienes tuvieron acceso a por lo menos un sistema de mantenimiento de un proceso educativo y aquellos que no fueron beneficiados con él, se hizo aún más grande y esto puede ser aún peor sin el diseño e implementación de políticas públicas orientadas a intentar resolver, en la medida de lo humanamente posible, los desafíos que conlleva el salir avantes de la pandemia y establecer un modelo educativo orientado a la equidad y a la garantía de tener una chance de salir adelante. Autoridades: van tarde.

Médico Patólogo Clínico. Especialista en Medicina de Laboratorio y Medicina Transfusional, profesor de especialidad y promotor de la donación altruista de sangre