***La buena

La Junta de Gobierno de la Comisión Estatal de Atención Integral Víctimas aprobó las reglas de operación para arrancar el Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral para las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos.

***La incógnita

El detalle es que el presupuesto asignado es de $15.5 millones. Ya veremos para qué tanto les alcanza pues de esa bolsa deben apoyar no sólo a los familiares de desaparecidos, sino de homicidios dolosos y demás delitos con una sentencia.

***Rochín, reto

El titular de la Comisión de Atención a Víctimas, Jaime Rochín, tiene el reto de garantizar una aplicación ágil y transparente del fondo, y de gestionar los recursos que sean necesarios para que ninguna víctima se quede sin el derecho al apoyo.

***Munpic vs. León MX

Luego de que el presidente del Poliforum, Carlos Abugaber, le planteara en reunión con rotarios a la alcaldesa electa, Alejandra Gutiérrez, capitalizar el proyecto del Distrito León MX; el capitán del Munpic, Federico Zermeño, les mandó un recado.

*El mensaje

A Abugaber el también ex regidor panista le dice que “cómo es posible que pidan que se enfoque a un proyecto donde se compró un terreno robado y un proyecto que no conoce la ciudad”. Y a Alejandra le pide un espacio para exponer las bondades de rescatar la iniciativa del Museo Nacional de la Piel y del Calzado.

*Polémica compra

La molestia deriva en que el terreno donde se construiría Munpic se dijo que fue parte de lo que el Municipio perdió junto con el Estadio de León a manos de Héctor González y Roberto Zermeño, luego el Patronato de la Feria, con recursos del Gobierno del Estado, se los compró que para construir un complejo de seguridad.

*Las dudas

Lo que aún no explica el Patronato de la Feria que comanda Juan Carlos Muñoz, son las características del proyecto, cómo se financiará y cuándo se construiría. Lo que sí es que Munpic A.C se quedó sin terreno y el plan navega a contracorriente.

***Los morenos

Ya sabemos todos que Ricardo Sheffield no es ‘santo de la devoción’ del jefe estatal de Morena, Ernesto Prieto, quien celebró en un inicio la postulación del ex titular de la Profeco no porque fuera ‘su gallo’ sino suponiendo que esa aventura lo iba a descarrilar de su aspiración por ser otra vez candidato a la Gubernatura en el 2024.

*Nada escrito

Tras la derrota 3 a 1 de Ricardo frente a Alejandra Gutiérrez, ayer Ernesto no se guardó su espinita de raspar a su compañero de partido por ese resultado y mandarle el mensaje de que para el 2024 ni lo intente. Pero Prieto ya entonces no será dirigente y Sheffield no va a rendirse fácilmente. Así que nada está escrito...

*¿Y la renovación?

Por cierto está pendiente la renovación de la dirigencia estatal de Morena pero hoy no hay claridad sobre cuándo el Comité Nacional va a emitir una convocatoria. Lo que sí es que Ernesto ya no puede repetir, pero intentará que sea uno de los suyos. Pero hay más que se moverán, uno es Ricardo, y las senadoras Malú y Antares.

*A los regidores

A los regidores electos de León y en todo el estado Ernesto Prieto les mandó decir: “Les vamos a dar la línea que corresponde al partido porque los que tenemos han estado muy sueltos, y eso fue en todo el estado, por el conflicto interno que tuvimos, pero ya Morena está estable y sí vamos a estar muy al pendiente del desempeño”.

*Los tres de León

En León Morena pasará de dos a tres regidores. En la uno repite Gabriela Echeverría, quien junto con la tres, Érika Rocha, son del equipo de Ricardo desde sus tiempos en el PAN. El segundo es Antonio Cabrera, cercano a la senadora Antares Vázquez. Así que está por verse si se entienden con el salmantino.

*El ausente

En la reunión de Ale Gutiérrez con el Club Rotario de León A.C. el que no estuvo fue quien a partir de hoy 1 de julio asume como Presidente del club de servicio, Luis Antonio Alanís, actual Administrador de Servicios en la Presidencia Municipal.

*La grilla

Nos enteramos que se armó la grilla porque el oftalmólogo iba a dirigir la sesión pero le pidieron que, para no “incomodar” a la Alcaldesa electa, no lo hiciera. Alanís se sintió ofendido y hasta renunció a la asociación por un momento. Al final todo se arregló entre los rotarios y desde hoy el funcionario municipal toma el timón. Órale.

Relevo en el Hospital de León

A partir de hoy el doctor Alfonso Delgado Vargas asume como Director General del Hospital General de León ante la jubilación de Angélica Maldonado, quien dirigió desde febrero del 2015, y ayer fue despedida con gran afecto por sus compañeros.

Alfonso es Médico Internista originario de Pénjamo y radicado en León. Laboró en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío y fue Director del Hospital General de Silao, por cuya labor en la atención al COVID-19 recibió la Presea Cervantina (ver foto) en el marco de la inauguración del 48 Festival Internacional Cervantino.

Foto: Cortesía SSG.