***La buena

El banderazo de la Feria de Verano de León coincidió con un día de pandemia de COVID-19 con cero muertes en el estado, aunque aún 41 contagios. La ocupación hospitalaria registra un nivel mínimo de 1.57%, sólo 12 conectados a un respirador.

***Covid, estacionado

El estado de Guanajuato está estacionado en la curva de contagios con 250 casos activos en promedio, este dato nos ubica hasta el lugar número 19 a nivel nacional. En León se reportaron ayer solamente 11 casos. De ahí el optimismo por la Feria.

***Las variantes

No obstante, “el riesgo está latente” ante las variantes del virus en el contexto internacional, informó el Comité Estatal para la Seguridad en Salud. Se reportan 170 casos de variantes en 34 municipios pero es una identificación aleatoria, no general.

***Los presidenciables

Una reciente encuesta de C & Research aborda “Los Presidenciables 2024”. Respecto al PAN y ¿a quién de los siguientes personajes le gusta para candidato presidencial? fue incluido el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez.

*Los 5 azules

Las respuestas la encabeza Ricardo Anaya con el 39.5%; seguido del queretano Pancho Domínguez con el 26.7%; después Mauricio Vila (Yucatán) y Diego Sinhue con el 14.5%; y en el quinto la electa de Chihuahua, Maru Campos, con el 4.8%.

*En otros partidos

En Morena los punteros son Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. En el PRI la ventaja es para Miguel Ángel Osorio Chong y en MC el fuerte es Enrique Alfaro. La opinión está dividida entre los que consideran que PAN-PRI y PRD deben presentar un candidato común (49.8%) y los que prefieren que sea por separado (50.2%).

***Sin protocolos

La Feria de Verano no tuvo un evento de inauguración formal como la tradicional de la fiesta de enero, se abrieron las puertas a las 10 a.m y comenzó la función. El alcalde capitalino Alejandro Navarro y el presidente de la Feria, Juan Carlos Muñoz, sí tuvieron corte de listón para presumir la exhibición de las momias de Guanajuato.

*Héctor le piensa

Al mediodía el alcalde de León, Héctor López, inauguró una obra frente a la Feria, en la colonia Bugambilias, ahí se le preguntó expresamente que si pensaba asistir a la Feria de Verano: “No lo he determinado, es una decisión de familia, platicaré con mi esposa, hijos, nietos, y si quieren ir iremos y si no quieren ir no iremos”, opinó.

*La defiende

Aclara que si no va es porque no es muy “socialito”, pero no por la realización del evento ni porque sea un riesgo de salud, “en la vida todo es un riesgo”, dijo. Retomó que él y el Gobernador ya fijaron postura en la inauguración del Congreso Guanajuato: Destino Global de Eventos Internacionales, el 22 de junio en Poliforum.

*No especular

Héctor recuerda que ese día dijo que en base a hechos y cifras se tomaba la decisión, y si eso cambia se tendrá que analizar los escenarios, pero hoy no es así.

*Pero no invita

AM preguntó al Alcalde si haría entonces un llamado a acudir a la Feria, y esto dijo: “Yo no haría ningún llamado ni para acudir ni para no acudir, el ciudadano es una gente madura, responsable, es un espacio donde están cuidados los factores para minimizar los riesgos y cada uno tiene la libertad de decidir, como yo la tengo”.

***Oxígeno a obras

Para que la Dirección de Obra Pública no pase apuros en los tres meses que restan al trienio en León, el Ayuntamiento le dará luz verde para traspasar 33 milloncitos de la partida de Alumbra León, que luego de la licitación de la quinta etapa ya no serán necesarios, para que ese recurso se destine a mantenimiento urbano emergente.

*Los 33 millones

Ese recurso se distribuirá en cuatro rubros: 14 millones para obra institucional de los cuales cuatro son para Empleo Temporal y 10 para los daños que ocasionen las lluvias; 10 millones para mantenimiento de infraestructura vial; seis millones para mantenimiento del alumbrado público y los otros tres para mantenimiento urbano.

*Venaderos, prioridad

En el paquete de los 10 millones para infraestructura vial el director de Obra Pública, Carlos Cortés, aseguró que una prioridad será el acceso en Barranca de Venaderos “que se requiere de manera urgente y durable, y no las pasaditas que le damos”, admitió en una reunión con la Comisión de Obra Pública el pasado miércoles.

*Antes de irse

Dijo que dejarán un tipo empedrado en una obra que tardará de tres a cuatro meses, además de banquetas y alumbrado público. El recurso esperan que alcance también para arreglos en Lomas de la Cañada I y I, Valle Imperial y León II, etc.

Participación empresarial, el modelo Chihuahua

La presidenta del Observatorio Ciudadano de León, Rocío Naveja Oliva, visitó esta semana el Ficosec (Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana) en el estado de Chihuahua, para conocer el trabajo unido del sector empresarial y organizaciones de la sociedad civil en proyectos de prevención de la violencia.

El objetivo es aterrizar ese aprendizaje chihuahuense en el fideicomiso que se creó en Guanajuato con el 0.3% de incremento del Impuesto Sobre Nómina (ISN) y que se aplicaría en proyectos a favor del desarrollo social y de la seguridad. La pandemia redireccionó ese recurso a créditos empresariales y ya no se habló más.

La recibió, entre otros, Arturo Luján (camisa a cuadros), director general de Ficosec.

Foto: Cortesía Rocío Naveja.