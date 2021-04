La buscadora de conchas

Mi amiga, tiene una vitrina repleta de conchas, y como ella es de la costa, adora el mar, sus misterios y sus criaturas. Originalmente, las tenía en un gran florero de vidrio, y las veces que llegué a ir, sacaba de una por una con mucho cuidado y me explicaba su procedencia, más adelante, se le ocurrió la idea de ponerlas en exhibición, ahora, saludan empoderadas de su belleza tras el cristal.

Mi amiga, aparte de ser una buscadora de conchas, también está a la búsqueda del saber, lee, escucha audios, investiga, siempre me saca de dudas porque, tiene la gentileza de las almas buenas que no se ensoberbecen ante la ignorancia, sino que me ilustra y explica de una manera tan amena como si me estuviera narrando una historia.

Ella, apareció en mi playa y no siguió de largo, o regresó a su mar como las innumerables olas o personas que se cruzan en nuestro camino, porque en nuestro caso particular, hubo lazos y gustos que nos unieron, así que ahora somos amigas.

Yo creo que como todo el mundo, comenzamos hablando del tiempo, del clima o de cosas superficiales, más adelante, nos atraparon las letras y entonces de verdad nos conocimos. Después, se dio el paso a la confidencia, el corazón confiado, bajó la guardia y nos mostramos con nuestras flaquezas y quebrantos.

Ella, atrapaba mis palabras como mariposas extraviadas, las sostenía en sus manos para que volvieran a alzar el vuelo, tejió un manto cálido de razones para mi alma y la guio hasta la claridad de un lugar en donde ya no sorprendían las sinrazones.

Me doy cuenta, de que ella, al igual que sus conchas, no tiene miedo de mostrarse tal cuál es, no usa máscaras ni disfraces, no porta mantos de hipocresía o vestidos de grandeza, no presume ni trata de convencerme de ser un ser excepcional como tantos que he conocido.

Más bien, tiene la sencillez de las almas grandes, que viajan ligeros por la vida, porque lo más valioso, lo llevan dentro.

Mi amiga, entiende de borrascas y de huracanes, conoce la ferocidad de las tormentas que se gestan en aguas profundas, y por consiguiente, también, sabe de la importancia de un puerto seguro, y por eso es que le gusta recoger conchas, porque han llegado finalmente a una playa, y sabe que están deseosas de hablar, así que escucha a los caracoles escuchando su historia en su oído.

No sé, si ella apareció en mi playa o yo fui como una concha más que recolectó en la arena. Ahora, en este tiempo, eso no importa, su simple mención resulta totalmente irrelevante.