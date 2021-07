¿La carrera sucesoria comenzó?

Se movió no la rama sino el árbol completo. Realidad a la vista.

De pronto, sin que lo esperara ni el mejor analista político, Andrés Manuel, presidente, abrió el mecanismo electoral para su reemplazo.

Las huestes de Morena habían lanzado hurras, vivas y demás a la Gobernadora de la Ciudad de México, en un destape que se veía muy adelantado o sea a tres años vista. No lo hubieran hecho, es claro, si de lo "alto"no se les hubiese indicado.

Acto seguido y para que quede claro que quien manda desde el Palacio Nacional y Morena, el señor López Obrador puso en la mesa del futurismo todas sus cartas, con nombres para evitar confusiones.

Algunos de sus allegados consideraron el listado omiso para ellos y se sumaron."Al abordaje", deben haber pensado, aunque sea en calidad de polizones o grumetes. Lo importante es estar arriba, como Ricardo Monreal.

Este suceso se puede antojar anecdótico, dado que faltan tres años para que el actual inquilino deje el Palacio y lo que asumió como mandatario. Por ello resulta pertinente advertir o intuir lo que busca con esa maniobra.

Es claro que se trata de una de las llamadas en política "cortinas de humo", o sea cubrirse en sus maniobras, entreteniendo a sus no pocos críticos.

Se olvidarán un tiempo de él para arrojar juicios, dardos a sus favoritos. Desviar la atención a efecto de continuar con su proyecto de la 4T, que solo él conoce en ideología, metodología, rumbos y metas, ya que nadie, ni sus seguidores más cercanos, pueden dar una visión de todo ello.

Se cree, por parte de no pocos observadores dedicados al examen sucesorio, que los nombrados van a tratar de llevar, cada uno, agua a su molino y Morena se va a debilitar. Eso, es muy claro, no ocurrirá. El Presidente actual tiene en un puño a su partido y el gobierno. No se moverá ni el alfil menos importante porque saben de sobra lo que le ocurrió a Muñoz Ledo, que por salirse del huacal hoy es un peregrino que rumia sus propias ideas.

Diría Perogrullo que "el poder es el poder". Cierto y hoy más que nunca en México.

Claro quede, pues, que no habrá con ese "destape" grupos o subgrupos. Nada de eso.

Hoy ni siquiera cabe la frase que acuñó el lechero llamado Fidel Velázquez, amo por muchos años de la CTM, quien dijo que "el que se mueve, no sale en la fotografía", porque todos muy ordenados verán, observarán, a la hora que ocurra, hacia qué destino se inclina el dedo desde Palacio.

En otras épocas sí se abría un poco el tiempo sucesorio, para que el Presidente en funciones percibiera inclinaciones, no del pueblo sino de los grupos de poder político y económico, aunque a la hora del "destape" todos estaba con el escogido desde Los Pinos o sea que "te alineas o te vas".

Este método no ha cambiado ni va a ser sustituido por un destape anticipado expuesto al libre juego. No. ¿Por qué?. Por la muy sencilla razón de que la democracia aún no llega a esos niveles ni a otros. Y va a tardar para ejercer su pleno imperio.

Vale la pena, a este propósito recordar que ni Maximino Ávila Camacho pudo convencer a su hermano, don Manuel, que era el bueno, ni Padilla le ganó la nominación a Alemán y menos aún hubo quien se le atravesara a don Adolfo Ruiz Cortines, cuando don Miguel expresó de él: "me adivinaría el pensamiento".

Así la historia, lo que hoy ocurre con la carrera sucesoria a tres años vista, no es más que un malabarismo político para entretener ingenuos.

NOTA para MEGACABLE: Tengo veinte días sin servicio de telefonía. Se nos decía que no lo reportáramos porque era afectación de un área. Finalmente el viernes anterior, a las diez con dieciséis de la mañana vino un técnico de la empresa. Revisó y su conclusión fue que llamemos para contratar que repongan los cables exteriores que se deterioraron. Sin tal convenio nada se puede hacer. Se fue y nos quedamos otra vez mudos. Pregunto y conste que es solamente una pregunta: ¿En empresa tan importante no hay un sistema expedito y por lo mismo sencillo para atención al cliente?. Hemos caminado muy rápido en tecnología, pero, por lo que se deduce, falta mucho para estar cerca y atentos al consumidor. Estoy, aclaro, al corriente de mis pagos.