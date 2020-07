La casa chica

La semana pasada, en colaboración dominical, se habló de la infidelidad contrastada con la promiscuidad, cito: “La promiscuidad tiene la virtud de la emoción instintiva, de la conquista, del cortejo, de levantar la autoestima al sentirse uno capaz de atraer a otra persona, de gustar y de la novedad; es simplemente la necesidad de alimentar el ego y el deseo que se tiene por otras personas… La promiscuidad, es algo instintivo y eminentemente físico, el motivador es el placer sexual y la emoción de disfrutar intimidad con una persona diferente que implica experiencias novedosas.” Pero también se habló de la infidelidad, cito: “La infidelidad implica el alejamiento o desamor de la pareja y el encuentro en intimidad con otra persona con la que se construye una relación fundamentada en emociones nuevas y sentimientos amorosos.”

Alguien diría: la promiscuidad es lo mismo que la infidelidad, pero más barato; en mi opinión ¡no es así! y la principal diferencia es el involucramiento emocional, en la promiscuidad no existe, en la infidelidad es motor; la promiscuidad (llamada también: “una aventura”), todo es físico o más bien, el motor es físico y la parte emocional se reduce a la agitación derivada del cortejo y la conquista o al sentido de aventura que conlleva una relación en donde otro ser humano te permite compartir su intimidad y su desnudez. En la infidelidad el asunto es muy diferente; en mi opinión, prácticamente se está reemplazando a una persona por otra en aspectos afectivos, emocionales y de compromiso; con la promiscuidad se puede perfectamente mantener la relación de pareja (el matrimonio), con la infidelidad es el preludio del fin de la pareja (el divorcio). Pero ojo, no nos hagamos bolas, las causas de divorcio son muchas, la infidelidad, en una relación rota, es en sí, en la mayoría de los casos, el resultado de otras causas que ya dieron al traste con la relación.

Una reflexión sobre el tema es: ¿si la promiscuidad es parte de la naturaleza humana, se debe prometer exclusividad sexual (fidelidad) en el matrimonio?; en mi opinión no, ya que esta, de darse, debe ser libremente no por compromiso o promesa, pero, si alguien promete exclusividad sexual (fidelidad), entonces la cuestión deja de ser sexual o instintiva y se convierte en un asunto de confianza, es decir, el tema es si se tiene la capacidad de cumplir con la palabra, con un compromiso. En este caso, si se prometió fidelidad y se está ante la disyuntiva de incumplir, lo correcto es replantear los términos de la relación o si no se llega a un acuerdo, terminar respetuosamente la relación y después vivir lo que se quiera. Mentir no es opción, engañar una bajeza; de ahí la necesidad de un análisis serio sobre nuestra propia naturaleza y la capacidad de cumplir con un compromiso que parece ir en contra del instinto, antes de comprometerse.

Uno vez dicho lo anterior, continúo, en el tema de infidelidad hay una costumbre muy a la mexicana: “La casa chica”, que es la situación, normalmente masculina, en donde el esposo tiene dos o más familias, es decir, tiene dos o más casas. En mi opinión, ante esta situación la relación de pareja o el matrimonio ya no funciona y desde mi óptica lo más sano es el divorcio, si la separación es respetuosa, el impacto en los hijos será mínimo, ya que tendrán padres amorosos que se tratan con respeto. Si el divorcio es violento, si hay amarguras, repartición de culpas o deseos de desquite y venganza, entonces se viene un infierno y si hay hijos de por medio, el infierno alcanzará a los hijos que sufrirán el estar en medio de una guerra entre sus padres. Ojo, no perdamos de vista que, de la misma manera que la pareja es de dos, la ruptura o terminación de una relación o matrimonio, es responsabilidad de dos.

Simplificando, existen dos formas de divorcio, la respetuosa y civilizada o la violenta y agresiva. En la primera, todos ganan al terminar una relación disfuncional sin afectar a los hijos, en la segunda, todos pierden, principalmente los hijos… Ojo, no importa si el divorcio es causado por incompatibilidad de caracteres, por infidelidad, por pleitos familiares, por diferencias religiosas o por causas económicas, si es respetuoso es una experiencia que nutre, si es violento es un calvario a vivir.

Decíamos que cuando se pone una casa chica es síntoma del rompimiento de una relación que busca una salida aceptable en tanto se mantiene la quimera de una familia disfuncional; lo que en el fondo es una simulación y una forma de evasión (como el alcoholismo, pero sin dañar a la salud); el problema es el costo: el costo económico, el costo emocional al vivir partido en dos, el costo social ante el rechazo y el costo familiar, ya que conflictúa a los hijos en ambas familias con una vida que confronta emocionalmente y lesiona socialmente. Es por ello que ante la realidad de una relación rota, sin que haya una solución ideal, el camino lógico es el de la separación respetuosa a través del divorcio, ya que, cuando una relación rota se mantiene por cuestiones familiares, culturales, económicas o religiosas, en cualquier escenario: desde los padres que sin amarse conviven para dar la impresión a sus hijos, parientes y sociedad de que todo está bien o la evasión de la realidad con drogas o alcohol, para mantener el status quo familiar y social, con una vida miserable, el resultado es un vía crucis. Por ello insisto, ante una relación rota, el camino racional parece ser la separación respetuosa, no una casa chica… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.

Santiago Heyser Beltrán