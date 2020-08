En una parodia de la publicidad de Coca-Cola, se le anuncia como: “La Chispa de la muerte” y en el Guatemala de 1980, se proponía un boicot mundial.

Esta fue la campaña en 1980.

R- Guarraguauuu, mi Santias: ¿ahora te vas a meter de activista contra la comida chatarra?

S- No, mi Rufo, nada de eso, en lo personal soy un luchador permanente de las libertades ciudadanas, con decirte que estoy a favor de la legalización de la marihuana; no porque tenga interés en fumarla o consumirla, sino porque estoy convencido de que el “Estado” y sus instituciones no tienen por qué intervenir sobre el derecho que cada uno tiene sobre su cuerpo,… en tanto no perjudique o interfiera con los derechos de terceros; es decir, si te quieres emborrachar, muy tu gusto, pero si estando borracho pones en riesgo a terceros al manejar: ¡Cárcel!... Con ello en mente, si es tu deseo engordar como marrano tomándote dos litros de CocaCola, siete tacos, y tres sopes acompañados con dos bolsitas de “churrumais” diariamente, muy tu gusto; pero, si luego reclamas servicios públicos para atender tu obesidad o problemas de salud derivados de ella, ¡“naranjas”¡, no es correcto que los demás, vía impuestos, paguemos por tu necedad de alimentarte mal y meterle porquerías a tu cuerpo; esa es mi manera de pensar, mi Rufo; ejerce tu libertad, pero se responsable de tus decisiones.

R- Guarraguauuu, entonces, está en contra de los legisladores oaxaqueños, que prohibieron la venta de bebidas con alto contenido calorífico (léase refrescos) y de comida chatarra a menores de edad.

S- ¡Para nada!, perro, de hecho, yo prohibiría la publicidad de todo aquello que sea dañino directa o indirectamente… En otras palabras: “Una cosa es Juan Domínguez y otra, no la friegues”. Una cosa es que un adulto, en ejercicio de su libertad se meta en su sacrosanto cuerpecito lo que le dé la gana y otra cosa que inmoralmente induzcamos a un menor de edad a atentar contra su salud comiendo porquerías. ¡Por supuesto que estoy de acuerdo con los legisladores oaxaqueños!, prohibir la venta de comida y bebida chatarra a menores de edad, es un acto de amor con nuestros hijos y una responsabilidad del Estado.

R- ¿Grrr, no corresponde esa tarea a los padres?, mi Santias.

S- Voy a usar el argumento que usó un juez norteamericano de Kentucky, para defender los derechos de los menores y la responsabilidad del Estado de protegerlos, el tema era la adopción de niños por parejas “gay”: “No existe el derecho de adoptar, existe el derecho de ser adoptado: “El Niño tiene el derecho superior a recuperar lo que ha perdido en lo natural: un padre y una madre” El niño no es un producto para satisfacer un anhelo emocional, ideológico o político; el niño es el fin supremo de la sociedad y del Estado.”

En ese mismo tenor, el niño no es un cliente, ni un ente para respaldar el consumo y apoyar el modelo económico depredador e inmoral; los argumentos economicistas para evitar la prohibición son inmorales, privilegian la ganancia sobre el bienestar de nuestros hijos y repito lo dicho por el juez; “…el niño es el fin supremo de la sociedad y del Estado”; y añado, aunque no lo sea de sus padres, que por comodinos o ignorantes le permiten o fomentan comer porquerías… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.

Escritor y soñador