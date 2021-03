La ciencia y las creencias del Cardenal

La ciencia ha puesto a disposición de la humanidad una vacuna para prevenir la Covid-19. Se trata de un método científico muy novedoso, que utiliza el ARN mensajero, y no los virus atenuados como se hacía antes, para que el organismo genere defensas.

Pero, ¿qué es el ARN mensajero? El ARN mensajero es una molécula que aparece cuando se copia un tramo de ADN del virus y transporta esta información a las células donde se fabricarán las proteínas que componen nuestro cuerpo.

La mayoría de las vacunas se hacen con un virus debilitado para que, al introducirlo al cuerpo, el sistema inmune produzca anticuerpos.

Entonces, estás vacunas que utilizan el ARN mensajero con una copia sintética del código genético viral, que no el virus, generan defensas y anticuerpos como si se hubiera introducido el virus real. “Esta técnica es muy segura,” afirman. Como no usa el virus, no hay peligro de que cause infecciones en personas con muy baja inmunidad.

Pero, por desgracia hay personas que no creen en la ciencia y se niegan a vacunarse argumentando cualquier elucubración fantasmagórica, inclusive evocan la teoría del complot; estas personas se regodean con sus inflexibles creencias de pensamiento mágico, no son gentes de ideas, sino de creencias. Históricamente, ciencia y religión, nunca han caminado de la mano. Recordemos cómo doblegó la Iglesia a Hipatia de Alejandría y a Nicolás Copérnico, entre otros.

Para muestra, las declaraciones del cardenal emérito Juan Sandoval Iñiguez: “hay intereses detrás de la emergencia sanitaria, al tratar de imponer un nuevo orden mundial sin Cristo en la Tierra;” además, el ignorante príncipe asegura que el COVID-19 fue creado por un grupo de élite y acusó a Bill Gates de ser el orquestador de otra pandemia que se avecina: la viruela. “El chip que pretenden poner en la vacuna para tenerte controlado es la marca de la bestia.” También, afirma que la mejor manera de estar inmune contra COVID-19, es con infusiones de té de guayaba, dióxido de cloro y oraciones. Facebook censuró al Cardenal por difundir información falsa sobre COVID-19.

El cardenal se ha caracterizado por su estilo hosco y vulgar. Es protagónico e ignorante, sus continuos altercados y declaraciones soeces lo constatan. Su carácter irascible y espasmódico lo presenta como un hombre alejado de la elegancia y sutileza de la palabra, es palurdo y corriente. El Cardenal se dijo incrédulo de los niveles de contagio y muertes que presenta el estado de Jalisco y la República Mexicana. Además, declara que los responsables de “armar” esta pandemia tienen como objetivo “obligar a los gobiernos del mundo a asustar a la gente para establecer el nuevo orden mundial”.

Este hombre, representa lo más rancio de la ultraderecha en Jalisco; por desgracia, influye entre las gentes con poca educación y cultura, que son muchos. Es una pena ver como el pastor engaña a sus ovejas, valiéndose de su buena fe. Imagine el daño que causan esas declaraciones absurdas e irresponsables, sus seguidores no se vacunarán. No cree en la ciencia, pelea contra grupos de los derechos humanos, a los del PRD les dijo: “hijos de las tinieblas.” Las asociaciones de mujeres lo catalogado como furibundo misógino… También, afirma que el infierno tiene un domicilio, justo en el centro del planeta la tierra.

Es decir, está en contra de todo el sector pensante. Es un príncipe ultramontano de ideas fijas y rígidas que no alcanza a comprender los cambios de época que atraviesa la sociedad, vive en la época de la Inquisición. Se podría considerar que la ciencia y la religión intentan explicar el mundo con diferentes perspectivas: la primera recurre a la observación, el método empírico deductivo y comprobable; la religión se sustenta en creencias, dogmas incuestionables que dicen que solo hay que creer, aunque no comprender.

Usted, mi estimado lector, ¿a quién le cree? ¿Al Cardenal, o a los científicos? ¿Quiere prevenir La COVID-19 con la vacuna y la ciencia, o prefiere las infusiones de té de guayaba, rezos y escapularios? ¡Ah, y algo de penitencia! Muchos de los que rechazan la vacuna contra la COVID-19, viven gracias a que los vacunaron cuando eran niños.

