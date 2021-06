La ciudad con la que sueño

Si se trata de amar el terruño en el que vivimos, la tierra que nos da sus frutos y donde se asienta la gente a la que amamos, la ciudad es el territorio idóneo que concreta todos los sueños. Sus espacios urbanos son esas áreas donde nos reconocemos e interactuamos. Quizá por eso, las ciudades son tan evocadas en los sueños colectivos; entonces, por eso, León de los Aldama fue concebida en lo fortuito de la llegada del español a predios por los que circundaban los chichimecas nómadas en el ansia del sueño de asentarse en un espacio seguro.

Por eso, cuando los líderes evocan al mañana y proponen visiones de futuro, las colectividades acuden a la construcción del sueño. Si esos convocantes son incluyentes, el andamiaje es colectivo, de todos y al final, siempre se concreta la idea a pesar de las crisis y las pandemias. Así ha sido en la historia y en el presente es indispensable en los ciclos de los gobernantes y así en los trienios municipales nos llenamos de esperanza en que éste sí, será mejor que el pasado. De hecho, esa es la base de la inspiración de las mejores colectividades humanas: el futuro incierto siempre será preferible al mejor pasado.

León tiene en el Valle de Señora su asiento, en esta cuenca que ondula por predios bajos entre lo bajo del Bajío y donde el agua es tan fugaz, que apenas alcanzamos a saludarla en las lluvias. Y en este remanso de arroyos, es donde los españoles blancos seleccionaron su asiento, para que, con los siglos, la comunidad indígena y mestiza se fuera expandiendo a pesar de sus junios de inundaciones. El resultado fue un pueblo trabajador, religioso y que tiene en la identidad, el mejor pretexto para congregarse.

El inicio del trienio de gobierno al que congrega Alejandra Gutiérrez y un Cabildo plural, es clave para construir una ciudad donde quepamos todos. La altísima votación que obtuvo, entre las diez más altas del País en la elección de junio, refleja que tiene un consenso enorme y con ello, una responsabilidad todavía mayor. Me animo a plantear 3 desafíos que tenemos cuando por segunda ocasión, una mujer joven recibe la confianza de los leoneses para que sea nuestra líder. El primero está en crear condiciones para que la economía se reactive para crear empleos para todos. El segundo, está en convocarnos para disminuir las enormes brechas entre los pocos ricos y los muchos pobres y que es la causa raíz de la inseguridad. El tercero, es la sustentabilidad hídrica del ecosistema. Tres, es cierto, aunque hay muchos otros retos, pero las visiones del futuro tienen pocos, pocos, elementos.

Esa bella ciudad del futuro deberá tener como prioridad a los que menos tienen, para que después de décadas, sean ellos quienes estén en los presídiums y no solo quienes tienen el dinero. Que sean gestos de los gobernantes la austeridad y la sencillez. Que los discursos se conviertan en capacidad de escucha de una comunidad que desea participar decidiendo y no solo que sea consultada. Que a los espacios de decisión sean las mayorías quienes tengan, por fin, un espacio con rostros nuevos y no solo los empresarios de siempre. Sí, imagino una ciudad donde incursionemos en el esquema de una verdadera ciudadanización, donde podamos probar figuras básicas de plebiscito en algunas cuestiones claves a través de mecanismos democráticos.

Sí, sueño que tengamos la capacidad de construir una ciudad de bienestar y solidaria con las mayorías. Donde el municipio tenga más fuerza recaudatoria a los grandes predios para crear capacidades en las zonas más pobres antes de que exploten; donde el enfoque de los organismos de agua y residuos se orienten al reciclamiento y a la cultura ciudadana de cuidado; donde tengamos la capacidad de reinventar a la industria de los eventos masivos en medio de los riesgos de la tercera ola del COVID y donde incrementemos la velocidad de migrar a industrias de mayor contenido tecnológico en un entorno terrible de competencia global.

Imagino -como los primeros asentados en esta tierra bendita-, que el trazo de las primeras calles es la imaginación de un mañana fabuloso para nuestra descendencia y donde dejemos de lado el miedo o la desesperanza. Por eso, les aseguro que León llegará fuerte a los días lluviosos de la celebración de los 450 años, donde todos celebraremos ese logro.