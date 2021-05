La corrupción mata

En vista de acontecimientos recientes, surgen algunas preguntas con respecto a las diferencias que pueden existir en los conceptos de accidente o negligencia, ambos entendidos como situaciones con consecuencias de gravedad variable para individuos, grupos de personas e incluso poblaciones.

Un accidente, de manera general, podría ser definido como un incidente que nadie podría haber previsto (haciendo un ejercicio razonado de evaluación de riesgo) y por lo cual resulta complicado encontrar o identificar algún responsable. Es decir, a veces las cosas malas simplemente “pasan” y sus consecuencias no son esperadas y no son de ocurrencia típica.

Ahora bien, existe una situación que pareciera tener similitudes o incluso mimetizarse con el concepto de accidente, como es el caso de la negligencia. Sin embargo, existen diferencias puntuales que vale la pena comentar para contextualizar estas dos entidades que tienen consecuencias negativas.

El concepto de negligencia no es nuevo y existen antecedentes particulares como aquél surgido en 1930 en el caso de Donoghue contra Stevenson, acaecido en la Cámara de los Lores, que ha sido utilizado como el fundamento de la visión moderna de la noción de negligencia, además de los principios y obligaciones morales y legales en la toma de medidas para la garantía de seguridad.

En este caso se expuso que “se deben tomar en consideración y llevar a cabo acciones para prevenir actos u omisiones que de manera evidente podrían ser causa de daño o lesión a tu vecino”. Para fines prácticos, se traspola el concepto de “vecino” al prójimo, es decir, esas personas que de manera cercana y directa son o pueden ser afectadas por lo que se hace o se deja de hacer, por lo que se deben considerar y tener en mente las consecuencias y el impacto de nuestras acciones sobre esos individuos.

Estas consecuencias de las acciones (o de las omisiones) son fundamentales. De ello se desprende la importancia de ser cuidadosos y actuar de manera razonable: si se maneja un auto, se debe ser cuidadoso y seguir las reglas, si se construye algo, se debe mantener la instalación en buenas condiciones que proporcionen seguridad y evitar situaciones de peligro para quienes se encuentran en la misma o si un médico atiende pacientes, debe ser cuidadoso y tener el conocimiento y habilidades para dar certidumbre a quienes proporciona sus servicios.

Cuando se altera o falla esta obligación de ser cuidadosos, es cuando comienzan los problemas y ahora, lo que pareciera un accidente, es realmente la consecuencia de una negligencia y la falta de cuidado, atención o seguimiento a obligaciones y responsabilidades. Un accidente automovilístico por exceso de velocidad o usar el teléfono al conducir, no dar mantenimiento a instalaciones en el caso de edificios, vialidades u otras estructuras o no remover una gasa de un paciente en una cirugía, son consecuencias de esta brecha en el ejercicio de ser cuidadosos, no atender a las responsabilidades y pasar por alto las medidas de seguridad establecidas o recomendadas.

La corrupción es origen de negligencia y viceversa. Los corruptos son descuidados, pasan por alto normas, reglas, leyes y otros mecanismos que son garantes de seguridad en afán de satisfacer sus necesidades personales o las de sus allegados. Con sus acciones, omisiones, abandono, dejadez, desidia, desatención y otros vicios (muchos de ellos realizados de manera consciente) son origen de destrucción y en muchos casos son generadores de muerte. En el caso de los sistemas sanitarios (entre otros sectores) es menester desterrar a los corruptos y negligentes, pues las nefastas consecuencias de su mera existencia, minan el presente y truncan el futuro de muchísimas personas.

Médico Patólogo Clínico. Especialista en Medicina de Laboratorio y Medicina Transfusional, profesor de especialidad y promotor de la donación altruista de sangre.