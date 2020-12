La defensa del cieguito en Navidad 2ª parte

Cierta noche poco antes de nochebuena, después de la posada con el rompimiento de piñatas en la calle Cuitzeo, toreando a los autobuses de la línea Centro-Parque-Bellavista; la calle quedó solitaria y sin luces. Don Enrique y su esposa ya se encontraban en su domicilio desde las 19:30 horas, cuando cerraron el negocio y siempre llevaban el dinero de las ventas del día, acumulándolo durante casi 15 días hasta que surtían nuevamente la mercancía.

Como a las 3:30 horas de la madrugada se escucharon en el vecindario 2 disparos claramente, debido a la quietud sin sonido alguno. Primero uno y como a los 3 ó 4 minutos otro, luego el silencio total otra vez.

Amaneciendo se escuchó el ulular de sirenas de ambulancia y patrullas de policía. Sólo se comentaba que en la banqueta de la casa de Don Enrique, habían encontrado herido de un balazo al ratero conocido como “El Pepe Chuy”, todo vestido de negro, encapuchado y con un arma punzocortante, una espátula o “santo niño”, para forzar chapas y una lámpara o batería para alumbrar, adosados con un cinturón grueso como de electricista; bien preparado pues para robar, se lo llevaron inconsciente y después falleció en la Cruz Roja.

Luego los vecinos se juntaron y protestaron porque la policía se quería llevar detenido a Don Enrique y que ya le habían recogido una pistola calibre 38, Colt, de mazorca, con dos casquillos percutidos. Al interrogatorio, tanto él como su esposa Doña Victoria, llorando declaraban que habían escuchado ruidos por el barandal que daba a las ramas del árbol y muy asustados, Don Enrique sin ver bien, tan corto de su vista sacó el revólver que tenía a la mano todas las noches en el cajón de su buró para su defensa, y su propia esposa le dijo: “ya se están brincando, dispara para asustarlos”, el Señor Enrique sacó su mano por la ventana empuñando su arma y disparó, dijo en dos ocasiones, sin ver, sólo para ahuyentar a los intrusos escaladores. Que escuchó como un golpe seco en la banqueta que algo cayó y su esposa le dijo:” Ya Enrique, parece que ya se descolgaron o se bajaron, echaron el brinco y ya se fueron”; que se volvieron a acostar y aunque tardaron en volver a dormir, lograron conciliar el sueño y hasta el amanecer les tocaron a la puerta y los despertaron para ver si sabían de la persona que estaba herido, en el pecho y con la cabeza sangrando. No había teléfono entonces en todas las casas, ni en la Cervecería “Las Chabelonas”, y en la fábrica de “Calzado Chela” abrían hasta las 8 am, solo en la gasolinera de la esquina de allí le llamaron a la Cruz Roja y a la Policía.

Los reporteros que arribaron buscaban las reacciones de los vecinos que clamaban con gran escándalo que “al cieguito no se lo lleven, porque aparte de que es inocente, nos libró de un ratero”. Todo era confusión y un Policía Judicial muy habilidoso, mejor que el Agente del Ministerio Público inexperto que había llegado, convenció a los vecinos de que se llevaría “al cieguito”, no detenido, sino sólo para practicarle la “prueba de la parafina”, y para que declarara y ya lo regresaba. Así accedieron, se calmaron. Para el día 23 de diciembre y después de practicar varias pruebas, como de balística, de criminalística de campo y la consabida autopsia de ley se concluyó que el ladrón era una ficha con antecedentes penales, muy peligroso, que había muerto de un traumatismo craneoencefálico con la caída y que el balazo en el pecho sólo era una lesión grave; así fue consignado al Juez Tercero de lo Penal, un entonces joven abogado muy brillante y con buena fama de justo y honesto el Lic. Albino Hernández Argote, Don Enrique declaró igualmente ante el Juez quien comprobó fehacientemente que padecía una notoria deficiencia visual con dos o tres detalles que él mismo propició de manera espontánea. El Defensor de Oficio, Lic. Guillermo Liceaga, ni se preocupaba y con mucha seguridad argumentó legítima defensa acreditada, resaltando la vulnerabilidad del agredido debido a su casi ceguera, hasta reafirmó que le decían por apodo “Mr. Magoo”, con dos testigos bien aleccionados; que la “prueba de la de la parafina había sido positiva; que el arma tenía en su tambor dos casquillos percutidos y que había unos pedazos de rama del árbol en la cornisa y el barandal de la casa que se allanaba. El Ministerio Público con la presión mediática de que “el cieguito era inocente” y que había eliminado aún sin proponérselo, a una lacra social, a un delincuente, no debía permanecer detenido; sólo alegó que era presunto responsable de homicidio simple y que se necesitaba un peritaje de oftalmología para demostrar el grado de debilidad visual.

El Juez Hernández Argote tenía de término 72 horas para resolver, que se vencían el mero día 25 de diciembre; pero con una gran sensibilidad humanitaria resolvió el día 24 al mediodía: Auto de Libertad por Legítima Defensa acreditada. Don Enrique quedó en libertad de inmediato y esa noche pudo pasar Navidad con su familia, en Irapuato. Todo el vecindario se alegró y no se comentaba otra cosa, hasta la posibilidad de tener un arma en casa para defenderse de los rateros.

Al Agente del Ministerio Público le había faltado investigar bien y conocer varios detalles como el dar por hecho que vivían solos Don Enrique y Doña Victoria; que los disparos no fueron consecutivos. Nadie mencionó al sobrino Sergio que había estado de visita y en la mañana del día de los hechos no apareció. El cieguito fue inocente, causaba compasión y era lo importante.

¡Feliz Año Nuevo!