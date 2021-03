La desmesura de un elogio

El interés puede matar al amor". Realidad palpable.

En la historia de la humanidad el sexo femenino ha sido colocado en un segundo plano o tal vez hasta en ninguno. Quien lo dude recuerde la conocida frase de que "la mujer de César no solo ha de ser honesta, sino parecerlo''. ¿Y el masculino?. El sí tiene libertad para relajarse sin que haya, por lo menos aparentemente, una pizca de deshonra.

Sí, nadie lo duda, tenemos como heroínas en el hogar a nuestras mujercitas, porque son serviciales al extremo. De ellas nos acordamos el Diez de Mayo, sobre todo en México, para elogiar su grandeza y muy principalmente su entrega; pero pasada la fecha, se vuelve a una rutina en donde son administradoras, ordenadoras y ejecutivas en todos los menesteres, desde la crianza hasta la educación de los hijos.

A estas alturas de mi escrito puede alguien con enfado decir: "eso ya lo sabemos". Sí y también que en la historia, digamos de nuestro País, hay muy pocas heroínas reconocidas y exaltadas oficialmente.Se cuentan con los dedos de la mano y sobran dedos.

Y algo peor por injusto se aprecia cuando es recordado el padre o abuelo fallecidos, que dejaron una fortuna. Ellos la hicieron solos,fueron audaces,visionarios, astutos, inteligentes y exitosos sin una colaboradora. Ella, su mujer, ¿no contó para nada?.Por eso la gloria le pertenece al varón, aunque sobre ella y sus sacrificios se haya cimentado el éxito.

Es pertinente caer en la cuenta que estamos los humanos plagados por los egoísmos, intereses, que nos brotan hasta de los poros. Elogiamos exageradamente a quien nos hereda,promete o da algo y mayormente tratándose de algunas posiciones políticas. Allí se dispara la gratitud casi al infinito.

Quien lo dude entérese que un novel político, llamado Attolini, que anda ya en los cuernos de la luna, lanzó al firmamento electoral grandes voces y elogios no para quienes le dieron esa su existencia que disfruta, lo enseñaron a caminar o conocer el alfabeto, no para tales personajes fue la exaltación, ni a efecto de ponderar su raza o ancestros, menos sobresaltar la labor a su favor de un amigo o amiga que en un momento dado le hayan tendido la mano para algo o por algo. No afinó el verbo ni acudió a la elocuencia en honra de quien lo encaminó a la senda política.

La grabación, bien estudiada, seguramente con horas y hasta días de ensayo, fue a efecto de rendirle tributo y admiración a Andrés Manuel López Obrador.

Para el exaltador del Presidente no hubo limitante de naturaleza alguna, ni social, política o religiosa. El alcanza, al decir del novel político, todos los rangos, tanto el de Jesucristo,Mandela, Gandhi, Luther King. Se le olvidó Mao, por su Libro Rojo.

Nada más le faltó entender que se trata de una "divinidad" de nuestro tiempo, aún sobre la tierra mexicana.

Que alguien elogie a quien admira y pondere virtudes, cualidades de esa persona, nada tiene de asombro, empero cuando se pierden las proporciones, entonces urge entrar al fondo de la exaltación, para darnos cuenta del fin que se persigue.

Obvio, salta a la vista, que quien va para diputado y ambiciona ser, a futuro no lejano, gobernador de su estado, esté trabajando la cantera desde ya, empero una exageración declarativa puede llevarlo a ahogarse en semejante torrente palabreico.

A Anttolini se le olvidó que AMLO, todavía está en ejercicio y su caminar humano, social y político no ha terminado por lo que es un atrevimiento, por decir lo menos, compararlo con figuras históricas que ya rindieron tributo de su ser y hacer.

Se dice que el ponderador de AMLO es joven, lo que nos da a entender que le queda tiempo para poner los pies sobre la tierra y ubicar sus apetitos políticos para no apresurar juicios o cometer más disparates históricos y verbales.