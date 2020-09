La dificultad de emprender

Emprendedor es todo aquel que tiene un proyecto y decide arriesgar recursos y capacidades para llevarlo a cabo, es el que inicia un negocio no importando el tamaño ni el giro; es el héroe anónimo que decide luchar contra todos los obstáculos, sin reconocimientos ni apoyos.

Estudios serios presuponen que para crear verdaderos cambios económicos, deben existir historias de éxito empresarial ampliamente reconocidas en la cultura y la conciencia de un país.

Haciendo justicia a la aportación empresarial, sería maravilloso que eso ocurriera acompañado de políticas públicas que den mayor confianza y viabilidad a la inversión.

En México, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) las PyMEs (pequeñas y medianas empresas), contribuyen al 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y se estima que existen alrededor de 4.3 millones de ellas, que generan el 72% de los empleos en el país; de ese tamaño es su aportación.

Indudablemente hay una injusticia histórica, que hoy se ve agravada para el que decide emprender, no hay ninguna consideración a las condiciones económicas que se han vivido en este país, a la inestabilidad que dificulta desarrollarse y permanecer en un negocio; a las crisis recurrentes, devaluaciones, inexistencia de créditos adecuados, falta de apoyos y tantos obstáculos más, que han generado la fugaz permanencia de miles de empresas y el crecimiento desmesurado de la informalidad.

Al atacarse la cultura del éxito y del emprendedurismo, al ignorar las necesidades de apoyo y fomento, se ataca la iniciativa, la motivación para ser mejores, para generar recursos. Y si el sector privado no aporta, no habrá quien lo haga, el Gobierno no genera riqueza, solo tiene la obligación de propiciar las condiciones adecuadas para que se dé.

El Gobierno ha demostrado en varios sexenios ser un pésimo empresario, y las empresas del Estado, hoy, lejos de ser aportantes de recursos fiscales y alivio presupuestario, se han convertido en una carga; Pemex, como ejemplo, está en la lona.

Ya lo dijo el propio Secretario de Hacienda: “Se acabaron los guardaditos para los años siguientes”, con la pregunta implícita de dónde se generarán los recursos para impulsar al país a salir de esta crisis si no se considera en su dimensión el valor de las empresas.

Estamos a unas semanas de que se apruebe el presupuesto de Egresos de la Federación por la Cámara de Diputados, lo cual seguramente ocurrirá de manera inercial, un presupuesto que revela ya limitaciones serias para cumplir con las necesidades del país y en el que se contemplan pocos recursos en el rubro de apoyos para la recuperación de México, para pequeñas y medianas empresas y miles de negocios agobiados por la pandemia y el cese de la actividad normal.

Preocupa el contexto general, la pérdida de aprecio por la iniciativa privada, la ausencia de acompañamiento y compromisos.

Preocupa que la estima por el crecimiento individual, por emprender y buscar logros sea objeto de persecución, antes que de estímulos y reconocimiento.