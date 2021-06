La fe es un proyecto de vida

XIII domingo del tiempo ordinario

Dios es fuente de vida, por tanto, ni es causa de muerte “ni se alegra en el exterminio de los vivientes” (Sab. 1, 13). Para Dios todas las cosas son saludables, por eso, en el génesis dijo que todo estaba muy bien hecho. Es más, cada cosa, desde su naturaleza, tiene la tarea de cooperar al plan de vida querido por Dios. Pero ese plan divino de vida, que surge desde la creación, culmina en los hombres con su destino sobrenatural, eterno.

Y si “por envidia del diablo entró la muerte en el mundo” (Sab. 2, 23), eso nunca fue algo determinante, pues “las criaturas son saludables, no hay en ellas veneno mortal”. No hay dominio definitivo del mal sobre ellas. El mal nos limita, nos perturba, nos hace equivocarnos, pero al final siempre Dios nos permite retomar su proyecto de vida. Siempre tenemos la opción de dejarnos ayudar por Dios, por lo que, cada persona es responsable de su destino final.

La fe es un camino que nos permite discernir sobre las ventajas de dejarnos ayudar por el Dios de la vida, de modo que la influencia del mal, del maligno, no nos determinen. Y la razón fundamental que nos da el libro de la sabiduría, para confiar en que Dios no nos abandona en las sendas de la muerte, es precisamente por el modo como nos ha creado: “Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo” (Sab. 2, 23).

Dios es fuente de vida, Él crea, da ser y genera existencia. Mientras que el demonio, a través del pecado, lastima desde el interior, provoca desorden, confusiones, malos sentimientos, debilidad, perturbación del pensamiento y todo lo que dificulta la vida buena. Por eso, desde que el demonio engendró el pecado, al ser humano se le ha dificultado vivir al nivel de lo que le pertenece por naturaleza.

Pero, por mucho que el pecado complique, nunca podrá borrar en el corazón humano el deseo de infinitud, de trascendencia, de eternidad, lo cual sólo Dios puede satisfacer. El demonio propone llenarnos con cosas que caducan; más, es precisamente a partir de ahí de donde la fe toma un sentido muy alto y definitivo, pues nos abre a los horizontes más altos, que nos lleva a vivir en una esperanza que lo sobrepasa todo. Esa esperanza que nos engendra la fe tiene su máxima expresión en Cristo.

Escuchamos en el evangelio que Jesús resuelve dos situaciones que rebasaban toda posibilidad humana: “La curación de la hemorroísa, que había gastado todo su dinero en médicos y no había podido ser curada” y “la resurrección de la hija de Jairo”. ¿Qué significa esto? Que Cristo viene con el poder de Dios, para enseñarnos que la muerte no es la última palabra; que el pecado y sus consecuencias son nada frente al poder divino; que Cristo viene para reintegrarnos a la vida plena, la que no tiene límite, como Dios la había planeado desde los orígenes.

Desde luego, todo ese proyecto de vida, querido por Dios, desde la creación, tiene su plenitud en Cristo que asume la muerte y resucita. Ya no resucita a una vida con las dimensiones temporales, resucita para la vida que no se acaba más.

La muerte sigue presente en el mundo, pero para quien sigue el camino de la fe y de la gracia, esa muerte ya no es eterna, ahora se trata solo de una situación transitoria. La muerte eterna solo la experimenta quien se cierra a la vida que Cristo mereció para nosotros.

Ojalá que el día que dejemos este mundo, gracias a la fe que nos une a Dios, podamos decir: Qué bueno que no estoy muerto, qué bueno que solo duermo como la hija de Jairo, para despertarme en tu presencia Señor.