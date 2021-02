La fiesta de la discordia

Ir a votar debería ser una fiesta, una celebración colectiva, multitudinaria, pero no lo es. La descomposición política es una realidad que ha contaminado todo, personas, instituciones, empresas, organizaciones sociales, planes, proyectos públicos y privados. Sin embargo, el futuro de nuestro municipio y país, depende del proceso y resultado electoral.

Hace dos años, el señor López fue capaz de levantar una marea ciudadana que cimbró al país, y sigue sacudiendo a moros y cristianos, no es para menos. El país emerge de los escombros dejados por la omisión de la ley, la impunidad, la complicidad y la corrupción. No es una experiencia fácil de hacer, y mucho menos de comprender, estamos lejos de un modelo de participación ciudadana que impida, y haya impedido la depredación de la casta política imperial.

La descomposición política tiene una raíz muy bien desarrollada, comienza con los Partidos políticos que surgen como prótesis y escudo de protección de los grupos de poder político, económico, y empresarial. Se ha preguntado por qué tenemos tantos partidos políticos, y por qué se gastan esas cifras tan enormes en su mantenimiento. Solo 7mil 159 mdp para este año, 2021.

Con la aparición de tres partidos políticos mas (RSP, FM, PES), me viene a la cabeza el refrán medieval, citado por el sacerdote aragonés Pedro Vallés “éramos treinta y pario mi abuela”.

Me he preguntado cuál es el alcance, el conocimiento o el sentir ciudadano con respecto a este caso de partidovirus que se da cada seis años. ¿Realmente representan una ideología política, tienen un proyecto de Nación? Y quizá lo mas importante, ¿tienen reconocimiento social por su trabajo político?

La realidad es como la verdad, no necesita lengua, aparece como la fresca mañana. Le comento, he seleccionado encuestas de 16 de los municipios mas importantes del país (masive caller), para ponderar el reconocimiento de los electores al trabajo político de los 3 partidos citados, y además tener una idea de MC, Verde, PRD, PANAL, PRI, PAN, PT y Morena.

Las capitales de los estados seleccionados son: Aguascalientes, Mérida, Querétaro, Culiacán, Morelia, Acapulco, Chihuahua, Guadalajara, Cuernavaca, Monterrey, Zacatecas, Tijuana, Tuxtla Gutiérrez, Tepic, San Luis Potosí y Cancún. Recordemos que son 2457 municipios, y para esta referencia se tomaron algunos de los mas destacados.

El PES, vinculado a grupos religiosos, de los que se ha nutrido, solo tiene presencia en 7 municipios (Aguascalientes, Morelia, Guadalajara, Zacatecas, Tijuana, Tuxtla Gutiérrez y Tepic), y sus porcentaje promedio de preferencia electoral es de 1.3%; RSP, no tiene preferencia electoral, en ninguna capital de los 16 municipios que menciono; Fuerza México, tiene preferencia electoral, únicamente en 3 municipios: Aguascalientes, Cuernavaca y Cancún, su preferencia electoral es de 0.6%.

Movimiento ciudadano tiene presencia en 10 capitales de 16, con un porcentaje de preferencia electoral de 4.5%, dos municipios lo mantienen a flote: Guadalajara y Monterrey. El PT va en alianza con Morena en 7 municipios, en 9 mas no tiene preferencias electorales.

El partido Verde va en 4 municipios en alianza con Morena, en 9 no tiene preferencias electorales, y en tres tiene un promedio de 6.1, gracias la postulación de uno de los líderes del FCP de San Luis Potosí. El Prd, va en alianza con el Pan-Pri en 7 municipios, en 2 mas tiene el 1.3% de preferencias, y en 5 no tiene preferencias electorales.

El PRI, va en alianza en 7 municipios con el PAN-PRD, y en 9 va solo, con un promedio de 15%; el Pan, va en alianza en 7 municipios con el PRD, PRI con 21.9%, y en nueve va solo con un promedio de 23%

Morena, va en Alianza en 8 municipios nacionales –capitales- con el PT, Verde y Pes con un promedio de 25.7, y en 8 mas, va solo, con un promedio de 24,8%.

Para finalizar le comento las preferencias electorales en 5 municipios del estado de Guanajuato: Salamanca, Irapuato, León Celaya y la capital. El promedio de las preferencias electorales es: el PAN 32.3%, PRI 3.8%, PRD 0.5%, PT 1.1%, Verde 0.08%, MC 0.9%, y Morena con el 20%. Los “nuevos” tres partidos restantes, no registran tendencias, salvo las nacionales que dicen mucho de su probable desaparición.

Tenemos un sistema de partidos políticos, tejido a modo por ellos mismos, la única manera de limpiarlo es no votar por los partidos que no representan nada ni a nadie. Las encuestas muestran quienes están usando el dinero de los contribuyentes para su beneficio personal. ¿Qué hace la diferencia entre unos y otros? Desde luego, el porcentaje de ciudadanos que prefieren un partido u otro. Las diferencias son brutales, y el costo es salvaje. La solución está en sus manos y su voto, no pida el cambio que usted puede hacer. Que se repita la marea electoral para barrer los escombros de la política.

Revolcadero.

Las fosas clandestinas de la compasión y la humanidad están en las oficinas de Zamarripa, Alvar y Sinhue.