La gran estafa

A finales del mes de diciembre del año pasado, la encuestadora Mitofsky, publicó en el Economista las “Preferencias y escenarios rumbo 2021”, entre otras preguntas, hizo la siguiente: Si hoy fuera la elección para diputado federal, ¿por cuál partido votaría? El 11.7% contesto, que no lo hará porque todos son iguales. Como usted deducirá después de leer lo siguiente, no todos son iguales, hay unos más pillos que otros.

Votar y ser votado es un derecho ciudadano, es verdad, pero la bronca no es esa, sino quién pone los candidatos, y para qué votamos.

Como ya sabe usted, en la elección federal que viene se renovará solo la Cámara de Diputados, para ello se gastará del dinero de los contribuyentes 7 mil 159 millones de pesos para los 10 partidos políticos que participarán, de esa cantidad se le entregarán a cada uno de los tres nuevos partidos, Partido Encuentro Solidario (PES), Redes Sociales Progresistas (RSP) y Fuerza Social por México (FSM), 158 millones 823 mil pesos.

Ese gasto, podríamos pensar dos cosas, puede ser una inversión para la democracia, o una estafa pública, y no es precisamente el Estado quien lo ejecuta, sino los partidos políticos. Como lo he señalado, hay partidos que poco o nada aportan a la democracia, y eso no es lo peor, sino que representan un gasto innecesario a la luz de los hechos.

El Estado, a través del INE, y en cumplimiento de la Ley Electoral, les otorgó a estos grupos, recursos económicos para estar presentes en la elección del próximo 5 de junio, pero no hay explicación lógica de porqué en las encuestas, las preferencias electorales son nulas a favor de ellos. ¿Hicieron trampa?

Es muy común que se diga que las encuestas están “cuchareadas” si no le favorecen a un partido, o que tienen inclinación premeditada, pero si son favorables las celebran. Lo cierto, es que se hacen decenas de sondeos y encuestas en época electoral, para medir la fuerza, aceptación o popularidad de personajes o partidos políticos, y partir de ello, tomar decisiones que impacten –para bien o para mal- en la competencia electoral.

Las encuestas que se han realizado para tener una idea de la próxima composición del Congreso Federal, revelan que los ciudadanos no votarán por los partidos nuevos, y tampoco por algunos tan viejos como el rio laja. ¿Y el dinero que se les entrego para enriquecer la vida democrática con propuestas de desarrollo y bienestar, y claro, para fomentar la participación política en todas sus expresiones, lo regreserán? Porque está claro, que no lo han hecho.

Oraculus.mx, realiza un Poll of polls -un agregado de encuestas-, de las empresas mas reconocidas del medio, y lo publica el 14 de marzo de este año, en ese poll se destaca la intención de voto para diputados federales, y estos son los resultados: Morena, 42%, PAN 17%, PRI 16%, PVEM 7%, PT 5%, MC 5%, PRD, 5%, PES 2%, RSP 1%, y finalmente FSM 0%.

Con esa intención del voto, sumando las curules uninominales y plurinominales, Morena tendría 239 diputados; PAN 77 curules; PRI 57, PT 47, VERDE 42, PRD 27, MC 10, los tres partidos nuevos PES, RSP, FSM no tendrán ninguna diputación. Es decir, no representan nada, ni a nadie. Esto confirma lo citado hace unos días, con relación a Guanajuato. En esos pasos anda el PRD con el 0.5%, el PT 1.1%, el Verde con el 0.08%, y finalmente veremos el ocaso del PRI con el 3.8%. Votar por ellos, como dicen los economistas domésticos, son ganas de seguir desperdiciando tiempo, dinero y esfuerzo.

Los datos anteriores nos permiten anticipar que el PES, RSP, FSM se irán del escenario electoral federal con la misma sospecha y sombra con la que llegaron. Por eso, estas marcas partidistas realizan actos desesperados para convencer a ciudadanos para que participen en sus planillas municipales, ofreciendo espejitos, y sueños que nunca llegarán. Pero claro, ocultan su realidad para justificar el dinero que los contribuyentes pagaron por unas vitrolas recicladas y vacías. La gran estafa moral, otra vez está a la vista.

Revolcadero.

A propósito, ¿ya entregaron su renuncia los servidores públicos del DIF, DESARROLLO SOCIAL y de las DELEGACIONES MUNICIPALES que están en campaña política?