¡Saludos infantiles! Es agradable y notario ver que todo el mundo se prepara para conmemorar el Día del Niño. Me invitaron a observar toda la programación que se llevó a cabo en La Librería de mi preferencia (La de B. Juárez) para festejar a los niños de la ciudad. En mi columna última señalé que el libro es un juguete intelectual. Después de 12 años que ha aparecido mi columna del periódico A.M. con el nombre de “Libros en busca de amigos, no sé cuántos amigos lectores esté logrando. En fin, yo cumplo con invitar a que se conviertan ustedes en lectores desde temprana edad. El pasado 23 de abril se conmemoró el Día Internacional del Niño y seguramente en Celaya pasó desapercibido. La enorme diferencia de los países se establece por la enorme diferencia de sus lectores. Más lectores, mejores países. Menos lectores, todas las deficiencias que obtenemos como país inculto. Leamos ahora la breve síntesis del libro: “La vida en Villasol transcurre apaciblemente hasta que Micho y Sebastián pescan una botella con un mensaje y una extraña semilla... ¡Quién diría que algo tan pequeñito vaya a provocar el mayor de los caos. El autor Jakob Martin Strid escribe e ilustra una de las mejores aventuras para niños que se haya publicado actualmente”. Los personajes que forman parte de la historia son Jerónimo Braulio Severin Olsen, alcalde legítimo de Villasol. El Profesor Glucosa y el Doctor Piribí, del Instituto Protónico. El teniente del alcalde Chist (que siempre está furibundo y además es un mandón). Los Piratas Feroces (a las órdenes del Capitán Camenberg). El Horrible Dragón Marino. Los vecinos de Villasol”. El libro tiene una presentación elegante, está empastado, tiene muchas ilustraciones que lo hacen muy atractivo. Empecemos a leer la Increíble historia de la pera gigante: “Nuestra historia comienza en Villasol. Villasol era un lugar muy agradable situado junto al mar donde la gente casi siempre estaba alegre. En realidad, Villasol solo tenía dos problemas: Uno, que el alcalde de la ciudad había desaparecido. (Lo conocían en Villasol como JB). El segundo problema era que con JB desaparecido, quien había quedado al mando era el teniente Chist que siempre andaba furioso. Se inicia la historia propiamente: “Era un día de sol, el mar brillaba muy azul y Micho estaba pescando mientras Sebastián leía el periódico y bebía zumo de manzana. Así pasaban todos los días del verano cuando hacia buen tiempo. En ese día Micho gritó de repente: ¡Han picado! Y empezó a tirar de la caña con todas sus fuerzas. Siguió diciendo: - ¡Es de los gordos, estoy seguro, lo notó! Lo que pescó era una botella con un mensaje. ¡Una auténtica botella con un mensaje adentro! ¡Qué emocionante! - dijo- Micho- Y parece que hay una carta adentro, pero lo más curioso es que la carta es para nosotros Micho y Sebastián. Vamos a casa a leerla propuso Sebastián. También les llamó la atención que dentro de la botella había otra botellita con una cajita y dentro de la cajita una semillita. La carta decía: He encontrado la Isla Misteriosa. Llevo ya un año viviendo en ella y es una isla maravillosa. Si siembran la semilla muchas cosas entenderán. Como la carta estaba rota no pudieron interpretar porque el texto se interrumpía y nada más pudieron leer al Norte de… Al final decía cordiales saludos JB. Efectivamente Sebastián llevó la semilla al jardín con mucho cuidado. Micho cavó el hoyo. Pusieron la semillita en el fondo y con mucho cuidado volvieron a cubrirla de tierra. Micho y Sebastián estaba muy pensativos tratando de resolver el misterio de la carta. A las 2:00 de la madrugada algo enorme se movió. Por miedo no quisieron salir hasta que amaneciera. De la semillita había crecido una plantita y de la plantita había nacido... ¿Qué creen? El libro continúa platicando todas las aventuras que provoca esa pera gigante. Todos los acontecimientos están relatados en ocho capítulos. Lástima nos leeremos en la próxima. El Pilón Filosófico: “Los buenos lectores siempre encontrarán leyendo, maravillosas sorpresas”.

Editorial: Océano

Precio: $450

Capturista: Mónica Caballero