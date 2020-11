La Cámara de Diputados aprobó, en lo general, el dictamen del Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, cuyo gasto total previsto asciende a 6 billones 295 mil 736 millones 200 mil pesos, con una variación de -0.3 por ciento real respecto al del 2020.

Algunos gobernadores exigen más dinero, repudian los recortes, dicen que quieren un presupuesto justo; pero, ¿quién determina lo que es lo justo? El Poder Legislativo tiene la última palabra, y el Ejecutivo federal sus propias facultades. Lo que es muy claro es que no hay más dinero que repartir, éste se tendría que conseguir vía endeudamiento, con mayor una recaudación, cancelando el servicio de la deuda, como propusieron algunos diputados obnubilados, o echando a andar la máquina de hacer dinero y generar así una hiperinflación.

De manera simplista, uno se podría preguntar: ¿Por qué, ante el problema de la escasez de dinero, el Gobierno de México no imprime más dinero y así soluciona el problema? Banxico no puede tener esa flexibilización cuantitativa, que es una herramienta de política monetaria para aumentar la oferta de dinero, porque entre más haya en circulación, menor valor tendrá el dinero.

Algunos especialistas consideran que el Gobierno federal debería solicitar un gran crédito para apoyar a las empresas que generan empleos y les falta liquidez. La pregunta sería si con más deuda para el país se resuelve el problema. La visión del Gobierno es de apoyar a los ciudadanos más vulnerables, no a las empresas. ¿A quién ayudar, cuando hay necesidades ilimitadas y recursos limitados? Existen grandes empresas pobres y empresarios ricos. Banxico tiene una cifra récord en reservas en dólares, pero no puede disponer de sus 195 mil millones de dólares, porque tiene que garantizar la liquidez cambiaria en dólares.

Por decisión de sus gobiernos, España e Italia, se sobre endeudaron con el propósito de activar su economía dañada por la pandemia; y, ¿qué lograron con esa abultada deuda? Nada… su economía cayó más que la de México, el dinero se consumió, la pandemia volvió y ahora cargan sobre sus espaldas con una asfixiante deuda per cápita. Diferente y único es Estados Unidos; con esto se confirma que cada gobierno y cada país tiene su propia realidad.

El Gobierno norteamericano inyectó a su economía tres billones de dólares. La Reserva Federal (el Banco Central), decidió implantar una serie de programas llamados Quantitative Easing, “flexibilización cuantitativa,” que en términos simples consiste en echar a andar la máquina de hacer dinero, que fue introducido al mercado de dos maneras: Comprando los bonos del Tesoro en manos de particulares, de manera que el inversionista tenga dinero de sobra y lo ponga a trabajar; y comprando activos a los bancos, respaldados con hipotecas, para que tengan exceso de dinero para prestar.

Pero, cuando hay mucho dinero circulante, el primer efecto es la inflación. Entonces, surge la siguiente pregunta: ¿Por qué la emisión de dinero en los Estados Unidos, no genera inflación a diferencia del resto del mundo? La clave está en que el dólar es la moneda del mundo, aceptada internacionalmente para transacciones, ahorro y refugio; por lo tanto, no toda se queda en Estados Unidos, esta sale y de esa manera no generan inflación, está equilibrada con la producción mundial.

Es importante hacer notar que la mayoría del dinero de todos los países es papel moneda fiduciario que está respaldado en la confianza de una sociedad. Dicho de otro modo, el dinero fiduciario, no se basa en el valor de metales preciosos sino en su aceptación sustentada en la creencia general de que ese dinero tiene un valor. El dólar es dinero fiduciario. Su valor intrínseco es cero, desde 1971, por decreto del presidente Richard Nixon dejó de estar respaldado por oro.

No se podrían copiar exactamente modelos ni medidas del extranjero, porque cada país vive su propia realidad social, cultural y económica; por lo tanto, México deberá andar su propio camino y será tal vez doloroso, aunque siempre hay una luz al final del camino.

