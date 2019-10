La migración en el siglo XXI

Hoy apelamos al humanismo para recibir hermanos que viven mal en otros países, aún cuando lo intentan de forma ilegal; sin entender que el mundo ha cambiado.

R- Grrr, hay algo que no entiendo, mi Santias. De forma natural, desde el inicio de los tiempos, todos los animalitos, incluidos los humanos, hemos sido territoriales, es decir, nos apropiamos de un espacio físico en el que vivimos, cazamos, nos reproducimos y morimos, y el que se mete ahí, está en problemas.

S- Eso fue parcial, perro, también se dio el fenómeno de migración que terminó poblando el planeta, desde los polos hasta el Ecuador y en todos los continentes. Así nos encontramos a los esquimales que viven en la nieve y el hielo, como nos encontramos árabes que viven en el desierto, mientras en el Tíbet viven en las montañas.

R- Guauuu, igualito que los animalitos, mi Santias; desde épocas inmemoriales nos hemos distribuido por el planeta, adecuándonos a climas y circunstancias y modificando hasta nuestra anatomía para adaptarnos al entorno; es por eso que te encuentras insectos carnívoros, lo mismo que vegetarianos o animales rastreros mientras otros caminan o vuelan; y que me dices de los que respiran en la atmosfera pero no lo pueden hacer en el agua, mientras miles de especies viven en el agua… Pero con el paso del tiempo todo cambió; y lo que de forma natural indicaba que el planeta pertenecía a todos, los humanos depredadores e inmorales lo alteraron inventando leyes para apropiarse de lo que es de todos.

En mi perruna opinión, mi Santias, no debería existir más propiedad privada que la que cada ser necesita para cubrir tus necesidades y sobrevivir. Ese deseo de acumulación de propiedades y riqueza es inmoral y antinatural, lo mismo que su legislación para heredar bienes y riquezas a quienes no lo trabajaron o construyeron. Vuelvo a opinar, al nacer, todo ser humano debería iniciar con las mismas oportunidades y así, labrar su vida en función de su esfuerzo y sus talentos y al morir, dejar esas riquezas a la colectividad, para que las generaciones siguientes partan de un “piso parejo” en sus vidas. De hecho esa es una ley natural, los animalitos no poseemos nada y nada heredamos, pero disfrutamos de todo, y nuestros cachorros, fuera del entrenamiento amoroso que les damos para aprender a cazar o a sobrevivir, se labran su destino sin mayor ventaja.

S- No sé qué decirte, mi Rufo. Veo del carajo cambiar los paradigmas de propiedad, de nacionalidad y los de raza, aunque en los hechos somos una sola, pero con el devenir de los tiempos nos hemos diferenciado y eso nos conflictúa culturalmente; por ejemplo, yo no aceptaría que mis hijas perdieran derechos y tuvieran que usar una “burka”, como en arabia; o que el Estado definiera el tipo de vida que debo tener o a que me tengo que dedicar. Hay culturas en donde las libertades son una quimera, mi Rufo.

R- Grrr, lo que nos lleva al tema inicial, mi Santias; el de la migración: en el pasado, salvo algunos requisitos, la migración era aceptada como un derecho humano, pero eso ha cambiado y con razón: 1.- Nos estamos sobrepoblando, eso significa que los recursos de cada territorio se están agotando; si recibes más gente, pues más rápido se acabarán los recursos. Esto antes no era tema, hoy es “el tema”; tomemos como ejemplo los océanos, cada día hay menos peces y más contaminación, el futuro nos augura que se acabarán los peces. Los mismo con las tierras disponibles y el agua; entonces, recibir más gente en tu territorio pone en riesgo tu propia supervivencia y peor si piensan diferente y son irresponsables.

S- Eso lo entiendo, perro, cosa de ver el deterioro y el daño que tenemos en la frontera de México con USA por la acumulación de gente sin oficio ni beneficio, a la que tenemos que alimentar por la obsecuencia y cobardía del gobierno federal ¿Pero qué alternativa queda, dejarlos en sus países a morir de hambre?

R- Auuu, yo lo vería de otra manera, mi Santias. 1.- Si sus países tienen problemas, es su deber resolverlos y no trasladarlos. 2.- Si los recursos en sus países son decrecientes por cuestiones económicas o climáticas, lo racional es no reproducirse… En otras palabras, en tanto los seres humanos se reproduzcan sin control, a partir de que el planeta es redondo, los recursos van a escasear y la contaminación va a crecer y como consecuencia van a generarse conflictos violentos, de unos por cuidar lo que tienen y de los otros por quitarle al que tiene. Las reglas han cambiado y lo vemos a diario, tenemos que entenderlo..: ¡Así de sencillo!

