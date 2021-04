La misericordia, gran signo de la resurrección

Segundo Domingo de Pascua

El Papa Juan Pablo II estableció que en el segundo domingo de pascua se celebrara la fiesta de la divina misericordia. Dicha fiesta tiene un fin fundamental: movernos a vivir la misericordia con los hermanos. La historia de la salvación nos remarca, de muchos modos, que Dios es misericordioso. Y dicha misericordia ha sido desbordante en la obra de Cristo, que murió y resucitó por nosotros. Pero de ahí surge la tarea más importante para el creyente: ser misericordioso, como Dios es misericordioso.

“Queridos hermanos y hermanas, he pensado a menudo en cómo la Iglesia puede poner más en evidencia su misión de ser testimonio de la misericordia… 'Seamos misericordiosos como el Padre'” (Francisco, Basílica de San Pedro, 13 de marzo, 2015). Entendiendo además, como dice el mismo Papa Francisco: “Misericordia: es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia: es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia: es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia: es la vía que une a Dios y al hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser amados no obstante el límite de nuestro pecado” (Francisco, Bula, “El rostro de la misericordia”).

El evangelio de este domingo nos pone de manifiesto dos modos especiales de cómo la Iglesia, a partir de la resurrección de Cristo, puede hacer viva y palpable la misericordia de Dios:

Primero, dice el Evangelio que Jesús “sopló sobre ellos y les dijo: Reciban al Espíritu Santo” (Jn. 20, 22). Y agregó: “A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar” (Jn. 20, 23). Sólo el que experimenta el perdón de Dios, podrá comprender el triunfo de Cristo sobre la muerte y sobre el pecado, es decir, puede comprender la grandeza de la resurrección de Cristo. No hay cosa más grande que sentir el perdón de Dios. Por eso, para el Señor es fundamental constituir a los apóstoles y a sus sucesores en dispensadores de su misericordia, para que en su nombre la compartan con todo el mundo.

La misericordia, como fruto de la resurrección, queda patentada también en la manera como Cristo recupera a Tomás en sus dudas de fe. Tomás no estaba con los discípulos cuando se presentó Jesús y, cuando le platican de la presencia de Cristo resucitado, de inmediato expresa sus dudas. Dicho apóstol una vez dijo: “Vayamos también nosotros y muramos con Él” (Jn. 1, 16). Es el mismo que en la última cena de modo ingenuo dice a Jesús: “Señor, no sabemos a dónde vas; ¿cómo vamos a saber el camino?” Pero cuando los apóstoles con enorme gozo le dicen: “¡Hemos visto al Señor!”, de inmediato responde: “Si no veo la señal de los clavos en sus manos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en el costado, no creeré” (Jn. 20, 25). Como comentan algunos, Tomás no representa un individuo en particular, sino la situación de tantas personas que someten la fe a comprobaciones físicas. De hecho, para muchos hombres y mujeres, Cristo es como si estuviera muerto, por eso significa muy poco para ellos, casi no cuenta en sus vidas. Pero a los ocho días regresa Jesús y se dirige a Tomás: “Aquí están mis manos; acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree” (Jn. 20, 27). A lo que Tomás responde: “Señor mío y Dios mío” (Jn. 20, 28). Son palabras de fe y adoración que nacen no por el contacto físico, sino por la gracia que Cristo es capaz de infundir en su corazón. Dichas palabras son la expresión de una fe fuerte, por la cual un día Tomás dará su vida en el martirio. Dice San Gregorio que “la divina misericordia actuó de modo admirable para que, tocando el discípulo dubitativo las heridas de la carne de su Maestro, sanara en nosotros las heridas de la incredulidad”.

Sin la presencia misericordiosa de Dios, que toca lo más profundo del corazón, la resurrección quedará como una leyenda del pasado, como un mito más de la vida.

Pero Cristo está vivo para reafirmarnos en el amor misericordioso de Dios. No dudemos, sino compartamos la dicha de su misericordia.