¿La paz se logra con el corazón?

¡Saludos tranquilos! A nadie le gusta la violencia y es triste ver que las naciones se estén peleando y no entiendan que triste es la guerra. “Cuando hay guerra todo huele a destrucción, todo es oscuro, el miedo se instala en lo más profundo de los corazones. Aun así, siempre existirá alguna niña capaz de soñar otros mundos posibles. La niña del cuento cada noche soñaba con un mundo alegre y lo sorprendente con cada sueño nacía una luz en los diferentes rincones del oscuro mundo que está en guerra. Un día, su abuelita le regaló unos hilos con los colores del arcoíris. Con ellos pudo tejer los mundos alegres de sus sueños y empezó a narrar sus historias. Desde entonces, diversos mundos posibles fueron hilándose entre sí hasta formar el universo que llamó HILOMUNDOS. En este cuento La Niña del Hilo descubre el poder de sus emociones para imaginar nuevos mundos alegres en donde siempre habitará la paz”.

“Aquel día, la Niña del Hilo había sentido un inmenso terror, sintió tanto miedo y tristeza que se quedó sin voz. No podía hablar, ni moverse, ni gritar, ni llorar. Así que decidió dormir para soñar en el universo de HILOMUNDOS. HILOMUNDOS es un universo llenó de planetas y estrellas diferentes. El Planeta Rojo es plano y tiene tres habitantes: Cora, Choco y Flora. Cora tiene los ojos negros y una campanilla verde en su cabeza. Choco es de color chocolate y lleva en su mano un cencerro rojo. Cora y Choco se comunican con el sonido de la campanilla y del cencerro. Flora habla a través de las flores que tiene en su cabeza y en su corazón. Los tres son muy amigos y son muy felices en El Planeta Rojo. Les encanta jugar juntos. Entre sonidos de la campanilla logran entenderse. Pero una mañana, Cora se despierta inquieta porque siente algo diferente en su corazón. ¡Este se le va deshilando...! Cora quiere solucionar el problema y sale corriendo. Llega al acantilado blanco del Planeta Rojo. Desde allí ve que el hilo se va moviendo más allá del planeta. ¿Qué pasará con ella si se deshila todo su corazón? Sin decir nada a sus amigos, Cora sale de prisa en dirección a su barco sideral. Ha decidido buscar la punta de su hilo y contenerlo antes que ocurra algo peor. En su viaje Cora pasa por un mar de sal, pero ahí se encuentra con muchos peligros. Encuentra monstruos salados que, con su baba cósmica hacen que a Cora le duelan los ojos. También tiene que luchar con tempestades que también hacen naufragar su barco sideral. De repente aparece una tortuga gigante y transparente. La tortuga mira los ojos asombrados de Cora. Las manchas de su caparazón empiezan a brillar y entonces lleva el barco de Cora hasta El Planeta Sian. Cuando llegan al planeta Sian, las dos se miran otra vez. Cora emite sonidos suaves con su campanilla. Las manchas negras de la tortuga brillan una vez más. Mientras tanto. Choco avisa a Flora de que Cora ha desaparecido. Deciden buscarla por HILOMUNDOS. Pasan por muchos planetas y se ponen tristes porque no la encuentran. Cora ha ido recogiendo todo El Planeta Sian detrás de su hilo y logra descubrir la punta perdida, pero... cuando ya está cerca de la punta, Cora es tragada por una sombra malévola, devoradora de corazones. Y mientras va pasando más tiempo su corazón se hace más pequeñito”. Como siempre, el cuento se interrumpe en lo más emocionante porque el espacio no me permite platicarles y quitarles la duda si sus compañeros la rescatan o no y cómo la rescatan. El presente cuento forma parte de una colección llamada HILOMUNDOS y la colección pretende sensibilizar a los niños sobre la importancia del control de las emociones porque la mayor parte de las veces existe una guerra interna que nos quita la paz del corazón. Nos leeremos en la próxima. El Pilón Filosófico: “Una razón poderosa por la cual es importante convertirse en lector es que, a través de un libro motivacional, encontremos los CÓMO podemos obtener paz y tranquilidad”.

Título: ¿la paz se logra con el corazón?

Editorial: Octaedro

Precio: $204

Autora: Angélica Sátiro

Capturista: Mónica Caballero