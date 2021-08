La política ¿en una mano?

En cuestiones electorales y de gobierno para no pocos analistas es nulo cuanto resulta imaginario. "Lo que es, es", dicen y lo que no pudo ser..."se fue".

Si tal pragmatismo resultara cierto tendríamos otra realidad; pero ocurre que quien tiene, por ahora, el mango de la sartén en la mano sigue operando, accionando para allegarse el poder pleno, total, aunque sea por medio de eso que se denomina "malagueña".

Salgámonos de circunloquios, teoremas y acudamos a la realidad a partir de lo que no ocurrió. Supongamos que el personero que AMLO envió a ganar León en las recientes elecciones hubiera tenido una buena y excelente carta de presentación como para llevarse la victoria y que, en consecuencia próximamente fuera a ser número uno, o sea Presidente Municipal en León; en ese imaginario ¿qué habría decidido el señor de Palacio Nacional, respecto de El Zapotillo?.

Salta a la vista que no le hubiera dado un garrotazo con la negativa para derivar agua a la zona cuerera.

Se habrían buscado y logrado negociaciones, lo opcional como en tabla de ajedrez, habría aparecido no únicamente para salvar a su delfín que en campaña comprometió un SÍ, además para preparar el ambiente a efecto de que Morena dominara esta entidad plenamente.

Como esa realidad falló y AMLO no cuenta en Guanajuato ya con otra carta fuerte para lanzarla en un evento venidero, luego entonces lo estratégico está en golpear, desde la Mañanera. Primero al Procurador.

Nada bajo la mesa, por lo mismo y a propósito del Zapatillo, se hacen referencias, desde la sede de uno de los tres poderes, que hubo quienes han hecho negocios, ilícitos, desde el gobierno, en esta entidad guanajuatense.

El mejor camino, para AMLO y su partido, es desnudar, exponer esas "transas", robos, rapiñas, juegos malabares, desde el poder, si es que existieron y existen, para encaminar acciones judiciales.

Callar latrocinios efectuados desde cualquier esfera de los gobiernos, es complicidad que también merece sanción. Pero lo que es claro y no tiene sombra de duda, dada la evidencia de las acciones presidenciales, es ir contra el gobierno guanajuatense.

Luego de golpear a Zamarripa, (a quien no le encontraron nada deshonesto al investigarlo, sin decir nada de ello en la famosa mañanera siguiente), reblandecer la fuerza del Gobernador. ¿Y después asestar un golpe como cuando hicieron a un lado a Velasco Ibarra?.

La estrategia que se advierte, tiene similitud.

Y el pueblo, no únicamente los militantes o simpatizadores del panismo, sino el pueblo en general, consciente, libre, convencido de que urge preservar lo que queda de democracia, si observa que se empuña la guadaña, ¿qué le interesará y decidirá en un momento crucial?. Es una gran incógnita muy difícil de resolver, porque los tiempos han cambiado.

En un ayer no muy lejano, al pueblo, no nada más a ciudadanos, le sorprendía y alarmaba el despotismo, la marginación y concentración de poder desde arriba. Ahora no es así, hay mayor madurez y la gente en general, comenta y critica acciones del inquilino de Palacio Nacional, como eso de no darles audiencias a quienes le lleven problemas, porque no son de su bando y recibir a cuantos se pintan de color moreno, solo porque están, estratégica y políticamente muy cerca.

El pueblo ve, aquilata y juzga. En eso hemos madurado no un poco sino muchísimo tanto que entre la gente común se vio como pésima la actitud presidencial, que para la decisión de El Zapotillo, AMLO hubiera volteado solamente hacia Jalisco, despreciando a Guanajuato, sin invitar y escuchar a sus autoridades o darles al menos un carácter presencial. El resultado pudo haber sido el mismo, pero sin mostrar desde arriba, un ánimo desdeñoso.

México puede salvar la democracia porque ya tiene otro rostro y otra conciencia política. De eso no hay duda.

