La prioridad de la Fiscalía debe ser abatir la impunidad

En Guanajuato las autoridades siguen buscando resolver los problemas de inseguridad e injusticia con el uso de la fuerza pública y el derroche de recursos económicos, con resultados magros, violencia indeseable e impunidad. Se equivocan. Su enfoque debe girar a abatir la impunidad; es decir, la diferencia entre eventos ilícitos y condenas, que se puede determinar en base al número de delitos que se cometen en un cierto periodo y cuántos se reflejan como denunciados, procesados y sentenciados en los registros oficiales.

Mientras eso no se logre, lo demás son asuntos secundarios porque el combate a la impunidad es lo único que garantiza sanción a quien infringe la Ley. Toda acción, programa o gasto relacionado a temas de seguridad y justicia que no contribuya a reducir la impunidad, difícilmente se podría hablar de una eficacia en el actuar gubernamental en materia de seguridad y de justicia. Requerimos que las inversiones se hagan con una clara visión de los resultados que la ciudadanía reclama y merece.

Esto cobra importancia especialmente cuando dos distintos organismos que miden este fenómeno dan malas notas a la Fiscalía de Guanajuato. Por un lado, el Índice de Impunidad 2018 (IGI-MEX) señala que el estado se encuentra «en el grupo 3 de impunidad alta y en el lugar 17 de la lista en el país, situándolo muy cerca del nivel de impunidad muy alta».1 Por otro, la organización Impunidad Cero destaca que de 2016 a 2018 la cifra negra en la entidad ha incrementado, pasando de 91.7% a

92.4% y a 94.8%, respectivamente.2

Ha llegado el momento de que las autoridades cambien lo que están haciendo. Deben dejar de dar informes de acciones (desde la compra de armamento y equipo hasta capacitaciones) y empezar a entregar y comprobar resultados. Eso es lo que los guanajuatenses necesitamos; en particular, que demuestren una tendencia real de reducción de la impunidad.

Los guanajuatenses necesitamos que nos informe tres cosas: (I) cuál era el estado al inicio de su periodo, (II) cuál es el actual, y (III) cuál es su meta para el término del mismo con respecto a los siguientes 28 indicadores para con la Fiscalía y los Ministerios Públicos de Guanajuato: (1) número de denuncias o querellas atendidas; (2) número de casos en los que no se calificó de legal la detención; (3) número de carpetas de investigación que concluyeron por actualizarse el no ejercicio de la acción penal o emitir el perdón de la víctima u ofendido, o se determinó el archivo temporal; (4) cuántas de esas resoluciones fueron impugnadas y el resultado de éstas, ya sea confirmación o revocación; (5) número de carpetas de investigación que se encuentran en reserva; (6) número de carpetas de investigación en donde se determinó aplicar un criterio de oportunidad; (7) cuántas de esas resoluciones fueron impugnadas y el resultado de éstas, ya sea confirmación o revocación; (8) número de carpetas de investigación en que la autoridad judicial determinó que no existen suficientes elementos para procesar al imputado; (9) número de órdenes de aprehensión y órdenes de comparecencia solicitadas por el Ministerio Público y autorizadas por el Juez; (10) número de órdenes de aprehensión ejecutadas; (11) número de vinculaciones a proceso obtenidas; (12) número de solicitudes autorizadas por el Juez en donde el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva no oficiosa. Tipo de delitos en donde se solicitó la prisión preventiva como medida cautelar; (13) número de solicitudes autorizadas por el Juez en donde el Ministerio Público solicitó una medida cautelar diferente a la prisión preventiva; (14) número de recursos interpuestos por el Ministerio Público en el proceso y sobre qué actos de la autoridad judicial; (15) número de carpetas de investigación que fueron resueltas mediante procedimiento abreviado; (16) número de carpetas de investigación que fueron resueltas mediante suspensión condicional del proceso; (17) número de carpetas de investigación que fueron resueltas mediante mecanismos alternativos de solución de controversias; (18) número de carpetas de investigación en las cuales se dio intervención a traductores e intérpretes; (19) número carpetas de investigación en las cuales se dio intervención a las embajadas o consulados; (20) número de carpetas de investigación en las cuales se anuló alguna prueba aportada por el Ministerio Público en razón de una indebida o deficiente cadena de custodia; (21) número de sentencias firmes desglosadas por condenatorias y absolutorias; (22) número de sentencias que se encuentran en segunda instancia o en amparo directo; (23) número de amparos interpuestos por el Ministerio Público desglosados por sentencia que ampara y protege o que sobresee; (24) número de causas judicializadas por delitos cometidos en flagrancia; (25) número Planes de Investigación elaborados para delitos sin flagrancia; (26) número de causas judicializadas sin detenido; (27) número de solicitudes de sobreseimiento; y (28) número de reparaciones del daño obtenidas.

Sólo conociendo estos 28 indicadores los guanajuatenses podremos determinar si el Fiscal ha logrado cumplir o no con lo que le corresponde: abatir la impunidad.

*Fuentes:

1 https://www.udlap.mx/igimex/assets/files/2018/guanajuato.pdf 2 https://impunidata.org/card/guanajuato/2019