La próxima Alcaldesa

Quizá recuerden queridos lectores, que en este espacio he compartido análisis sobre la probabilidad de que nuestra Alcaldía fuese ocupada en el pasado por una mujer. Lo mismo en la contienda interna del PAN cuando Mayra era un prospecto, que cuando el PRI postuló a Bárbara. En ese pasado, calculamos la probabilidad de que una candidata del PAN contendiera contra Bárbara Botello en lugar de que fuera un varón (Salim) y por qué en esa contienda, Mayra era la mejor opción para retener la Alcaldía para el PAN. De la misma manera, he dado cuenta aquí, de cómo ha crecido la certeza en el ciudadano de que las mujeres son una opción confiable para gobernar.

Nuestro querido País ha avanzado poco a poco hacia la equidad de género y también en lo político, pues ellas son incluso el 52% de la población, aunque todavía no tienen esa proporción en la toma de decisiones. Por eso, en los procesos electorales ya es una realidad que los partidos deberán postular a mujeres en la mitad de sus cargos de elección popular. Esto cambia la dinámica histórica, pues partidos como el PAN no formaron en el pasado cuadros para esta nueva realidad. Hace 3 y 6 y 9 años presenté aquí los datos de que menos del 10% de los nombres de sus dirigentes eran mujeres y el ciudadano no identificaba perfiles de prospectos mujeres.

Más recientemente, presenté datos del posicionamiento de candidatas y candidatos del PAN, pues se iniciaba ya el año electoral en septiembre y con eso, las alternativas se reducían a 4 o 5 prospectos y deslicé la propuesta de que seleccionaran a una mujer. Hoy, al tomar el PAN la decisión de que sea una mujer su candidata a la Alcaldía de León, tenemos una novedad necesaria y que refrescará el espectro de opciones para el elector. El asunto, -dado que el PAN sigue teniendo ampliamente las preferencias electorales en esta ciudad, en el orden de 35 a 40% con franjas de indecisos de 25 a 35%-, es que el universo de candidatas es estrecho (la semana próxima les presentaré los sondeos de conocimiento y competitividad de las 2 candidatas más potentes).

Los resultados de sondeos recientes muestran que la propensión a la alternancia es de 20 a 30% de los electores leoneses, cifra alta y que debe llevar, junto con la de indecisos, a seleccionar bien entre las 2 aspirantes, pues en la elección del 2018 medimos que el 40% de los electores se declaran “liberales” y la fracción de “conservadores” se redujo a menos de 30% entre otras razones por la nueva composición de la sociedad leonesa, pues juegan factores como la migración y la transición poblacional de los millennials.

Para comprobarlo, en un sondeo a 150 leoneses en un panel con enfoque cualitativo, encontramos que el 81% “sí” está de acuerdo con la equidad de género en nuestra sociedad, “no” solo el 13% y “no lo sabe” el 6%. El 21% de los encuestados consideran que “sí” vivimos la equidad, que “no” el 74% y “no lo sabe” el 5%. En la pregunta clave: “¿Usted está de acuerdo con que el PAN cumpla la ley de equidad de género y postule a una mujer para la Alcaldía?”, está “muy de acuerdo” el 19%, “algo de acuerdo” el 41%, “nada de acuerdo” el 26% y “no lo sé” el 14% (lo que muestra una fracción de la población que mantiene reservas en ésta, que es la primera ocasión en que el PAN se abre a procesos de equidad de género para la Alcaldía.

Un factor que medimos con exactitud -cuando solo AM publicó que Bárbara sería Presidenta-, es reconocer la capacidad de una mujer para gobernar; en el sondeo de esta semana (identificando a las 6 más conocidas), El 25% considera que las mujeres “gobiernan mejor”, “igual” el 35% “peor” el 29% y “no lo sé” el 11%, con lo que encontramos que no hay prejuicios en León hacia que una mujer nos gobierne. En la pregunta clave del sondeo, “¿Usted votaría por una mujer como candidata a la Alcaldía de León?”, respondió que “sí” el 52.3%, que “no” el 27.2% y “no lo sé” el 20.5, lo que reflejaría que todavía hay una fracción de votantes que deberá conocer a la aspirante para tomar una decisión y dado que el PAN encabeza las preferencias, sea la primera Presidenta panista de León.

DA